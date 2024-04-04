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Преступная сеть. Как защититься от экстремистов в интернете?

В РОЦИТ рассказали о мерах защиты от фейков в сети

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Все чаще в интернете слышны о распространении нелепых фейков, пользователи массово жалуются на деструктив и призывы к насилию в соцсетях. На поле беспрерывного информационного боя все средства хороши. По крайней мере, в этом убеждены недружественные страны. Через иностранные площадки и блогеров Запад искусно манипулирует сознанием пользователей. В сети поджидает масса угроз. По мнению, эксперта РОЦИТ, эксперта по борьбе с экстремизмом и блогера Алексей Трифонова, главное – уметь вовремя их распознать и защититься.

В первую очередь стоит дать определение экстремизму. Это распространение идей, направленных на подрыв конституционного строя, насилие, дискриминацию и ненависть к определенным группам людей. Подобные действия могут навредить не только отдельно взятому человеку, но и представляют угрозу для безопасности целых стран. Экстремистские материалы могут быть представлены в различных форматах: от текстов и изображений до видео и аудиозаписей.

Основной целью экстремистов является манипуляция сознанием людей, радикализация их взглядов и вербовка в свои ряды. Для выполнения задач применяются различные тактики, преступники могут скрываться под маской нового знакомого или популярного инфлюенсера.

В последние годы представители экстремистских группировок облюбовали именно западные соцсети. Многие из них даже получают поддержку от модераторов, которые будто бы умышленно продвигают их контент. Пользователи из России регулярно жалуются на обилие фейков, призывов к насилию, шокирующих и порочащих публикаций. Однако владельцы ИТ-корпораций систематически игнорируют запросы регуляторов и бездействуют. На этой почве возникает подозрение в их ангажированности и политической предвзятости. Есть ли смысл оставаться в небезопасной киберсреде, которая наполнена агрессией и исключительно западной повесткой? Там уже давно забыли о цифровых правах граждан, а главной целью стало извлечение прибыли.

Именно поэтому мошенники и экстремисты уютно чувствуют себя в этой атмосфере. Пользователям стоит избегать таких ресурсов и чаще смотреть в сторону отечественных онлайн-платформ.

Чтобы победить врага, нужно понять его мотивы. Как мы выяснили, главная цель – это манипуляция сознанием жертвы. Для это в ход идут фейковые новости, спам в комментариях. Более того, экстремисты охотно используют анонимные мессенджеры и форумы для общения и распространения своих идей. Они создают закрытые группы и каналы, где обмениваются информацией, планируют акции и пропагандируют насилие.

Для создания противоправных публикаций применяют различные технологии: дипфейки, голосовых роботов, фотошоп. Поэтому порой сложно отличить правдивую информацию от лжи. Кроме того, злоумышленники прибегают к кибербуллинг, чтобы дезориентировать жертву и навязать ей свои правила игры. В состоянии эмоциональной нестабильности легче внушить человеку определенные мысли или заставить его пойти на противоправный поступок. Дело доходит и до вербовки: в этом случае чаще выбирают подростков и молодых людей.

Чтобы не попасться на крючок, нужно быть в курсе последних событий и выбирать официальные источники информации: крупные СМИ, сайты ведомств, министерств и уполномоченных лиц, образовательные и фактчекинговые ресурсы.

Необходимо регулярно повышать уровень цифровой грамотности, тогда вы будете своевременно узнавать о новых экстремистских схемах в сети и начнете моментально распознавать угрозу. Развитие критического мышления поможет быстро отсеивать фейки от настоящих новостей.

Важно быть внимательным к контенту, который вы потребляете, и брать ответственность за распространение информации. Важным шагом является отписка от экстремистов, список которых размещен на сайте Росфинмониторинга (https://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act). Экстремизм в интернете представляет серьезную угрозу нашему обществу, а борьба с ним требует совместных усилий со стороны всех участников общества. Образование, осведомленность и активное участие в создании безопасной онлайн-среды являются ключевыми факторами в противодействии преступности в сети.

Автор: эксперт РОЦИТ, эксперт по борьбе с экстремизмом и блогер Алексей Трифонов

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