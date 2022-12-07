«Я сделаю это сегодня»

Прокрастинация стала болезнью современности. Она разрушает нашу жизнь, заставляя переносить все на «попозже», на завтра, на последний момент. Это касается не только выполнения каких то важных рабочих проектов и срочных дел, подготовки к экзаменам, принятия судьбоносных решений, но и элементарных бытовых забот – уборки дома, глажки белья, похода по магазинам и так далее. Ведь многие узнают себя в картине: иду домой, мысленно готовясь переделать кучу дел. Итог – сижу с полуспущенными штанами в процессе переодевания, ковыряюсь в телефоне, после поел и не заметил, как уснул. Или же прихожу на работу и вместо того, чтобы заняться проектом, сроки которого поджимают, сижу и читаю всякие ненужные глупые новости про жизнь звезд или веду праздную переписку с друзьями. Или же не могу решиться наладить отношения с партнером, хотя знаю, что именно мой шаг станет решающим в дальнейшем развитии романа.

Как говорил один из моих приятелей: «Илья Муромец 33 года лежал без дел, а после встал да как наворотил дел-то». Ну так у богатыря была веская причина не работать – он болел. А мы, будучи здоровыми, тормозим свое развитие отсутствием целенаправленной деятельности.

Причины, по которым мы откладываем дела, могут быть самыми разнообразными. Нам скучно, мы никак не можем сосредоточиться, не находим в себе энергию для того чтобы завершить дело, нет мотивации, боимся неудачно завершить начатое и т.д. Мы хотим идеально завершить работу, а как это сделать – понятия не имеем и предпочитаем откладывать в ожидании вдохновения или прилива энергии и сил.

Когда мы видим человека, который всегда все делает в срок, да ещё и находит время на какие-то дополнительные занятия, хобби, у которого вся жизнь расписана по графику – мы по меньшей мере бываем удивлены. «Что он принимает, откуда черпает энергию, желание и силы все это делать? Откуда в нем этот фонтан мыслей и возможностей?»

У моей подруги был шеф, который буквально фонтанировал свежими идеями, не откладывая на потом их реализацию. По этой причине вся команда во главе с шефом засиживалась на работе допоздна, часто лишаясь выходных, но получая премии. Коллективу приходилось подстраиваться под ответственное отношение к делам и гиперактивность своего шефа. Он и был мотиватором всех этих людей, которые с удовольствием бы растягивали трехдневное дело на три месяца. Гнев шефа и перспектива попасть в опалу приводили в чувство весь коллектив.

Да, но что делать, если у вас нет такого строгого, энергичного и мотивирующее шефа – вы работаете сами на себя? Быть самому таким ответственным вам не повезло, но ведь каждому дано взрастить это в себе. И реально заниматься делами, сев за компьютер, а не смотреть контент в соцсетях или не отвлекаться на уведомления из мессенджеров, при этом злясь на себя и тревожась от того, что дело вновь не продвинулось.

Нет пилюли, которая поможет нам потратить запланированное время именно на полезное, не отвлекаясь и не откладывая его. Но есть возможность поменять наше отношение к тому, что нам необходимо выполнить: если начать относиться к поставленной цели не как к неприятной повинности, а как к задаче, решение которой сделает вас более крутым специалистом своего дела, повысит квалификацию, добавит компетенций или даст результат, который для вас реально важен.

Так как же завершать начатые дела, не поддаваясь желанию «подумать об этом завтра», как поступала Скарлетт О'Хара? Первый и главный закон – определить для себя, какую задачу я точно завершу сегодня, а какие имеют меньшее значение.

Необходимо выполнять дела по степени их важности. Если мы будем синхронно думать о том, что нам нужно написать 30 листов к диссертации, купить спрей для обуви и отремонтировать пылесос, мы будем теряться в этой мешанине и не понимать, с чего начать. А вот наш ленивый мозг скорее всего выберет самое легкое и понятное для него занятие. Он не любит, когда его перенапрягают, особенно бесконечным количеством дел.

И очень часто в первую очередь мы завершаем дела самые легкие, не особо важные и нужные. Я называю их «дела второго порядка».

Мой рецепт: решать одну важную задачу в день. Одну – без страха, что я что-то не успею, куда-то не дойду, кому-то что-то не скажу, каких-то денег не дозаработаю.

Лично для меня мощным мотиватором выступает тот факт, что откладывание работы на самый последний момент, а после выполнение ее в срочном спешном порядке всегда ухудшает результат. Причем во время спешки я трачу колоссальное количество энергии, чтобы успеть. И в какой-то момент спешка и ощущение опоздания становится нормой для психики. В результате – эмоциональные качели, дисбаланс между личной и бизнес-жизнью, количество срочных дел становится больше, чем я могу осилить. Жизнь становится гонкой.

И, конечно же, обязательно нужно награждать себя за проделанный труд, пусть даже незначительными подарками. Одобрительный отзыв и премия себе хорошему приводят к улучшению самооценки и эффективности.

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