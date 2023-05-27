Считается, что люди, близкие по возрасту и ставшие свидетелями или участниками одних и тех же явлений событийного потока текущей истории, оценивают их одинаково. Вследствие чего они во многом разделяют понятия и убеждения, свойственные именно им. При этом панели таких ценностей различны, если разница в возрасте составляет пару десятков лет и больше. Тогда говорят о поколениях; сегодня их три – традиционные Х, миллениалы Y и зуммеры Z. Хотя американских отцов-основателей этой «теории поколений», демографа Хоува и историка Штрауса, за недостаток точных эмпирических данных критиковали с момента появления этой гипотезы.

Сейчас нас поместили в период, когда важна и уместна переоценка применимости всех западных теорий, импортированных к нам за последние тридцать лет. Так насколько идеи Штрауса и Хоува интернациональны? Работают ли они в российских реалиях? И если да, то носителями каких ценностей выступают три (а три ли?) поколения наших сограждан?

На эти вопросы отвечает исследование, проведенное группой ученых Российского государственного социального университета. «Антология социальных ситуаций: азбука поколений Х, У, Z» – первое в стране исследование, основанное на геосоциальном подходе. Предметом исследования стали поведенческие реакции людей в разных жизненных ситуациях, шире того – в различных зонах жизни.

Были выделены 60 таких зон, которые охватили 95% нашей повседневности. Чтобы оценить масштаб покрытия стандартных ситуаций, скажем только, что среди выделенных зон есть и общественный транспорт, и нотариальная контора, и танцплощадки, и похоронные бюро. В каждой выделенной зоне экспертами были сконструированы не менее 12 типичных ситуаций, для каждой из которых были отдельно оценены реакции поколений Х, У, Z и исследованы их различия. Всего было опрошено свыше 4 000 жителей Москвы и Московской области. В этом уникальность исследования: по охвату интервьюируемых, спектру вопросов и расчетной модели, примененной для анализа ответов, ни в России, ни в мире, аналогов нет.

К каким же выводам пришли ученые РГСУ?

Первый и главный вывод – применимость теории поколений к российскому социуму количественно подтверждается. При этом были получены математически достоверные границы поколений: к поколению Х относятся люди, рожденные в период с 1960 по 1981 годы, к поколению Y – рожденные в 1982-1996 гг., к поколению Z – рожденные в 1997-2006 гг.

Поскольку исследованиями на этом этапе были охвачены жители только столичной агломерации, подлежит дополнительной проверке гипотеза о том, что поколенческая идентификация жителей сельской местности и/или малых городов может быть несколько иной.

Обобщая резюмирующие выводы, можно говорить о том, что поколение Х более системно, чем Y, а поколение Z значительно больше них верит в себя. То есть представители старшего поколения, опираясь на систему, по возможности, выстраивают в своем жизненном пространстве именно ее, а вот Z – индивидуалисты, рассчитывающие в основном на себя.

Сложнее всего с поколением Y, годы взросления которого пришлись на конец 90-х – начало 2000-х. Российские миллениалы не разделяют любви родителей к системности, но и не стали яркими носителями индивидуализма.

В области экономического самоопределения поколения Y и Z готовы более активно, чем родители, отстаивать свои права, что может свидетельствовать о следовании стратегии самообеспечения со сниженным приятием обязанностей. Сопоставление данных позволило выявить и то, что современная молодежь лишена патерналистских настроений, более отчетливо планирует свое будущее.

Наименее схожи реакции трех поколений в зонах отдыха и спорта. Скажем, для поколения Х важна атмосфера, в которой они расслабляются, а более молодые поколения акцентируют свое внимание на сервисе, музыке, уровне комфорта.

При этом наибольшая консолидированность мнений наблюдается в зонах жизни, связанных с непосредственной жизнедеятельностью (места проживания, профессиональной и общественной деятельности). Это может говорить о том, что все три поколения примерно одинаково испытывают потребность в безопасности, причем коллективной, групповой. У всех фиксируется приоритет семьи или трудового коллектива над ситуационными группами, связанными с местом досуга. Интересы «семьи» зачастую оказывались выше интересов друзей в некоторых зонах жизни даже у индивидуалов-зумеров.

В целом же поколенческие различия показали себя не столь масштабными, как это виделось в начале исследования. Представители поколений X, Y, Z предстают достаточно консолидированной группой, без радикальных межпоколенческих разрывов. Это позволяет рассчитывать на то, что основные смысловые установки российской цивилизации сохранны и с известным успехом по-прежнему транслируются от поколения к поколению.

Этот вывод не означает, что значимых различий нет. Напротив, в рамках исследования установлены зоны, требующие более глубокого изучения поведенческих детерминант, сделаны их кластерные и частотные анализы как подводки к такому погружению и продолжению.

При всей своей фундаментальности исследование уже сейчас может дать обильную пищу для размышлений и практического использования предпринимателям и маркетологам, давая расширенное измеренное представление о предпочтениях поколений во всех аспектах жизни. Бизнес, предпринимательство и промышленность в условиях импортозамещения очевидно нуждаются в таких новых знаниях. полученных учеными РГСУ в ходе проведенного исследования.

Поколенческие исследования в РГСУ, несомненно, будут продолжены. Приоритетом их развития на ближайшем этапе будет изучение поведения в привязке к социальному времени; иными словами, мы преимущественно будем обращать внимание на реакции поколений в тех ситуациях, в которых люди пребывают наибольшее время. Например, пребывание в сети, которому современный россиянин уделяет до шести часов в день.

Второе направление развития проекта «Антология поколений» – фокус на ситуациях, максимально раскрывающих личностные особенности людей. Имеются в виду конфликты, как конструктивные, так и деструктивные.

Наконец, запланировано изучение поколений и их различий в региональном аспекте. Все вовлеченные специалисты осознают различия в бихевиористике, например, жителей Архангельска и Краснодара. Интересно достоверно установить, в чем, и количественно измерить эти разницы. А заодно проверить гипотезу о том, что региональные различия у нас более существенны, чем поколенческие.

У нас действительно три активных поколения; и они на самом деле различны. Но единого у них (у нас!) больше. Именно в этом единстве и есть залог нашего будущего. Как известно – все люди различны, тем мы и сильны!

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