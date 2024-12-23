Как побороть высокую инфляцию в отдельно взятой стране

Казахстан, как и Россия, в экономическом плане продолжает сражаться с ковидным наследием — высокой инфляцией. На конец ноября 2024 года товары и услуги в республике подорожали на 8,4% в годовом исчислении. Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли жилищные услуги, продукты и одежда.

Стремясь обуздать рост цен, Нацбанк Казахстана сохраняет базовую ставку на высоком уровне в 15,25% (хотя он и снижал ее несколько раз в течение года). Тем не менее ее размер все еще сдерживает экономический потенциал государства. Высокие доходности по банковским вкладам тормозят любую деловую инвестиционную активность: гражданам и бизнесу выгоднее держать деньги на счетах, а не инвестировать. А банки, может, и готовы выдавать «длинные» деньги, но только где найти клиентов, готовых терпеть такие условия? Неудивительно, что при таких условиях сегодня доля ипотечных кредитов составляет всего 3,8% от ВВП, а кредитование бизнеса — 11,2%. Для сравнения, в России эти показатели достигают 9,5% и 52%, в Белоруссии — 6,7% и 25%, а в Бразилии — 11% и 45%. Налицо отставание Казахстана даже от ближайших соседей.

Но есть и позитивная сторона — огромный потенциал для развития частного сектора после нормализации денежно-кредитной политики. Это касается в том числе и фондового рынка. За несколько лет мы сделали качественный скачок: появилось несколько интересных публичных компаний, заработал Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), в рамках которого местные и зарубежные компании могут выпускать передовые финансовые инструменты в рамках понятного большинству западного права. Активно растет доля частных инвесторов. Число открытых брокерских счетов увеличивается двузначными темпами от квартала к кварталу.

Казахстан сейчас столкнулся одновременно с множеством вызовов: нужно повышать тарифы, зарплаты, стимулировать предпринимательство и при этом одновременно бороться с ростом цен. На мой взгляд, единственный способ вырваться из этого порочного круга — активнее использовать внешние резервы правительства.

В небольшой открытой экономике реальное увеличение социальных расходов невозможно без активных продаж иностранной валюты. Примеры Швейцарии и Азербайджана показывают, что активное управление курсом и резервными требованиями к крупнейшим банкам, в которых оседают основные деньги от госрасходов, позволяет сдерживать рост цен и поддерживать макроэкономическую стабильность даже в сегодняшних непростых условиях. Резервов сейчас у Казахстана более чем достаточно: с начала года ЗВР увеличились на $1,9 млрд, достигнув $37,8 млрд.

Внешние факторы на сегодняшний день благоприятные. Инфляция в развитых странах снизилась, а в России — растет одновременно с плавным обесцениванием рубля. При относительно стабильном курсе тенге к доллару, который можно было бы обеспечить продажей валюты на местном рынке, импорт будет дорожать медленнее, а снижение базовой ставки откроет частному бизнесу двери в мир доступных кредитов.

Лучше пожертвовать частью резервов, чтобы помочь реальному богатству вырасти, чем пытаться одной рукой увеличивать доходы, а другой — обесценивать их.

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