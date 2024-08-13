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Конец цифрового глобализма: почему государства переходят на национальные ИТ-решения

Эксперты РОЦИТ назвали национальные ИТ-решения новым трендом

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Shutterstock/G-Stock Studio
Эксперты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) рассказали, какую роль играют социальные онлайн-платформы для стран. И спрогнозировали, что страны, обладающие достаточной политической волей, будут постепенно переходить на национальные ИТ-решения.

Соцсети — уже не просто неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Это глобальная система коммуникаций со сложными информационными, политическими и бизнес-процессами. Согласно последним данным Statista, более пяти миллиардов человек на планете постоянно пользуются социальными сетями. И в ближайшие три-четыре года это число, по прогнозу, вырастет до шести миллиардов.

Уровень проникновения social media в мире достигает 59%, это значит, что 6 из 10 человек регулярно заходят в соцсети. В некоторых регионах (например, на севере и западе Европы, на востоке Азии) этот показатель превышает либо стремится к отметке 80%.

Самые популярные платформы в мире: Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) — более 3 млрд пользователей; YouTube — 2,5 млрд; Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) — 2 млрд.

Миллиарды людей делятся новостями, личными историями, фотографиями и видео. В соцсетях следят за событиями и трендами, делают покупки и принимают важные решения на основе мнений инфлюенсеров. Поэтому с развитием соцсетей возникают новые вызовы, связанные с управлением контентом, свободой слова и политическими реалиями.

Коммерческие компании или инструменты государства?

Аргумент, что социальные сети являются исключительно коммерческими компаниями, уже не выдерживает критики. Все больше людей понимают, что влиятельная платформа в значительной степени подчиняется интересам государства, в котором она создана. Это особенно заметно в условиях политической нестабильности или конфликтов. И наоборот, когда государство не имеет суверенного контроля над своим информационным пространством, возникают серьезные проблемы.

Примеры варьируются от отказа социальных сетей выполнять требования местных властей по модерации контента до прямого вмешательства в политические процессы (начиная с выборов и заканчивая революциями типа «Арабской весны»). Из последнего:

  1. Специальная военная операция. В 2022 году Россия была вынуждена заблокировать Instagram и Facebook и признать их владельца — компанию Meta (признана в России экстремистской и запрещена) — экстремистской организацией. Обе платформы активно поддерживали русофобские публикации и откровенные призывы к насилию в отношении россиян, удаляя при этом посты и комментарии в поддержку действий РФ. Тем же курсом пошел принадлежащий Google видеохостинг YouTube: удаление аккаунтов российских СМИ, госструктур, блогеров и музыкантов вкупе с продвижением проукраинской (читай — американской) повестки с помощью рекомендательных алгоритмов.

2. Конфликт между Израилем и Палестиной. Facebook и Instagram, согласно заявлению Meta, в 2023 году начали активно удалять посты, выражающие поддержку Палестине и критикующие действия Израиля в ходе операции на арабской территории. Это вызвало недовольство и обвинения в цензуре со стороны палестинских активистов и их сторонников. Публичные персоны и знаменитости Instagram, выражавшие солидарность с Палестиной, также подверглись атаке в социальных сетях.

3. В этом году Турция заблокировала Instagram, обвинив соцсеть в цензурировании и удалении публикаций с соболезнованиями по поводу убийства лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал это «цифровым фашизмом» и потребовал от платформы соблюдать законы страны. Через 10 дней с момента блокировки СМИ сообщили, что требования были выполнены и Instagram продолжил свою работу.

Что делать государствам?

Когда социальная сеть становится препятствием для политики государства, возникает вопрос: что делать? Это сложный вопрос, потому что социальные сети глубоко интегрированы в жизнь общества, и их блокировка может вызвать недовольство населения и нарушение многих экономических процессов. Но государствам, так или иначе, необходимо вырабатывать стратегии защиты своих национальных интересов в информационном пространстве для поддержания стабильности и суверенитета. В частности, для обеспечения безопасности своих граждан в интернете.

Естественное желание государства не отдавать свое население под контроль чужих интересов — это тренд, который будет только усиливаться. Эпоха информационного глобализма заканчивается, и страны, обладающие достаточной политической волей, будут переходить на национальные ИТ-решения. Это открывает огромные возможности для разработки и внедрения платформ, которые могут предложить либо модерируемые информационные пространства, либо white-label решения, которые можно быстро развернуть в стране-заказчике под другим брендом.

Идеальный пример нового подхода

Российская социальная сеть LOOKY является идеальным примером такого решения. Площадка полностью повторяет формат и функциональность Instagram, предлагает технологии зеркалирования аккаунтов для быстрого перехода пользователей и множество дополнительных возможностей для электронной коммерции. Платформа может быть поставлена как white-label решение для установки на серверах заказчика с полным контролем всей информации.

Востребованность таких продуктов будет только расти по всему миру. Страны все больше стремятся к информационному суверенитету и защите своих интересов в цифровой сфере. Национальные социальные сети, такие как LOOKY, предоставляют не только технические возможности для этого, но и открывают новые горизонты для развития и взаимодействия в глобальном информационном пространстве.

В России отечественные онлайн-платформы становятся тем более актуальными в связи с тем, что Государственная дума РФ уже приняла в первом чтении законопроект о запрете рекламы в заблокированных западных соцсетях.

Кроме того, стоит учесть замедление скорости загрузки видео на YouTube, а также то, что сервис контекстной рекламы Google AdSense решил полностью прекратить деятельность в РФ и деактивировать все учетные записи российских пользователей. В частности, из-за этого решения российские блогеры окончательно лишатся монетизации роликов на YouTube.

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