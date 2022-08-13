Не только в деньгах счастье

Судя по тому, как много общественного внимания было уделено замене иностранного гамбургера на российскую котлету, других проблем у нас не осталось. Размах дискуссии по этому поводу свидетельствует о том, что образ жизни, ее стиль и понятие успеха за последние тридцать лет формировались под влиянием западных ценностей.

Надо признать — сейчас самое время провести ревизию этих ценностей. Невольно возникает два вопроса: на что менять и как это сделать?

Давайте сразу постулируем, что Россия — это не западная цивилизация, никогда ею не была и никогда ею не будет. Наши предки, жившие в объективно тяжелых условиях, всегда были про что-то большее. Про бОльшую надежность, запас, прочность. Мы — задельные люди, мы — самостоятельная цивилизация.

Следующее фундаментальное различие в том, что, в отличие от Запада, мы реально сверхбогаты. В первую очередь сверхбогаты природой, во вторую — сверхбогаты творчеством, потому что без творчества и многогранности в наших климатических условиях было бы не выжить. История России — это история селекции выживших.

А на Западе этого нет. Поэтому там термин богатства сведен к владению деньгами. В последнее время сюда же добавилось право устанавливать правила и владеть цифровой средой. То есть планка сущностной оценки смещена, что, кстати, касается и образа успешного человека, который экспортирован в Россию вместе с гамбургерами.

Это не означает, что западная цивилизация хуже. В силу своей легковесности она гибче, динамичнее и агрессивнее в экспорте идеалов.

Что мы можем противопоставить этим «нетяжелым» идеалам? Тот неоспоримый факт, что мы объективно являемся центром силы. А потому должны развивать базис — реальную экономику. Давайте не упираться в состязание с Западом в области цифры, помня, что она всего лишь сервис. Что на задворках «прекрасного цифрового мира» всегда есть кочегар, который топит, чтобы в нем, этом мире, было тепло и уютно жить. Ситуация в любой момент может напомнить о том, что кочегар — совсем не последняя фигура. Наконец, мы должны сохранить себя как заповедник традиционных ценностей. В этом смысле Россия никогда не была «плавильным котлом»: она не ассимилировала народы размыванием, она их объединяла.

Поэтому наша сила не там, куда мы 30 лет хотим добраться, а там, откуда мы почему-то хотим уйти. И чем раньше мы это осознаем, тем будет проще.

На что надо ориентировать общество и в первую очередь молодежь? На созидательный труд и уважение к нему. На важность реальных знаний и умений, а не только дипломов. На умение работать на результат, который может наступить не сразу, но это будет настоящий результат, а не имитация успеха.

Да, нужно решить, как восстановить систему ценностей в общественном сознании. Ведь общество потребления никуда не ушло и не уйдет. Сегодня молодежь не вынуждена, как раньше, биться за кусок хлеба. Моя бабка с четырех лет пасла гусей, а с девяти — убиралась в господском доме. Сейчас от подрастающего поколения этого не требуется. Исследования, проведенные среди молодежи до 24 лет, показали, что только 4% респондентов характеризуют свою семью как испытывающую серьезные финансовые трудности. Подрабатывают при этом не более 20% студентов. То есть свободного времени у молодого поколения много; где оно его проводит? В цифровом социуме, будучи погружены в ту анархическую среду, которую ни семья, ни школа, ни институты государства не контролируют и где не расставляют приоритеты. В этой среде, например, нет ценности труда как такового. Мастерица в Оренбурге, месяц делая уникальный пуховый платок, получает за готовую продукцию 120 долларов. Столько же сегодня стоят пять дисков какой-нибудь Бритни Спирс. И что в глазах молодежи ценнее — это еще вопрос.

Очевидно, что кто-то должен, активно не вмешиваясь, модерировать событийный и информационный поток, кто-то должен давать оценки происходящему и обсуждаемому. Не навязывая своего мнения — оно будет отторгнуто молодежью, — но влиять, комбинируя разные стратегии — отвлечения, переключения, замещения.

Помните, как один глава региона заставлял офицера прыгать за ключиками? Да, он отстранен от занимаемой должности, но никакой системной реакции в той самой среде, в которой живут подростки, на ситуацию не было. Значит, этот и подобные кейсы — а таких много — не стали уроком этики для молодежи. Это очень важно, потому что общество не голодает, общество не выживает. А предложить объединяющую, созидательную повестку людям, которые не выживают, а живут, у нас пока не получилось. Но уверен, что, в отличие от Запада, получится.

Просто давайте помнить, что зло всегда деятельно и коллективно, а уверенное в своей правоте добро — как правило, лениво и эгоистично.

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