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Россия нанесет ответный удар: какие выводы надо сделать после событий в Курской области

Политолог Ухов назвал сплочение россиян определяющим фактором победы

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Евгений Биятов/РИА Новости
Последние события в Курской области, где вооруженные до зубов боевики киевского режима довольно глубоко вклинились на нашу территорию, ведут откровенно террористические обстрелы мирного населения и угрожают еще более глубокими прорывами вглубь региона, ставят перед нами масштабную дилемму — дилемму восприятия идущей крупномасштабной войны (давайте называть вещи своими именами) обществом и его включенности в процессы помощи фронту и армии в целом, считает политолог Илья Ухов.

И в этой связи для начала хочу поделиться личными наблюдениями — стоявшая в последние недели в Центральной России отличная летняя погода позволила понаблюдать за вальяжно фланирующим городским обществом в Москве и ряде других крупных мегаполисов страны. Атмосфера любого рандомного бульвара с пабами и летними верандами, с весело тусующейся молодежью, с дорогими авто и петардами в честь чьего-то очередного юбилея навевают в моменте мысли о том, что нет ни полыхающего Шебекино, ни штурмующих Суджу бронетанковых групп ВСУшников, ни полыхающей прифронтовой полосы на Донбассе. Все эти «невовлеченные» слои населения живут как бы параллельной жизнью.

Причем надо отдавать себе отчет в том, что если эта их «невовлеченная» позиция как бы «незамечания» идущего гигантского противостояния России и, по сути, всего западного мира никак не повлияет на их лично судьбу, если какой-то головорез в Киеве решит напасть на очередной мирный российский город или устроить теракт. То, что эти общественные группы как страус зарывают голову в песок, не избавит их в случае эскалации от угроз и реального физического ущерба. Пора бы, наверное, этим людям как-то повзрослеть что ли, оглянуться, оценить хотя бы поверхностно военно-политическую обстановку. Иначе будет как в той поговорке о том, что если ты не интересуешься политикой — то политика рано или поздно заинтересуется тобой.

На это могут возразить — мол устали уже за два с лишним года читать о трагедиях, разворачивающихся на полях Донбасса, Новороссии и нашего южного приграничья. На это хочется ответить таким диванным «уставальщикам» — а представьте как устали волонтеры, которые, не досыпая неделями, тащат гуманитарку в Донбасс? Как устали люди, непосредственно живущие и работающие в прифронтовой полосе? Каково многочисленным реально народным проектам, собирающим пожертвования на дроны и самим разрабатывающим и производящим порой на коленке и без господдержки новые типы БПЛА?

В стране возникло и окрепло массовое народное, низовое движение в поддержку нашей армии, сражающейся вот уже больше двух лет с опытным, централизованным и накачанным оружием со всего мира противником. Вообще большой вопрос, выдержали бы мы, отбили бы все «контрнаступы» бандеровцев без этой народной, волонтерской поддержки.

Эти люди тоже устали, им тоже может быть хотелось бы выйти вечерком на мирную, дышащую августовским размеренным летним теплом улицу и выпить кофейку в модном заведении. Они устали, но они понимают, что нельзя распускать эту сжатую до предела пружину народной поддержки армии, нельзя демобилизовываться — наоборот, прорывы украинских войск вглубь российской территории наглядно показывают важность общественного сплочения.

Разрастающееся противостояние, которое уже очевидно никаким новым «Минском» нельзя завершать — иначе враг перевооружится и нанесет по нам через пару лет удар еще мощнее. А значит упомянутые выше два социальных подмножества «вовлеченных» и «невовлеченных» будут все сильнее сходиться, сближаться и сливаться в единой точке консенсуса.

А консенсус этот заключается в том, что для решительной победы и закрепления достигнутых результатов и защиты нашего народа от экзистенциальной угрозы со стороны бандеровской Украины необходимо так расширить буферную зону, чтобы она включала в себя и Харьков, и Одессу, и Николаев, и Днепропетровск, и Полтаву, и Сумы с Черниговым.

Если не ставить и решать такие амбициозные и по-настоящему стратегические цели, то нацисты вновь и вновь при поддержке своих западных кураторов будут собирать бронетанковые кулаки и совершать рейды на десятки километров нашей территории. Мало того, они будут там еще и закрепляться, закабаляя русских людей и превращая их в рабов.

Консенсус должен заключаться еще и в том, что общее психологические настроение в обществе и госаппарате должно наконец уйти от парадигмы самоуспокоения под убаюкивающие мантры про братскую дружбу с украинским народом и решения каких-то частных военных задач. Тут нельзя повторять ошибок советского руководства на начальном этапе Великой Отечественной, когда пытались апеллировать к «классовому чувству» немецкого народа, рассчитывая, что он одумается и сбросит Гитлера. Нет, это так не работает — не сработает это и с нацифицированной Украиной. Надо наконец признать, что мы ведем войну с крупным, более-менее индустриально развитым государством, которое очень ловко дурачит и держит в повиновении наличное население.

Без перестройки нашего собственного внутреннего сознания такого жесткого и идеологически накачанного врага не победить. В принципе, тут у нас есть очень позитивные подвижки, взять хотя бы последние ролики Минобороны или вот это крайне атмосферное видео «Ридовки». Есть хорошие тенденции на оборонном треке, активно развивается ВПК, много частных проектов встраивается в общую канву военно-промышленных усилий государства и общества. Нужно всячески наращивать этот потенциал, уходить от «хатаскрайнего» подхода, что мол все сделает за нас государство — это ложное представление, нужно максимально самим вовлекаться в деятельность по поддержке наших Вооруженных сил.

Все, как раньше жить уже нельзя, игнорируя и отодвигая в край сознания идущую второй год кровавую войну. Лимит на беспечное существование вычерпан, game over. Пора браться всем нам за ум, переставать игнорировать реальность, осознать наконец, что Россия ведет битву за свое существование — а значит за будущее нас и наших детей. Как сказал когда-то президент Владимир Путин: «Зачем нам такой мир, где не будет России».

Чтобы Россия продолжала свое существование, чтобы наши потомки могли говорить на своем языке и расти в своей культуре, чтобы русские и другие народы нашей Родины могли совершать новые подвиги, двигать прогресс и науку, чтобы никогда подлая вражеская рука не могла расстреливать мирных граждан в наших селах и городах — надо мобилизовать волю и дух народа, отринуть леность и праздность. Все цели по подавлению врага на Украине известны и определены, ресурсы на это у нас есть. Мы в любом случае победим.

Автор — политолог Илья Ухов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

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