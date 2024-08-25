Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Как арест Павла Дурова доказывает прослушку WhatsApp

О том почему арестовали Дурова, а не Цукерберга

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Павла Дурова арестовали в Париже. Его обвинили чуть ли не во всех смертных грехах: тут и пособничество терроризму, и наркоторговля, и распространение детской порнографии, и отмывание денег, и мошенничество. Спасибо, что за российское происхождение не предъявили. Грозит 20 лет за решеткой. Сам Дуров, конечно, вряд ли всем этим занимался, но, в Евросоюзе считают, достаточно и того, что он плохо боролся с этими злодеяниями в Telegram. Дескать, мало удалял из мессенджера сообщений террористов, наркоторговцев и педофилов.

Уже здесь к мотивам европейского правительства возникают вопросы. Существуют WhatsApp, Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Gmail, iMessage, X, Discord, Signal и другие средства общения в интернете. Ни одна из этих платформ не решила на корню проблему с тем же детским порно — везде можно найти ссылки на архивы такого контента. Опубликована масса исследований на эту тему, в которых Telegram стоит в одном ряду c WhatsApp и прочими интернет-сервисами, руководители которых еще на свободе.

Проблемы с модерацией контента — лишь половина обвинений Дурову. Вторая часть — нежелание Telegram сотрудничать с властями. Под «сотрудничеством», скорее всего, имеется ввиду отсутствие бэкдора в мессенджере, через который Европол мог бы при желании подсмотреть в переписках людей интересующую информацию. Да, настолько прямолинейно. Ведь, если верить словам Дурова из интервью Такеру Карлсону, люди из ФБР буквально просили разработчиков встроить в Telegram такую лазейку.

Кроме того, после интервью с Карлсоном Дуров заявил, что в судах США используются переписки из мессенджера Signal. При этом Signal позиционирует себя как самый защищенный сервис обмена сообщениями в мире. То есть к следствию сообщения из Signal могут попасть только при взломе протокола шифрования мессенджера или наличия бэкдора.

Далее Дуров рассказал, что власти США потратили $3 млн на разработку алгоритма шифрования в мессенджере Signal. Этот же алгоритм позже интегрировали в WhatsApp, Facebook Messenger, Google Messages и Skype. Тем самым Дуров намекнул на то, что правоохранительным органам США не нужно было и пытаться взламывать протокол шифрования, так у них был ключ к нему по умолчанию. Протокол шифрования и стал бэкдором, который просило ФБР встроить в Telegram.

Если в нерукопожатности обвиняют только Telegram, WhatsApp и остальные на сотрудничество с властями пошли. Мы не знаем наверняка, во что выливается такое сотрудничество, но примеры, приведенные Дуровым, рисуют самую мрачную картину.

И тут следует вернуться к теме модерации контента… Если педофилы и террористы есть и в Telegram, и в WhatsApp, почему досталось только первому? Наверное, то самое сотрудничество с властями и стало для WhatsApp и других индульгенцией. Ничего страшного, если ты не можешь побороть террористов и педофилов на своей платформе, главное — приоткрыть дверцу властям. Дальше, через эту дверцу, власти и сами домодерируют, то что ты, пропустил.

Скорее всего, Франция стала просто сценой для спектакля с Дуровым. Сценаристом наверняка выступили США. Мотив простой — как бы чего не вышло на предстоящих выборах президента. Выборы будут непростыми — опасно подходить к ним, когда существует настолько популярный мессенджер как Telegram, который нельзя просмотреть насквозь.

Картина дня
В Москве мужчина выбросил младенца и жену с 16-го этажа. Его госпитализировали связанным
В Москве задержан мужчина, который мог выбросить женщину и ребенка из окна
Украина хочет нанести «демонстрационный удар» вглубь РФ. Военная операция на Украине, день 914-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 914-й день
Российским чиновникам поручили удалить служебные переписки в Telegram
Россиянка пропала во время шторма, но сама приплыла обратно
«Динамо» проиграло «Краснодару» в РПЛ
Чемпион «Большого шлема» дал прогноз на матчи трех россиян на старте US Open
Стало известно, почему «Хезболла» отложила удар по Израилю
Новости и материалы
В США рассказали о последствиях ареста Дурова для Франции
В Иордании предупредили об угрозе войны на Ближнем Востоке
Виктор Бут назвал Дурову единственное безопасное место в мире
В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке на Ракитное
«О муже ничего не рассказывала»: знакомая рассказала о женщине, выпавшей с ребенком из окна в Лефортово
Онколог Доронин рассказал, почему стоит завести собаку
В Африке при нападении боевиков погибли до 200 человек
В России обратились к Ле Пен из-за задержания Дурова
Невролог назвала одну из причин развития рассеянного склероза
Стали известны составы «Локомотива» и «Ростова» на матч РПЛ
Маск назвал американских демократов сторонниками авторитаризма
Ученые объявили о новом прорыве в создании «квантового интернета»
В Германии дали совет Шольцу по поводу помощи Украине
Госпитализированный куплетист Бандурин рассказал о самочувствии
Мизулина оценила вероятность закрытия Telegram
«Это странно»: теннисист Зверев о допинге Синнера
В Израиле заверили, что США не участвовали в ударах по «Хезболле» в Ливане
В Москве госпитализировали звезду «Кривого зеркала»
Все новости
Стало известно, что с Дуровым при его задержании была девушка
«Макрон опустился до захвата заложников»: Сноуден отреагировал на арест Дурова
Кадыров рассказал об эвакуации 51 срочника из поселка в Курской области
Умер главный конструктор комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга
«Информация о боях в зоне СВО». Зачем могли задержать основателя Telegram Дурова
Во Франции заявили, что Дуров планировал провести в Париже как минимум вечер
«Угрожать Москве и Петербургу рискованно». ВСУ планируют атаки Storm Shadow вглубь России
Guardian: Киев хочет ударить ракетами Storm Shadow по центру России
«Молодежь сможет спасти мир без шашек и бомб»: 80 лет со дня рождения режиссера «Ассы»
«Люблю Васю, с ним комфортно». Зачем люди подбирают себе спутника, как вещь
Как эгоизм мешает нам создавать семьи
«Гражданин мира» за решеткой: как Дуров пострадал за конфиденциальный Telegram
Основатель Telegram Дуров задержан в Париже, ему грозит до 20 лет заключения
Лесные грибы: как их жарить и сколько варить
Что приготовить из лесных грибов
Уничтожить изнутри: как «предатели» из «Идель-Урала» оказались героями ВОВ
Советских подпольщиков в коллаборационистском легионе «Идель-Урал» казнили 80 лет назад
«Терроризм, наркоторговля и детское порно»: за что Дурова арестовали во Франции
Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа
Жили в Таиланде 13 лет, хотели пожениться: что известно о россиянах, погибших из-за оползня на Пхукете
Генконсульство: установлены личности россиян, погибших на Пхукете из-за оползня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами