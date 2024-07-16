В чужих руках: как анонимные советчики могут навредить здоровью медицинскими фейками

Все мы так или иначе сталкиваемся с фейками в интернете, первоисточник которых неизвестен или анонимен. Зачастую мы можем оценить достоверность той или иной информации самостоятельно. Однако, когда речь идет о чем-то, что требует специальных знаний, люди зачастую оказываются бессильными перед фейками, отмечает эксперт РОЦИТ, кандидат медицинских наук Сергей Бердников.

Самый яркий пример этого – любая дезинформация, касающаяся медицины.

Медицинские фейки в том или ином виде присутствовали всегда. Достаточно вспомнить случай распространения информации о том, что кормление детей диоксидом хлора способно вылечить аутизм. Для справки – это ядовитое для человека вещество, которое используется для дезинфекции санитарно-технического оборудования, бассейнов, уборочного инвентаря и так далее. И многие родители действительно давали диоксид хлора своим детям.

Особенно сильно проблема фейков обострилась в период пандемии COVID-19. Обострилась она настолько, что порой врачи говорили о двух пандемиях, проходящих одновременно: коронавируса и дезинформации. Дошло до того, что ВОЗ потребовалось публиковать список подобных ложных убеждений и представлений и разоблачать их. Фейки приписывали чудесные защитные свойства перцу в супе, чесноку, парам хлорной извести, которую предлагалось вдыхать, и смертельно опасному метанолу, который предлагалось пить.

Стоит отметить, что создатели фейковых новостей придерживаются определенной тактики. Они представляют неквалифицированных людей в качестве экспертов, намеренно вводят людей в заблуждение логическими ошибками, избирательно подают информацию и активно эксплуатируют теории заговора. Масла в огонь подливают и рекомендательные алгоритмы западных онлайн-площадок, которые продолжают завлекать человека в цепочку видео в поддержку той или иной точки зрения. Кроме того, алгоритм исключает то, что человеку неинтересно, тем самым погружая его в личный информационный пузырь.

Все вышеперечисленные фейки объединяет один факт – далеко не во всех случаях их распространители были привлечены к ответственности.

Распространители подобных фейков зачастую предпочитают сохранять анонимность в интернете, поскольку прекрасно понимают, что именно им придется отвечать за все последствия, к которым могут привести их советы. Но очевидно, что вред анонимности не исчерпывается лишь медицинскими фейками. Поэтому считаю важной инициативу, которая заключается в том, чтобы обязать все публичные каналы с аудиторией свыше 1000 человек в сутки передавать данные о себе в Роскомнадзор. Подобные инициативы однозначно помогут снизить количество анонимных советчиков.

Автор — эксперт РОЦИТ, кандидат медицинских наук Сергей Бердников.