В сентябре этого года стало известно, что президент России Владимир Путин поручил предусмотреть выделение средств из федерального бюджета на поддержку отечественных разработчиков видеоигр. Казалось бы, есть и другие, более важные статьи расходов. Но на самом деле речь идет не только про поддержку геймдева. За всей этой историей стоит куда более серьезная задача — информационная и кибербезопасность россиян. Дело в том, что видеоигры — это всего лишь один из элементов, вокруг которых строится целая экосистема западных онлайн-платформ, и каждая из них несет свои риски.

Вспомните, как обычно происходит взаимодействие в онлайн-играх: за самими играми всегда стоят западные соцсети, форумы, мессенджеры. Это, к примеру, тот же Discord, в котором геймеры активно общались во время игры в голосовых чатах. Недавно он был заблокирован в нашей стране за несоблюдение требований российского законодательства.

Власти нашли в мессенджере экстремистский, деструктивный, порнографический и иной противоправный контент, который платформа, по каким-то странным причинам, не удаляла. Это не конструктивный подход со стороны администрации ресурса и такое поведение никак не может считаться приемлемым, особенно учитывая то, что платформа в большей степени ориентирована на геймеров, среди которых много детей или подростков.

Именно поэтому, когда говорят о поддержке отечественного геймдева, нужно понимать, что речь не только о создании непосредственно игр, хотя это сложное и важное направление. Это часть более широкой стратегии по обеспечению цифрового суверенитета России. Отечественные игры и платформы должны предлагать пользователям безопасный контент, который отвечает нашим культурным и этическим стандартам, при этом, в отличие от многих западных сервисов, не подвергают россиян воздействию деструктивных идей, пропаганде и опасным тенденциям. Ведь очевидно, что отечественная игровая индустрия не должна будет полагаться на иностранную инфраструктуру.

Как мы знаем, зависимость от иностранных платформ может привести к потере суверенитета страны, а мы не хотим от кого-то зависеть. Россия — это великая страна, с многовековой историей, традициями и большим количеством талантов, которые создают продукты, сервисы и решения международного уровня. И направление геймдева, включая около игровые направления тут не исключение.

Переход на отечественные платформы важен как для геймеров, так и для блогеров. Именно они влияют на аудиторию, проводят стримы по играм и удерживают ее на той или иной площадке благодаря своей популярности. Поэтому их массовый переход на российские площадки создаст устойчивую базу для роста новых проектов, минимизируя влияние западных монополий.

Другими словами, все разговоры о поддержке отечественного геймдева не сводятся только про обсуждение создания игр. Это поручение скорее стоит воспринимать в контексте защиты наших граждан и усиления взятого курса по импортозамещению. И геймдев тут – один из важных фронтов этой работы.