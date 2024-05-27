«Запрос на справедливость»: как улучшить налоговое законодательство в России

В первом приближении налоговая политика часто определяется поиском баланса между эффективностью и справедливостью. Причем в среднесрочной перспективе нередко выбор делался в пользу эффективности. Со справедливостью, мол, мы потом разберемся. При этом понимание справедливости у каждого из нас – свое. Председатель «Деловой России» Алексей Репик объяснил, какие изменения необходимо внести в налоговое законодательство России, чтобы улучшить экономику.

Важно понимать, что давление беспрецедентных санкций только способствовало долгожданной консолидации российского общества, в котором резко усилился запрос на справедливость во всех сферах жизни, включая экономику.

Именно ответ на этот запрос прозвучал в президентском послании, где была обозначена необходимость изменений в налоговое законодательство исходя из принципов справедливого распределения налоговой нагрузки с учетом размеров доходов налогоплательщиков и недопущения уклонения от уплаты налогов.

Конечно, предприниматели могут расходиться в оценке справедливости отдельных параметров налоговой системы, но все же рискну перечислить свой базовый набор принципов.

Для меня «справедливость» — это, в первую очередь, неукоснительное соблюдение прямой нормы ст.57 Конституции, гласящей, что «Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы». За три с лишним десятилетия существования российской налоговой системы эта норма по-прежнему воспринимается частью предпринимательского сообщества, как необязательная к исполнению. И это должно измениться немедленно.

Добавлю, что любой рост налоговой нагрузки будет восприниматься по-разному в зависимости от того, ляжет ли он дополнительным бременем только на белый бизнес, или же его существенная часть достанется тем, кто доселе не участвовал в формировании доходной базы бюджета.

Еще один аспект справедливости лежит в сфере экономического патриотизма.

Любой рост налогов на доходы наших наиболее обеспеченных граждан, к которым я отношу и себя, всегда блокируется риторикой о возможном бегстве людей и капиталов из российской юрисдикции, смене налогового резидентства. (ну кроме совсем очевидного 2% повышения на помощь больным детям). Якобы малейшее повышение может стать триггером для массового бегства. Как по мне – «скатертью дорога». Те, кто готов в сегодняшней ситуации бросить соотечественников, чтобы сэкономить условные несколько процентов – это не те, с кем Россия должна идти в будущее. Кстати, вопрос сохранения этих доходов в чужих юрисдикциях – повод много раз подумать перед принятием такого решения.

Разве справедливо, что текущая система, например, предполагает полное освобождение от налогов при продаже компаний или долей в них, при условии 5-летнего владения? То есть преимущества получают не те, кто вместе со страной преодолевают крайне непростой жизненный этап – а те, кто «поднимают руки вверх» и выходят из созидательного бизнеса.

В условиях ограничения доступа к рынкам капитала важно создать максимально стимулирующий режим для тех инвесторов и предпринимателей, которые не выводят капитал из страны. Не откладывают инвестиционные решения на завтра. Здесь и сейчас заставляют свои деньги работать на экономику России. Финансируют капитальные вложения в предприятия, продукты, инфраструктуру, формируют производственную базу экономики будущего, обеспечивают экономический рост, технологический суверенитет, наконец, основу благополучия будущих поколений.

При этом, формируя новую, более справедливую, макросистему, важно проработать и адресность налоговой политики. Когда, как не сейчас, следует обеспечить уплату налогов теми, кто на протяжении многих лет получал преференции, встал на ноги и уже в состоянии взять на себя справедливую долю налоговой нагрузки — возвращать в бюджет то, что было в них инвестировано.

И самое главное. Настало время создать обстановку нетерпимости со стороны государства, общества, бизнеса, к тем, кто не платит или не в полной мере платит налоги. В текущих условиях уклонение от их уплаты как никогда близко по своему смыслу к предательству Родины.

Нужно перестать смотреть сквозь пальцы на дробление. Недопустимо, когда огромные конгломераты в ряде отраслей изображают из себя «малый бизнес» на «упрощенке» и патентах. Нужно вернуть контроль за применением кассовой техники в общепите, сфере услуг и сегментах розницы, что нисколько не противоречит реформе контрольно-надзорной деятельности.

На мой взгляд, было бы справедливо, наконец, критически отнестись к регулированию агрегаторов и маркетплейсов, экосистем и интернет-платформ. Это новый, но специфический по уровню безответственности сегмент торговли и услуг. Они продают все то же, что и в реальных магазинах, оказывают все те же услуги, но при этом, не являясь магазинами или, например, перевозчиками позиционируют себя как информационные посредники, с которых все взятки гладки. Вопросы – к продавцам, производителям, пунктам выдачи, рекламодателям – всем, кроме них самих, обладающих при этом уникальной рыночной силой за счет концентрации и сетевого эффекта.

