Как вести себя перед камерой и как говорить. Отвечает Дмитрий Дибров

Вопрос профессиональной речи очень актуален, потому что сейчас сколько смартфонов, столько и журналистов телевизионных. Это очень хорошо. Это заставляет человека блогерствовать, внимательно смотреть по сторонам в поисках журналистских тем. Ведь хочется же привлечь юзеров, стать звездой, то есть это старая добрая телевизионная мотивация, хотя вроде бы внешне все поменялось, но это не так.

И как и на телевидении, так и в видеоблогерстве главным инструментом, хоть тресни, будет голос.

В актерском деле это не так — там есть еще такой инструмент, как мимика. Но в телевизионном, в блогерском деле все-таки первым делом — голос, потому что кривляться в интернете не принято.

Я никогда не задумывался, что голос — это очень важный инструмент влияния на зрителя, пока не попал на прием к руководителю буддистов нашей страны Хамбо-ламе Аюшееву в Иволгинский дацан близ Улан-Удэ. Первое, что сказал руководитель отечественных буддистов прямо с порога: «Главный ваш инструмент — ваш голос, известный всей стране».

А я никогда о нем так не думал! Я же вам не Шаляпин. Именно ваш голос есть повозка для вашего духа, ведь это же дыхание.

И в самом деле, человек голосом выдает больше информации о себе и своих мыслях, настоящих своих чувствах и мотивациях, чем он даже бы и хотел. Поэтому голосом надо владеть. Я стал задумываться об этом.

Голос мой отличается, когда я переступаю порог «Останкино», и когда я из «Останкино» выхожу. Думаю, точно также он должен отличаться и для блогеров — когда зажигается лампочка «запись» на смартфоне или на любительской камере, голос должен меняться.

И вот как: следует опираться на диафрагму — тогда все ваше тело, включая такую колоссальную вещь, как полости (я имею ввиду сейчас прежде всего легочную полость, ну и брюшную тоже), станут резонатором, как будто бы гитара джамбо, сделанная с огромным резонатором, начинает вступать в дело.

Я сейчас с вами говорю телевизионным, а вот бытовым — это когда я говорю от легких. Он такой писклявый. Когда вы ругаетесь с домашними, обычно вы пищите, сами не понимая, как вы противны в это время.

Но стоит только начать говорить о диафрагме, а это как раз то самое, что отделяет легкие от желудка, это легко почувствовать, сразу голос становится иным, потому что в качестве резонатора начинает работать все ваше колоссальное тело. Если хочется дойти до самой сути, я бы не поленился взять недорогие, однако очень важные уроки у профессиональных преподавателей сценической речи.

Голос, каким вы работаете в камеру и каким вы ругаетесь с женой — это не один и тот же голос. Точно так же, как разнится мотивация, с которой вы ругаетесь с женой и с какой вы выступаете на миллионную армию ваших последователей или зрителей.

Следующим номером нашей программы является амплитуда. О ней как раз не задумываются, а надо бы. Проследите за моей работой в кадре — у меня амплитуда более чем профессионально выстроена. Из литературоведения мы знаем, что самый благородный знак препинания — это точка. Но точка должна вами и определяться голосом тоже. Например, монотонный канцелярский лектор, который способен усыпить любое количество людей, характерен тем, что у него совершенно нет никакой нижней интонации. Монотонность — это когда нет нижней ноты в голосе. Также крайне важны паузы. Они непременно должны следовать за этой самой нижней нотой вашей речи, которая должна встречаться так часто, как заканчивается логический тезис. Когда зритель, слушатель поймет, он получит подсказку, как воспринимать то, что вы говорите.

Нам не нужно забывать, что и на телевидении, и в видеоблогерстве крайне важен темп. Насколько долго может быть пауза — зависит только от таланта. Надо чувствовать. Даже если надо очень быстро что-то сказать, никто на свете не может отменить необходимость делать некоторые паузы в конце любого смыслового массива.

Я бы еще рекомендовал усвоить манеру общения, с какой всегда говорили с людьми сотрудники цековских санаториев в Крыму. Они говорили с полуулыбкой, потом полуулыбку в голосе перехватили и дикторы центрального телевидения, когда читали занудные сообщения о заседаниях Политбюро ЦК партии.

Сегодня именно эту улыбку в голосе практикуют главврачи психиатрических лечебниц в разговоре с особо буйными помешанными.

Рекомендовал бы вам не пренебрегать этими уроками и, говоря в камеру, немного загибать уголки рта вверх, как бы готовясь улыбнуться, это обязательно должно сработать. Еще рекомендую несколько наклониться в кадре. Это поможет голосу выливаться свободно. Нельзя сидеть напрямую, как будто вы фотографируетесь на паспорт или на эмалированные овал на памятник. Как правило, левая сторона лица рабочая. Мало у кого правая рабочая. Надо несколько повернуться левой частью в камеру и наклонить лоб.

Это позволит вызвать у вашего слушателя доверие — вне зависимости от того, что именно вы после этого скажете голосом.