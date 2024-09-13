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Сергей Гребенников
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Сделано в России: почему растет спрос на российские ноутбуки, планшеты и телефоны

Глава РАЭК Гребенников отметил рост популярности отечественных гаджетов

директор РАЭК

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leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

Беспрецедентная поддержка ИТ-отрасли государством – мера, которая в свое время была направлена не только на решение актуальных проблем, но и разрабатывалась с заделом на будущее. Мы уже увидели долгосрочные положительные последствия в виде конкурентного ПО и отечественных онлайн-платформ, которым россияне активно пользуются. Это радует, поскольку использование отечественных сервисов – вопрос, в том числе, безопасности пользователей Рунета, а также их персональных данных. Мы со своей стороны в РАЭК стараемся знакомить пользователей с преимуществами и особенностями отечественных цифровых сервисов и услуг. Например, в рамках таких социальных акций, как «Цифровой Диктант».

Сегодня также наблюдается рост спроса на российскую технику. Так, по данным экспертов, россияне стали чаще интересоваться отечественными планшетами, ноутбуками, смартфонами и компьютерами – с начала года спрос на них вырос на 90%. Согласно исследованию, чаще всего россияне рассматривают возможность приобрести российские компьютеры и ноутбуки – спрос на них составляет 35% и 32% от общего значения. Меньшим спросом пользуются планшеты (14%) и мобильные телефоны (11%).

Стоит отметить, что рост спроса спровоцирован не тем, что у покупателей нет возможностей выбрать что-то другое – ассортимент любой торговой сети по продаже бытовой техники и электроники достаточно широк, в продаже много гаджетов иностранных брендов, в том числе недорогих. Дело в том, что российская продукция вышла в ритейл. Как подчеркнули эксперты, это стало важным шагом в укреплении позиции российских брендов.

Кроме того, отмечается, что российские производители активно участвуют в различных проектах, включая национальные инициативы, такие как проект «Образование», в рамках которого последние годы ежегодно поставлялось порядка ста тысяч российских ноутбуков. Поэтому продукция, включающая персональные компьютеры и ноутбуки, уже знакома как взрослым, так и детям.

Разумеется, российской технике еще предстоит выдержать конкуренцию с брендами, давно присутствующими на отечественном рынке. Однако впечатляет сам факт того, что российские производители участвуют в гонке за потребителями. И это при условии того, что Россия возглавляет рейтинг стран по числу введенных санкций.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

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