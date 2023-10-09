«Как быть? Бомбить, идти в атаку, давить танками своих?»

Разрушенное здание в Тель-Авиве после попадания в него ракеты, выпущенной из сектора Газа, 8 октября 2023 года

О нападении ХАМАС

Очень печальное событие и неожиданное, во всяком случае для нас, евреев России. Хотя в какой степени неожиданное? Не нужно было ни быть большим политиком, ни посещать в последнее время Израиль. Достаточно было послушать русскоязычное израильское радио, почитать о событиях, которые там происходили в последние годы. Это раздрай, который просто удивлял и огорчал. И это в условиях, когда ты окружен постоянными врагами, мечтающими и все делающими для того, чтобы уничтожить.

К великому сожалению, ничему история не учит. Печальная история израильского государства, которое погибло, было разрушено в результате именно таких противостояний.

Об израильской разведке и армии

Мне многие звонят, причем не евреи, а масса русских друзей.

Где знаменитая израильская разведка? Вообще где армия? Позволили в течение долгого времени действовать на территории, делать все, что хотят, взять такое количество заложников и вывезти.

Все удивляются. Удивляет полная неготовность. Полное ощущение здесь, у нас, что это была внезапная вспышка, хотя она готовилось явно ни сегодня, ни вчера, ни месяц назад. Явно, что разведка прозевала все это. Армия вообще удивила. Пограничные районы с той же Газой еще не охраняются в достаточной степени в любое время? Конечно, все это очень печально. Печально, что гибнет такое количество невинных людей.

Соседи эти никогда никакого мира не хотят, это ясно, нужно быть к этому готовыми. Но оказались не готовы. Такое количество жертв в этих условиях. Понятно, когда тебя обстреливают и нападают на тебя — идут ответные удары.

А когда увели такое количество заложников, как быть с этим? Бомбить, идти в атаку, давить танками своих?

Это уже для политиков и военных сложные задачи. Нам хотелось бы, чтобы как можно меньше жертв было. Молимся постоянно.

Об омраченном празднике

К сожалению последние дни праздника огорчили нас. Уже не та радость была, которая положена в праздник Симхат Тора. Ну, от этого никуда не деться, с этим надо жить. Продолжаем молиться. Будем стараться помочь, может собрать какие-то средства для тех, кто пострадал сильно. То, что мы сможем, конечно, сделаем. Морально поддерживаем.

Мы всегда на стороне Израиля, тут никаких сомнений быть не может. Хотелось бы все-таки, чтобы были предприняты действительно какие-то мировые усилия для того, чтобы это прекратить. XXI-й век! И так столько катаклизмов, несчастий. Более, чем достаточно. Еще воевать надо?