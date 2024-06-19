Пожалуйста, поиграйте с нами: почему победы на Играх БРИКС не радуют россиян

Казань принимает Игры БРИКС. Яркое, казалось бы, событие для российского спорта на фоне международного бана. Наши выдающиеся атлеты — Ангелина Мельникова, Никита Нагорный, Артур Далалоян — вновь выходят на старты, чтобы порадовать болельщиков.

Но есть нюанс. Даже несколько.

Игры БРИКС проходят в те же даты, что и чемпионат Европы по футболу. К чему прикован интерес в мире — понятно. Для стран коллективного Запада российский спорт сейчас — нечто мифическое, почти не существующее. Есть исключения в виде энхаэловцев, теннисистов и редких нейтральных атлетов на Олимпиаде, но это как бы «другое».

Но и в России матчи с участием Мюллера, Кейна, Депая и Мбаппе привлекают гораздо больше внимания, чем состязания в Казани. Примерно все болельщики московского «Спартака» в воскресенье, 16 июня, ждали выхода на поле защитника красно-белых и сборной Сербии Срджана Бабича в матче против Англии — и расстроились, что он так и остался в запасе. Едва ли хоть какое-то соревнование на Играх БРИКС имело сопоставимый «рейтинг ожидания».

Чтобы сравнить степень интереса к соревнованиям, достаточно открыть программу телеканала «Матч ТВ». Матчи Евро-2024 в обязательном порядке транслируются в прямом эфире. С соревнований БРИКС — полторы трансляции в день на основном канале и еще приблизительно столько же — на дочерних.

Не раз приходилось слышать сетования именитых спортсменов, что популяризация спорта зависит от трансляций. Здесь ситуация представляется замкнутым кругом: с одной стороны, у массового зрителя нет большого желания смотреть условные прыжки в воду. А с другой, без трансляций желание едва ли появится.

Но трансляции — не главная проблема. Важнее и насущнее другой вопрос: с кем соревноваться?

Россиян в большинстве своем до Олимпиады не допустили. Разумеется, никто в России не рассматривал Игры БРИКС как альтернативу главному спортивному форуму четырехлетия, которым Олимпиада пока — хотя бы по инерции, учитывая все выходки МОК в последние годы, — остается. Но и тем более никому за рубежом не могла прийти мысль поставить Игры БРИКС на уровень с Олимпийскими.

27 видов спорта. Около 90 стран-участниц. 4751 спортсмен. Такая информация красуется на главной странице официального сайта Игр БРИКС. Масштабно, солидно, не правда ли? Но делегации скольких стран приехали на самом деле? Никто не может дать ответ на этот вопрос. И почему-то синхронист Александр Мальцев поднимается на первую ступень пьедестала, завоевав золото, а рядом с ним — никого! Российский спортсмен соревновался сам с собой.

Невольно это напомнило выборы на безальтернативной основе в не таком далеком коммунистическом прошлом нашей страны. На соревнования выйти надо? Надо. Исход всем известен? Известен. Но в чем интерес зрителей и почет награды, если никакой конкуренции нет?

Сам Мальцев уходит от этой темы, смещая акцент на необходимость прогнать свою программу.

«У меня уже не раз такое случалось, что я выступаю один, без соперников. Настраиваемся мы всегда одинаково. Пытаемся показать лучший прогон своей программы. Поэтому для нас не имеет значения сколько у нас конкурентов, соперников на конкретном старте. Смотрим даже не на баллы, именно что на качество исполнения программы, ее восприятие, эмоции от нее. То, какой она отставляет отклик у зрителя. Это для нас главный критерий. И я вполне доволен собой, можно сказать, что все получилось», — сказал он «Спорт-Экспрессу».

Что ж, зато конкуренция была в спортивной гимнастике. В материале издания «Свободная пресса» приводится интервью с олимпийской чемпионкой по конькобежному спорту, депутатом Госдумы Светланой Журовой. Корреспондент издания констатирует, что подходы иностранных спортсменов в состязаниях по спортивной гимнастике выглядели смешно — и Журова с этим соглашается. Но при этом выдвигает контраргумент: «Но вы же смотрели эти соревнования! Да, над иностранными гимнастами, которые безуспешно пытались сделать упражнение на кольцах, не улыбнулся только ленивый. Но ведь все мы же это смотрели! Это была огромная аудитория».

Знаменитая в прошлом спортсменка, безусловно, права: в Казани Игры БРИКС действительно собирают трибуны, местные болельщики рады приезду своих кумиров. Да и у трансляций все же есть своя аудитория. Однако Журова права и в том, что конкуренция на Играх БРИКС вызывает только смех.

Гимнаст Даниел Маринов после золота в индивидуальном многоборье получил поздравление от мэра Казани Ильсура Метшина. Безусловно, приятно. Но кое-что спортсмена все же огорчило. «Я думал, что конкуренция будет серьезнее. Сейчас больше соперничали между собой, между россиянами. Моментами даже не смотрел, кто вышел на ковер из других стран», — констатировал он.

Да, в Казани есть иностранные спортсмены, и в совокупности медали завоевали уже представители 29 государств. Но, по состоянию на 18 июня, у лидирующих в медальном зачете россиян 246 наград, из них 117 — золотых. Для сравнения, у идущих вторыми белорусов 97 медалей, среди которых золотых — только 19.

Турниры, на которых отечественная сборная безоговорочно доминировала в медальном зачете из-за недостатка конкуренции, бывали и раньше. На Универсиаде в Казани в 2013-м Россия выставила множество профессиональных атлетов с олимпийским опытом, а большинство других стран привезли обычных студентов. 292 награды у победивших в медальном зачете россиян против 77 у занявших второе место китайцев при таком раскладе не удивляют.

Легендарная Олимпиада-1980 в Москве, конечно, оставила богатейшее спортивное и социокультурное наследие, но проходила в условиях бойкота. Советские Игры проигнорировали 66 стран, в том числе США, Китай, Япония, Канада и ФРГ, а приехавшие британцы, итальянцы, австралийцы, французы и португальцы выступали под флагом МОК. Тогда советские атлеты выиграли 195 медалей, в том числе 80 золотых, оставив всех конкурентов далеко позади.

Но даже в этих случаях не приходилось говорить о полном отсутствии конкурентной борьбы.

Можно сколько угодно поздравлять россиян с бесконечными победами на Играх БРИКС, но ценность этих успехов объективно невелика. И остается только представлять, какой огонь горел бы в глазах российских болельщиков, если хотя бы треть этих медалей наши спортсмены взяли на Олимпиаде.

Пока же очевидно, что для болельщиков Игры БРИКС — сомнительное зрелище, а для спортсменов — дорогостоящая тренировка.

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