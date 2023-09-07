Почему зумеры отказываются от смартфонов

Кнопки в моде. Мировой тренд на простые сотовые телефоны почти сразу прижился в России. Любопытно, что моду запустили не обложенные лимузинами, икрой, бриллиантами и прочими «дубаями» инстадивы, а простые американские подростки. Появиться в компании с бабушкиным телефоном и в России уже не зазорно, а наоборот, круто. Статистика продаж МТС и Ozon показала, что основными покупателями сейчас выступают подростки — от 14 до 20 лет. За первые две недели марта продажи выросли на 12%. По данным Ozon, продажи в марте увеличились на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Раскладушки и слайдеры, как водится, раскупаются девушками, простые телефоны с брутальным дизайном привлекают парней.

Мода бывает разной: что только не носила молодежь последние 30 лет: капоры, лосины, клетчатые джинсы, леггинсы, мини, макси... Достаточно вспомнить малиновые пиджаки в сочетании с предположительно золотыми цепями. Но все это была мода навязанная и неосознанная. Вряд ли тогда кто-то понимал, почему, например, в 2005 году девушки ходили в узких джинсах, а в 2006-м переоделись в «афгани»…

Сегодняшняя мода на кнопочные телефоны — это осознанный выбор в пользу цифрового детокса.

Молодежь устала от интернета и ищет убежища в реальном мире. Зумеры — поколение, родившееся с 2000-го по 2012 год, — выросли в пестром мире этикеток. На них почти не действует реклама и яркий дизайн. Единственное, что их привлекает, — комфорт и удобство. Им нужно, чтобы телефон давал о себе знать только по делу, а не отвлекал каждые полминуты сообщениями и новостями.

С младенчества зумеры росли под постоянным прессингом информации. Забавные и полубезумные мультперсонажы с дебильноватыми голосами и песенками заменили им радиоточку, из которой их папы и мамы впитывали аудиокниги и классическую музыку в хорошем исполнении. Конечно, вперемешку с прочим советским и постсоветским радиошлаком. Но положительный осадочек все-таки остался, и у 30-45-летних сформировалось понимание того, чем настоящая музыка отличается от «телемесива» 1990-2000-х годов. Сегодняшние подростки сами пытаются найти в терабайтах информации что-то действительно ценное и важное.

Лет десять назад, согласившись присмотреть за малолетними детьми, я заметил, что их любимый детский телеканал за три часа трансляции не поставил в эфир ни одного мультфильма, где персонажи обменивались друг с другом хотя бы парой фраз. Нарисованные дети, взрослые, зверушки, гуманоиды и остальные «вуглускры» издавали весь спектр звуков, но не произнесли за это время ни единого слова. Мультяшные семьи общались друг с другом как мартышки в вольере. К тому времени педагоги устали жаловаться, а психологи — бить тревогу. К счастью, все обошлось. Из детей выросли не «маффин-мэны» и пожиратели чипсов, а умные, общительные и очень практичные подростки.

За последние годы по всему миру были проведены сотни исследований, показавшие, что главная проблема зумеров — это отсутствие критического мышления.

Любой шарлатан может овладеть их умами за пару минут. Они с детства привыкли проверять свои знания и искать новые в поисковиках, поэтому не задумываясь верят во все, что им предлагает интернет. Но и эта проблема решаема. Во всяком случае, они сами так считают: осторожность, а главное, деление мира на «выгодно/не выгодно» должны оградить от неприятностей. Возможно, так и будет.

Преподаватели многих вузов говорят, что «зеты» очень легко усваивают новые знания, действительно умнее старших и не зашорены стереотипами. При этом они практичны до такой степени, что могут отказаться от друзей или домашних животных, несмотря на эмоциональную привязанность. Просто потому, что те не подходят под критерий «мне комфортно». Они не стесняются считать каждую копейку и научились экономить так, как не снилось даже нашим дедушкам и бабушкам, пережившим голод с войной. Но самое интересное, как показали исследования социологов в США, Европе, Японии и России, до недавнего времени почти все зумеры воспринимали жизнь как фоновое сопровождение выдуманному миру, который они видели в своих смартфонах. Так происходило, пока они не поняли, что реальная жизнь гораздо комфортнее и интереснее бесконечного карнавала в соцсетях. Комфортнее настолько, что ее не заменишь даже самым интересным контентом. Само собой, они продолжат с легкостью осваивать новые технологии, изучать новые поколения гаджетов и пользоваться смартфонами. Но только для удобства. Например, чтобы оформить доставку, подключить каршеринг и общаться в мессенджерах. Не больше.

Мода на кнопочные телефоны и цифровой детокс пришла не одна. Молодежь массово раскупает советские «Жигули». Нелепые, квадратные, маленькие и неустойчивые советские «копейки», «семерки» и прочие модели привлекли наивным, по сегодняшним меркам, дизайном. «Агрессивные», «космические», «стильные» автомонстры, напичканные электроникой, отталкивают. «Не душевные», — объясняют зумеры. Хотя и не забывают устанавливать на свои «жигули» современные французские и немецкие моторы, тюнинговать и перекрашивать продукцию советского автопрома.

Почему-то мы привыкли сравнивать себя с иностранцами, «забывая», что уже в 1990-е годы подростки мало чем отличались от сверстников в США и Европе. Нынешние — почти идентичны по всему миру, имеют почти одинаковое представление о мире и о самих себе. Поэтому все разговоры о гипертрофированной духовности и особом пути лучше оставить в пользу бедных. Дети, за которых мы боялись, что они вырастут в бездушных потребителей, сами, следуя какому-то внутреннему чутью, отказываются от навязанного образа жизни и пытаются нащупать пути к той самой духовности. То есть сделать то, на что у большинства их родителей не хватило воли, принципиальности и смелости. И это происходит во всех странах.

Конечно, поп-культура и интернет оказались той самой мясорубкой, которая должна была перемолоть людей в однородную массу. К счастью, эта задумка удалась не полностью. И персонажи «Семейки Аддамс» образца 1980-х оказались правы, утверждая, что человеческий дух невозможно убить даже электрической пилой.

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