Курс на повышение ставки: как заработать в новом году

В декабре Банк России в четвертый раз за год повысил ключевую ставку. Ее размер составил 16%. Это привело к росту доходности по ряду страховых и банковских продуктов. Следующее заседание, на котором возможен пересмотр, запланирован только на 15 февраля 2024 года.

Следствием цикла роста ключевой ставки стал и рост доходности по некоторым страховым и банковским продуктам. А это хорошая возможность зафиксировать высокий процент по продуктам и получить неплохую доходность.

Ставки по вкладам в российских банках начали повышаться еще летом. Этот рост продолжился осенью и зимой — сейчас в некоторых банках можно увидеть предложения до 16% годовых.

Другая тенденция заключается в том, что уровень доходности по краткосрочным продуктам уже сейчас превышает долгосрочные программы. Этим нужно пользоваться. Конечно, можно хранить деньги в сейфе и наличными либо держать открытыми депозиты с прежним уровнем ставок, но тогда потери от инфляционных рисков окажутся выше.

Грамотное решение — если есть накопления, которые не планируется тратить в ближайшей перспективе, воспользоваться привлекательными предложениями и тем самым зафиксировать максимальную доходность.

Не стоит закрывать разве что вклады, которые были открыты давно. Те продукты, по которым есть шанс потерять накопленные проценты в случае досрочного закрытия, и эта сумма превышает возможный доход в случае открытия нового депозита.

Важно помнить про диверсификацию. В идеале лучше разделить сбережения на несколько депозитов с разными сроками и условиями по пополнению, снятию. Это позволит избежать неприятных последствий в случае дальнейшего колебания ставок.

Еще одним следствием повышения ключевой ставки ЦБ РФ стало появление на рынке сберегательных инструментов с высокой доходностью. Это некоторые программы накопительного страхования жизни.

Сейчас ставки по ним могут превышать 20%. Максимальный доход можно получить, заключая договор на длительный срок, например, от 10 лет. Таким образом, ставка фиксируется. Кроме того, такие программы дают возможность не только сохранять и приумножать накопления, но еще и получать страховую защиту.

Не стоит забывать и про возможность оформления налогового вычета по программам накопительного страхования жизни, оформленным на срок от 5 лет.

Кроме того, в связи с трансформацией продуктов накопительного страхования жизни ряд страховщиков начали повышать выкупные суммы. Это означает, что в случае необходимости можно расторгнуть договор без потери большей части внесенных средств.

В ближайший год при сохранении инфляционных ожиданий ставки по вкладам останутся на довольно высоком уровне. Проценты по вкладам на практике изменяются в ту же сторону, что и ключевая ставка.

Предложения с повышенными ставками сохранятся. Уже сейчас фокус делается на продажах коротких программ со сроком до трех лет, по которым доходность весьма привлекательная даже с первого года.

Что касается накопительных программ, то также возможно появление на рынке продуктов с более привлекательными условиями по доходности. Кроме того, с 2024 года в России может появиться гибкое страхование, когда клиент может управлять своим страховым покрытием и оперативно подключать нужные опции.