В подвешенном состоянии: что делать французским компаниям в России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель впервые публично признал, что Евросоюз является «частью конфликта» на Украине. Ранее он подтвердил, что наступление ВСУ на российские территории проходит при поддержке ЕС и призвал страны Союза снять ограничения на удары ВСУ по России. На фоне этого в Европе обсуждается идея использовать доходы от активов РФ для закупки снарядов для Украины. Франция, как и другие западные страны, никак не осудила, а скорее одобрила нападение Украины на Курскую область.

Сегодня французский бизнес, должно быть, следит за всей этой ситуацией со слабо скрываемой тревогой, особенно это касается тех, кто продолжает зарабатывать в России. О негативных экономических последствиях для французской политики в том числе президент России Владимир Путин говорил еще на ПМЭФ.

Вообще все иностранцы в России сейчас находятся в довольно подвешенном состоянии. 23 мая Владимир Путин подписал указ, позволяющий изымать активы американского государства и лиц, связанных с ним. Последствия этого решения по американским активам уже обсуждались.

Французы из-за политики Макрона имеют все шансы стать следующими в очередь на новую волну национализации.

Например, группа компаний Bonduelle имеет в своих российских активах тысячи гектаров земель и три завода по производству консервированных и замороженных овощей в нескольких российских регионах. Компания работает в стране сверхуспешно — по итогам прошлого года она увеличила выручку на 20%, она составила почти 18 млрд рублей. Чистая прибыль — 1 млрд. Вместе с тем, в симпатиях к России после 2022 года компания не была замечена.

Ее бывшее и нынешнее российское руководство в соцсетях украсило свои аккаунты «голубями мира». Заявление о направлении всей прибыли от продаж в России на будущее восстановление Украины по-прежнему опубликовано на официальном сайте компании. Опровержение о поддержке российской армии — тоже. Складывается ощущение, что компания сама напрашивается на проверку со стороны российских компетентных органов.

По косвенным признакам руководство компании уже «собирает вещи» на выход.

В апреле 2023 года стало известно, что Bonduelle приостановит свое членство в бизнес-ассоциации «Русбренд» — компания должна была прекратить платить взносы с 2024 года. Bonduelle была членом «Русбренда» на протяжении 20 лет. Ранее эту ассоциацию покинули ушедшие из страны Nike, Coca-Cola и другие западные компании.

Среди «богатых» французов в России стоит упомянуть и сахарного гиганта — компанию Sucden. У нее в России более 250 тыс. гектаров пахотных земель. По площади — это как Люксембург. И кроме сахара она производит пшеницу, ячмень, подсолнечник, горох и кукурузу. По итогам прошлого года ее чистая прибыль выросла почти в 2,7 раза до 3,4 миллиарда рублей. Выручка тоже увеличилась кратно — до 13,6 миллиарда рублей.

Какими способами и куда выводит из страны эти огромные деньги компания — большой вопрос.

Очевидно, что она явно не вкладывается в развитие экологических проектов. По сообщениям СМИ, в 2023 году прокуратура проверяла липецкую структуру компании из-за загрязнения почвы, а в Пензенской области жители подозревали французский завод в сбросах отходов в местные водоемы, что привело к массовой гибели рыбы.

Молочная корпорация Lactalis по каким-то причинам вообще занималась сбором и передачей на Украину персональных данных россиян. После публикаций в СМИ «политика конфиденциальности» на сайте компании была исправлена. Четыре дочерних площадки компании, производящие молочку под брендами President, Galbani, Parmalat, «Белый город» по итогам прошлого года получили в совокупности 43 млрд рублей выручки, а прибыль превысила 3 млрд рублей.

Бедной нельзя назвать и компанию — производителя семян Limagrain (ООО «Лимагрен Ру»). Компания в том числе производит критически важные для российского рынка семена подсолнечника и кукурузы. Ее выручка в 2023 году составила 14,4 миллиарда рублей, а прибыль — 1,6 млрд. Рост по сравнению с 2022 годом в 2 и 4 раза соответственно. Это колоссальные темпы. Но этого оказалось мало. В текущем году компания, как и другой западный семенной бизнес, взвинтила цены на свою продукцию для российских аграриев.

Похожая ситуация сложилась у компании Mas seeds, которая также в основном занимается подсолнечником и кукурузой. В прошлом году они увеличили прибыль почти в два раза — до 820 млн рублей.

