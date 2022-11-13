Хромая утка по-пекински

Старый добрый Голливуд, еще до cancel culture и прочих новомодных изысков, учил весь мир тому, что американский президент решает вопросы простым нажатием кнопки, ну, не считая моральных терзаний до, или поднятием телефонной трубки, чтобы отдать приказ.

Весь мир к этому привык и смотрел на США, в принципе, как на инструмент решения своих текущих проблем в экономике и на «сияющий град на холме», что уж тут говорить. Через Всемирный банк и через Международный валютный фонд США создавали иллюзию, что вот-вот и наступит всеобщее благоденствие, пусть в долг, но наступит.

Страны верили и ложились под соответствующие программы, слушались рекомендаций ВБ и МВФ, но благоденствие все не наступало. Более того, оказывалось, что природные ресурсы стран, купивших у США билет к «американской мечте», почему-то теперь принадлежат не этим странам, а международным корпорациям. Но даже это оказалось еще не самым ужасным – вслед за девяностыми наступили нулевые.

И как карета превращается в тыкву в сказке, кредит доверия, выданный США после крушения СССР, исчез, а реальность стала походить на классический хоррор: разбомбленная в 1999 году Югославия, разоренные в последующие годы Ирак и Ливия, мучительно долгое и неудавшееся, в конце концов, строительство демократии в Афганистане и, наконец, сакраментальное «Асад должен уйти!» как сигнал к гражданской войне с участием внешних акторов в Сирии в 2011 году.

Умер Милошевич (довели старика на суде бездоказательными обвинениями), казнен Хуссейн, растерзан Каддафи... Но вот, пожалуй, на Башаре Асаде машина «западной демократии» очевидно дала сбой. И произошло это по вине России, которая просто сказала: «Нет, дальше так продолжаться не может».

Но выступает ли теперь Россия конечной целью США? Будет ли вожделенный атлантистами ее «тотальный разгром» финальной точкой в мировом кризисе идентичности гегемона?

Думаю, что нет.

С Россией западные страны меряются военным потенциалом и регулярно надеются на удачу и испытывают терпение ядерной державы. Коллективные поражения 1815 и 1945 годов, видимо, по-прежнему не дают покоя, и поставлена задача этот комплекс политической неполноценности изжить во что бы то ни стало. Китай же США и другие западные страны видят в амплуа прежнего Советского Союза, распространяющего свое влияние на все большее количество стран с помощью торгово-экономических связей и кредитов.

Для них китайская экономика – очевидный вызов уже сейчас, а зависимость от нее сопутствуется острыми болезненными ощущениями во всех имперских органах.

Так что, опробовав санкционный инструментарий на России (шутка ли – почти 12 тысяч незаконных санкций с 2012 года?), западные страны очевидно планируют применить его и к КНР. Уже применяют, строго говоря.

Однако для масштабного противостояния с Китаем самим США необходим исключительно дееспособный с виду, по крайней мере, президент: несмотря на те ограничения, которые Конгресс наложил еще на избранного президентом Дональда Трампа с 2016 года, кто-то персонально должен ответить за грядущую конфронтацию потом, а сначала взять на себя роль инициатора конфликта. Поэтому-то периодически и возникает вопрос об импичменте республиканцев в отношении Джо Байдена, так как заинтересованные стороны никак не могут определиться со сроками начала открытой операции стран Запада против Китая.

Так что уход «сонного Джо», досрочный или в срок, если со здоровьем повезет, предопределен, и никакой второй президентской каденции у него не будет. По сути говоря, Байден уже «хромая утка», но «хромой уткой по-пекински» его сделает, безусловно, тайваньский конфликт.

Впрочем, мы знаем, что данное блюдо, утка по-пекински, готовится достаточно долгое время и является сложносочиненным блюдом, так что рассчитывать на военный конфликт США с КНР в ближайшей, да и среднесрочной перспективе не приходится.

На мой взгляд, вооруженного конфликта между этими двумя странами вообще не будет, ни по «тайваньскому кейсу», ни по какому-нибудь другому – они договорятся. Только вот для того, чтобы договориться, обе стороны должны будут и мускулами поиграть, и усиливать переговорные позиции за счет друг друга. Тут-то Тайвань и пригодится.

Так что конфликт «между хозяйствующими субъектами», что называется, неизбежен, причем конфликт жестокий.

Стратегической целью истеблишмента США сейчас является необходимость доказать, что равных по жесткости и потенциалу в отстаивании своих интересов им нет: они готовы разрушить не только намеки на чужое величие, но и «сообщающиеся сосуды» американской и китайской экономик, несмотря на то, что КНР практически всегда играла по правилам и ее руководство подчеркнуто сторонилось открытых конфликтов с участием США.

Так что в нынешнем случае – по результатам промежуточных выборов в Конгресс – речь идет как раз не о списке блюд из меню и не о продуктах, которые доставляются к столу, а о том, кто останется на мировой геополитической кухне шеф-поваром, а кто станет блюдом на столе.

Ставки слишком высоки, а Джо Байден уже не тянет, он – «хромая утка» не первой свежести, а свежесть, как упоминал классик, все же должна быть одна – первая и она же последняя.

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