Как научить ребенка не верить фейкам в интернете

Стать жертвой дезинформации может как взрослый, так и ребенок. При этом, по мнению психологов, дети более подвержены влиянию фейков, поскольку они верят тому, что опубликовано на иностранных или малоизвестных ресурсах, а официальным источникам не доверяют. И это тревожно, так как цель фейков – манипулировать сознанием, посеять панику в обществе, чтобы дестабилизировать внутриполитическую обстановку в стране. Лживая информация провоцирует людей на необдуманные поступки.

Ребенок может столкнуться с фейками в социальных сетях, мессенджерах, на сайтах западных СМИ, YouTube и «Википедии». Последние две онлайн-площадки – одни из самых главных распространителей лживой информации. Поэтому стоит быть осторожным при их использовании, а в идеале вообще отказаться от них, перейдя на отечественные аналоги, и посоветовать это сделать своему ребенку.

Наши платформы ничем не уступают западным. Более того, отечественные площадки намного серьезнее подходят к модерации контента, да и в целом они созданы, чтобы доносить до людей объективную информацию. Речь про «VK Видео», Rutube, «Рувики» и «Руниверсалис». Кроме того, у нас активно развивается научно-образовательный портал «Большая российская энциклопедия». На этом ресурсе много достоверных сведений из разных областей знаний.

Формируя объективную картину мира и расширяя свой кругозор, ребенок сможет противостоять фейкам, его будет сложнее обмануть. Также важно развивать критическое мышление у несовершеннолетнего, чтобы он скептически относился к прочитанному или увиденному, проверял, кто об этом сообщил из официальных источников. Убедить его, что именно последним нужно доверять. Если же ребенок напрочь отказывается на них ориентироваться, тогда посоветуйте ему проверять достоверность информации с помощью специализированных сервисов.

Например, есть онлайн-площадка «Лапша Медиа», которую запустил в прошлом году АНО «Диалог». С помощью этого сервиса ребенок может проверить новость на правдивость и ознакомиться с образовательным контентом по цифровой грамотности. Кроме того, «Лапша Медиа» использует систему «Зефир», которая распознает поддельный аудиовизуальный контент (дипфейки) на 81%. И в дальнейшем точность программы будет только увеличиваться.

Важно понимать, что только благодаря взрослым ребенок может научиться не верить фейкам. Их желание обсудить проблему с несовершеннолетним, советы и реакция на ложь в интернете – все это прямым образом отражается на детском восприятии действительности. Если родители будут слепо верить всяким лживым сообщениям, они создадут вокруг своего ребенка информационное пространство, которое будет негативно влиять на его мировоззрение.

Поэтому старайтесь тоже развивать критическое мышление, доверяйте только официальным источникам, пользуйтесь отечественными онлайн-площадками, в том числе фактчекинговыми сервисами, обсуждайте с ребенком проблему лживой информации в интернете. Только так вы сможете выработать у себя и ребенка «иммунитет» к фейкам.

Автор — первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.