Другие французские семеноводы — компания Strube показывает более скромные финансовые результаты — ее прибыль в прошлом году составила «всего» 180 млн рублей.

Компания в том числе поставляет на российский рынок семена сахарной свеклы — это самая дефицитная и импортозависимая категория. И здесь Strube занимает около 10% от всего рынка. Пока компания намерена остаться в России, но уже находится в поисках партнера для создания совместного предприятия.

Наконец, говоря о французских семеноводах, нельзя не упомянуть предприятия группы компании Soufflet. В России эти французы имеют компанию по продаже семян и СЗР, элеватор, завод по производству ингредиентов для индустрии хлебопечения и мукомольных производств, а также крупный солодовенный завод. Прошлый год компания закрыла с выручкой в 6,8 млрд и чистой прибылью почти в 700 млн рублей. Казалось бы, зарабатывая такие деньги, компания не имеет морального права критиковать Россию. Но ее глобальное руководство пошло еще дальше — оно принимает участие в противодействии российскому экспорту. Soufflet вошло в консорциум, который ставит задачей снизить зависимость ЕС (в первую очередь Франции) — от российских минеральных удобрений — все еще важнейшей строке нашего национального экспорта. В том числе на деньги этой компании (заработанные в России) будет строится завод, который будет направлен на вытеснение российской продукции с рынка ЕС.

Доподлинно неизвестно, принимает ли участие в консорциуме другой французский производитель солода Vivescia, но в нашей стране они также показывают стабильные финансовые результаты — по итогам прошлого года выручка составила 5,3 млрд рублей, прибыль — 1,3 млрд. Примечательно, что завод компании находится в обстреливаемой, в том числе французскими снарядами, Белгородской области.

Наконец, при желании в качестве ассиметричного ответа ЕС в целом можно также присмотреться к российским активам компаний из стран Бенилюкса.

Например, министр обороны Бельгии заявляет о намерениях поддерживать Украину «сколько потребуется». А еще страна готова поставить 30 истребителей F-16.

Активы у бельгийцев в РФ есть разные. Например, La Lorraine bakery group — производитель замороженных хлебобулочных изделий за последний год продемонстрировал плохие финансовые результаты и мог бы задуматься о целесообразности ведения бизнеса в стране.

Но есть и успешные примеры: бельгийская Ontex, занятая производством товаров для гигиены, осудила СВО, закрыв прошлый год с чистой прибылью в РФ в 825 миллионов рублей. Кто знает — возможно, эти средства пойдут на подготовку будущих пилотов ВСУ.

Разрешение использовать F-16 над территорией России Украине дала другая недружественная страна — Нидерланды.



Каким образом выводят прибыли голландские компании — тоже непонятно. А деньги они «делают» на россиянах неплохие. По итогу 2023 года лидером по чистой прибыли стал производитель кормов, премиксов De Heus Animal Nutrition — 1,8 млрд, далее расположились производитель ингредиентов и продуктов питания и пищевых добавок DSM — 840 млн. рублей, семеноводы Rijk Zwaan и Enza Zaden по 100 и 450 млн соответственно.

Менее эффективной оказались производители ингредиентов для хлебобулочной отрасли — компания Zeelandia с убытком в 200 миллионов рублей. Компания, кстати, также открыто поддерживает Украину.

Наконец, еще один «голландец» — компания Jacobs, которая, в отличие от других «кофейных» брендов, осталась в России и переименовалась в Monarch. Она заработала в 2022 году свыше 10 млрд рублей (данные на 2023 г. отсутствуют). Как и многие свои коллеги — поддерживает Украину и осуждает Россию. Более того, планирует увеличивать инвестиции в Украину. Не за счет ли российских сверхприбылей?

Как бы то ни было, Владимир Путин неоднократно повторял, что все иностранные компании, которые играют по российским правилам — могут остаться и продолжить работу в России.

С одной стороны, европейцы, и в особенности французы, все больше погружаясь в украинский конфликт, подставляют свой бизнес под ассиметричный ответ для российских властей.

С другой — сами предприятия, очевидно, ведут себя не как добросовестные участники рынка, провоцируя политические, экологические и финансовые скандалы, иногда — на пустом месте. Ситуация с Danone, который в конечном счете был продан российскому собственнику, показывает, что выход из ситуации есть всегда. Французам, бельгийцам и голландцам нужно просто решить — будут ли выходить они из России с деньгами за вовремя реализованный актив или без средств и без заводов.

Автор — политтехнолог, политолог, психолог Сергей Маркелов.

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