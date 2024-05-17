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Бросай «Википедию», переходи на отечественные онлайн-энциклопедии

Член ОП РФ Малькевич призвал россиян пользоваться российскими онлайн-энциклопедиями

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Онлайн-энциклопедия — ресурс, где разнообразные знания, накопленные человечеством, собраны в одном месте. Замечательная задумка, к которой долгое время относились несерьезно из-за сомнительного авторитета самой известной интернет-энциклопедии мира — «Википедии». Как отметил первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, из-за своих ошибок, неточностей и сделанных на коленке материалов «Википедия» за годы существования успела стать синонимом некачественного знания.

Школьные и студенческие работы, написанные на основании статей из «Википедии», снятся учителям и преподавателям в кошмарах. Абсурдные тексты и ляпы на ее страницах расходятся по сети в насмешливых подборках. И к «Википедии» вполне обоснованно относятся с недоверием.

Сомнительная достоверность статей — не единственная проблема «Википедии». После начала специальной военной операции на Украине ресурс показал свою откровенную политическую ангажированность. Энциклопедия отошла от нейтрального тона в пользу эмоционально окрашенных статей, продвигающих искаженный взгляд на исторические события. Фейки на сайте перестали быть просто ошибками, допущенными по невнимательности, или проделками вандалов. Они перешли в категорию инструментов высказывания, что никак не сочетается с требованием объективности знания. Этот момент стал переломным и навсегда изменил отношение российской общественности к «Википедии».

За прошедшие годы ситуация не стала лучше. Ресурс до сих пор не удалил 187 противоправных материалов, несмотря на настойчивые требования Роскомнадзора. Однако подобный подход «Википедии» имел и положительные последствия: стала очевидна необходимость создать отечественные онлайн-энциклопедии, которые смогут предоставлять достоверные знания. В очередной раз сработала народная мудрость: не было бы счастья, да несчастье помогло.

Сегодня у нас уже есть три отечественных онлайн-энциклопедий, превосходящих «Википедию» по качеству материалов. Речь про такие ресурсы, как «Большая российская энциклопедия», «Руниверсалис» и «РУВИКИ».

При этом создатели «РУВИКИ» ранее анонсировали такие интересные особенности, как персонализация контента, тематические подборки, аудиопересказ статьи, использование искусственного интеллекта. Часть из этого уже реализовано. К примеру, пользователи уже могут настраивать интерфейс по своему желанию и прослушивать материалы. Им также стали доступны рекомендации на основе прочитанных страниц и раздел для подготовки к школьным экзаменам. Кроме того, создатели «РУВИКИ» планируют разработать функцию геймификации для своих авторов.

Замечательно, что у нас запущены онлайн-энциклопедии, которые нацелены на создание и распространение правдивой информации. Именно достоверные и объективные знания — то, в чем российские энциклопедии превосходят «Википедию». Благодаря качественным материалам отечественных порталов сама идея онлайн-энциклопедии как источника объективной и правдивой информации может быть реабилитирована.

Автор - первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

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