В модернизированной налоговой системе меры поддержки малого бизнеса должны сохранять свою адресность, стимулировать инвестиционное и созидательное поведение, а не превращаться в инструмент налогового планирования. По факту происходит перераспределение дополнительной налоговой нагрузки на «белый сектор», который платит и за себя, и за «серого» дядю. Несправедливо.

Структурно налоговая нагрузка должна увеличиваться преимущественно по прямым налогам, как на корпоративном, так и на индивидуальном уровне. Рост косвенных налогов мне представляется нецелесообразным: НДС отлично администрируется благодаря работе ФНС. Но его рост напрямую влияет на уровень цен, что приведет к разовому скачку инфляции и поэтому в наибольшей степени повлияет на малообеспеченные слои населения. Прямое противоречие логике справедливости. Кроме того, это отвлечет оборотный капитал предприятий, что недопустимо при существующей ключевой ставке.

Пожалуй, единственной проблемой в сфере НДС является разрыв цепочки в ситуациях работы с компаниями на спецрежимах (прежде всего УСН). Их предельные размеры выручки превышают четверть миллиарда рублей в год. Язык не поворачивается, даже без дробления, называть «малым бизнесом», «требующим поддержки». Нет, такой бизнес – уже давно про налоги, а не про занятость населения. Через засилье мигрантов мы решаем вопрос нехватки кадров и недостаточной производительности труда.

Мы выступаем за обязательное наделение бизнеса вне зависимости от выбранного режима налогообложения статусом плательщика НДС. Если не с первого рубля, то уж точно начиная с 30 млн рублей выручки в год. Тогда такой бизнес будет более привлекательным в качестве контрагента для заказчиков на ОСНО, и одновременно будет ликвидировано конкурентное преимущество для тех, кто в нем, объективно, не нуждается. Одновременно выравнивая нагрузку и обеспечивая более плавный переход с УСН на ОСНО.

Возвращаясь к прямым налогам, не буду подробно обсуждать необходимую степень прогрессии по НДФЛ. Но совершенно очевидно, что такая задача назрела. При этом необходимо создавать дополнительные стимулы для инвестиций, для долгосрочного вложения денег в новые проекты, чтобы сбережения граждан работали на экономику страны.

Поэтому повышение налога на дивиденды, наверное, в текущей дискуссии неверно. Ведь, чтобы акционеры могли их получить, компания сначала должна заплатить налог на прибыль. Но на ближайшие несколько лет мораторий по освобождению от налогов при продаже компаний вполне уместен для граждан с высокими доходами.

Что же касается размера налога на прибыль, логика момента подсказывает увеличение ставки по налогу с нынешних, довольно низких по мировым меркам, 20% до более соответствующих ситуации 30%. Такая ставка должна в первую очередь действовать для компаний-рантье, которые продолжают эксплуатировать созданные в предыдущие годы активы, оставив вопросы своего развития далеко в прошлом. Те предприниматели, которые наращивают капиталовложения в производство, инфраструктуру и разработки должны получить универсальную инвестиционную льготу по уменьшению нагрузки до существующих сейчас 20%. В крайнем случае получить рост нагрузки на 1-2 %.

Иными словами, из обсуждаемых вариантов «ставка 25% для всех, без разбора» или «номинальная ставка 30%, с инвестиционной льготой, вычетом из федеральной части, которая позволит снизить ее, в зависимости от объема инвестиций до 20-22%» мне представляется единственно возможным второй вариант. Стимулировать стоит прирост инвестиций, то есть превышение над уровнем амортизации.

Мы поддерживаем логику замещения экспортных пошлин корректировкой НДПИ с учетом текущих реалий экспортных рынков.

Безусловно, я разделяю позицию президента страны по налоговой амнистии при дроблении, озвученную в послании Федеральному Собранию. При этом считаю, что она должна примениться разово и в последний раз. Только по отношению к компаниям, которые продемонстрируют деятельное раскаяние, то есть перейдут на общую систему налогообложения. Поэтому имеет смысл вернуться к вопросу о восстановлении полноценного налогового контроля за использованием ККТ как критичного элемента выявления дробления и занижения выручки в пост-амнистийной эре. Это будет для всех четким сигналом о переходе к новым правилам игры. Пора покончить с логикой, что можно не платить налоги.

Патриотизм бизнеса сейчас заключается в первую очередь в добросовестной уплате налогов и обеспечении роста экономики. Формирование в России сильной суверенной экономики будущего возможно только при условии ответственной позиции бизнеса, разделяющего с гражданами запрос на справедливость.

Автор — председатель «Деловой России» Алексей Репик.