Как арест Павла Дурова доказывает прослушку WhatsApp

Павла Дурова арестовали в Париже. Его обвинили чуть ли не во всех смертных грехах: тут и пособничество терроризму, и наркоторговля, и распространение детской порнографии, и отмывание денег, и мошенничество. Спасибо, что за российское происхождение не предъявили. Грозит 20 лет за решеткой. Сам Дуров, конечно, вряд ли всем этим занимался, но, в Евросоюзе считают, достаточно и того, что он плохо боролся с этими злодеяниями в Telegram. Дескать, мало удалял из мессенджера сообщений террористов, наркоторговцев и педофилов.

Уже здесь к мотивам европейского правительства возникают вопросы. Существуют WhatsApp, Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Gmail, iMessage, X, Discord, Signal и другие средства общения в интернете. Ни одна из этих платформ не решила на корню проблему с тем же детским порно — везде можно найти ссылки на архивы такого контента. Опубликована масса исследований на эту тему, в которых Telegram стоит в одном ряду c WhatsApp и прочими интернет-сервисами, руководители которых еще на свободе.

Проблемы с модерацией контента — лишь половина обвинений Дурову. Вторая часть — нежелание Telegram сотрудничать с властями. Под «сотрудничеством», скорее всего, имеется ввиду отсутствие бэкдора в мессенджере, через который Европол мог бы при желании подсмотреть в переписках людей интересующую информацию. Да, настолько прямолинейно. Ведь, если верить словам Дурова из интервью Такеру Карлсону, люди из ФБР буквально просили разработчиков встроить в Telegram такую лазейку.

Кроме того, после интервью с Карлсоном Дуров заявил, что в судах США используются переписки из мессенджера Signal. При этом Signal позиционирует себя как самый защищенный сервис обмена сообщениями в мире. То есть к следствию сообщения из Signal могут попасть только при взломе протокола шифрования мессенджера или наличия бэкдора.

Далее Дуров рассказал, что власти США потратили $3 млн на разработку алгоритма шифрования в мессенджере Signal. Этот же алгоритм позже интегрировали в WhatsApp, Facebook Messenger, Google Messages и Skype. Тем самым Дуров намекнул на то, что правоохранительным органам США не нужно было и пытаться взламывать протокол шифрования, так у них был ключ к нему по умолчанию. Протокол шифрования и стал бэкдором, который просило ФБР встроить в Telegram.

Если в нерукопожатности обвиняют только Telegram, WhatsApp и остальные на сотрудничество с властями пошли. Мы не знаем наверняка, во что выливается такое сотрудничество, но примеры, приведенные Дуровым, рисуют самую мрачную картину.

И тут следует вернуться к теме модерации контента… Если педофилы и террористы есть и в Telegram, и в WhatsApp, почему досталось только первому? Наверное, то самое сотрудничество с властями и стало для WhatsApp и других индульгенцией. Ничего страшного, если ты не можешь побороть террористов и педофилов на своей платформе, главное — приоткрыть дверцу властям. Дальше, через эту дверцу, власти и сами домодерируют, то что ты, пропустил.

Скорее всего, Франция стала просто сценой для спектакля с Дуровым. Сценаристом наверняка выступили США. Мотив простой — как бы чего не вышло на предстоящих выборах президента. Выборы будут непростыми — опасно подходить к ним, когда существует настолько популярный мессенджер как Telegram, который нельзя просмотреть насквозь.