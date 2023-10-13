Диалог цивилизаций vs монолог с позиции силы: российский взгляд на миропорядок

Профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М.В.Ломоносова Игорь Кузнецов объяснил, почему речь президента России Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» демонстрирует готовность России обсуждать самые сложные вопросы на глубоком уровне при уважении и стремлении выйти на взаимное понимание и поиск решений.

Со времени знаменитой «мюнхенской» речи Владимира Путина прошло немало лет, но именно там были весьма четко поставлены вопросы, вызывающие озабоченность российского руководства в сфере международной безопасности. Тогда констатировалось, что Россия не приемлет односторонних решений в данной сфере, которые будут достигать целей наших «партнеров» за наш счет: указывалось на «принцип неделимости безопасности», диагностировалась ущербность однополярности, гипетрофированное применение силы в международных делах, игнорирование роли СБ ООН и попытки подменить ее решениями ЕС и НАТО. Солидная публика слушала, но, по-видимому, не услышала… Более того, мы помним реакцию на эти предостережения в духе «агрессивные заявления российского лидера», оправдывающие курс на расширение Североатлантического альянса. Потом были события 2008-го – операция по «принуждению Грузии к миру», государственный переворот на Украине 2014-го и кровавые попытки новой власти «решить» вопрос с Донбассом.

Выступая в 2007 году в баварской столице Путин сказал: «Известно, что проблематика международной безопасности много шире вопросов военно-политической стабильности. Это устойчивость мировой экономики, преодоление бедности, экономическая безопасность и развитие межцивилизационного диалога».

Речь, произнесенная президентом России Владимиром Путиным на пленарном заседании клуба «Валдай» 5 октября 2023 года, безусловно, станет одним из наиболее важных источников для понимания будущими поколениями политиков и ученых особенностей сегодняшнего исторического момента. И ее будут, несомненно, связывать с той, «мюнхенской». Этот программный документ в совокупности с развернутыми ответами президента на вопросы весьма подготовленной аудитории (валдайские встречи всегда привлекали лучших, мирового уровня экспертов, причем без изъятия – представлены были как западные, так и незападные политологические школы, научные институции, исследовательские центры!) будет долго давать повод для размышлений о стратегических подходах российского руководства в первой четверти XXI века.

Здесь было место постановке самых острых проблем мироустройства, тенденций развития международных отношений, принципов поддержания мира и безопасности, функционирования глобальной экономики, судьбе современных государств и народов. Отметим, что президентом были даны весьма откровенные оценки непростого российского опыта «встраивания» в глобальный мир на рубеже столетий и тех последствий, к которым привело расширение НАТО на восток в этот период. Не были обойдены вниманием такие острые вопросы как цели и задачи СВО на Украине, перспективы двусторонних отношений РФ – США, Россия – Китай и др., роль России в выстраивании новых интеграционных форматов и поддержании функциональности старых, например ООН.

Все это говорит о том, что программная речь и ответы президента тщательно готовились, была собрана самая актуальная информация и, по-видимому, намечались некоторые мини-сенсации. Одной из таких можно считать заявление Владимира Путина о возможности «отзеркалить» решение по ратификации Россией договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ, образца 1996 года): отозвать его в силу того, что западные партнеры (США) к этому процессу даже не приступили.

Самым важным в этом выступлении президента России был, на мой взгляд, интересный теоретический посыл, и прозвучал он не только в начале пленарного доклада, но и постоянно воспроизводился далее в диалоге с членами клуба. Речь идет о цивилизационном подходе.

Казалось бы, дискутируемая тема – цивилизации, их сосуществование и развитие, конкуренция и столкновения (по С.Хантингтону) – давно в центре внимания довольно узкой профессиональной группы: ученых социогуманитарного профиля. При этом дискуссии в этой среде далеки от завершения и активизируются, как правило, в периоды острых социально-политических трансформаций. Например, один из последних всплесков таких дискуссий в 1990-е гг. был связан с событиями в нашей стране тридцатилетней давности, когда вновь возникла необходимость осмысления пути России в будущее и оценки имеющегося опыта.

Снова остро дебатировались вопросы об отношении России и Европы (является ли наша страна органической частью европейской цивилизации или, наоборот, принадлежит иной самобытной восточно-европейской, православной цивилизации), о возможности и релевантности линейно-стадиальной модели социального прогресса и ее ограничениях, о наличии собственно российских оснований историко-культурного типа, позволяющих строить собственные модели развития и их отношении к «лучшим мировыми практикам» или так называемому международному опыту.

Начало 1990-х памятно многим практически повальным отречением гуманитариев от доминировавшего в советской науке марксистского видения исторического процесса: от несовершенных социально-экономических и политических форм к более прогрессивным, составляющим новую стадию развития. При этом, зачастую на смену одной модели линейно-прогрессистского толка приходили весьма идентичные другие (например, теория тоталитаризма, модернизации, концепция демократического транзита и др.). Их активно подхватывали, интерпретировали, продвигали наши ученые, пытавшиеся понять место России в современном мире, найти адекватные объяснения динамичных социальных трансформаций как «возвращение в Европу», трансформацию социальной идентичности, ускоренное строительство либеральной демократии и рыночной экономики и т.д.

Эти модели во многом отрицали самобытность российской цивилизации, отражали некоторые идеологические установки западного научного дискурса, опирались на упрощенные модели противопоставления «правильного» и «неправильного», «развитого» и «отсталого», неся тем самым мощный потенциал конфронтационности. Но и в этих условиях в науке оставались ученые – историки, философы, политологи, социологи – чье творчество было неразрывно связано с категорией «цивилизация», возможностях цивилизационного подхода при анализе специфике развития России. Можно вспомнить работы А.С.Панарина, С.Г.Кара-Мурзы, А.С.Ахиезера и др.

Обращение Владимира Путина к экспертам «Валдая» методологически основано на цивилизационном подходе. Это просматривается в том, что проблематикой безопасности не исчерпывается весь тот комплекс вопросов, который накопился сегодня. Кроме того, президент указывает на кризис институтов регулирования конфликтов, на пренебрежение нормами международного права и попытки заменить их неким «порядком, основанным на правилах», которые никто не принимал, не утверждал. Предложенные шесть принципов на которых базируется российское видение будущего основаны на представлении о ценности, важности, самодостаточности каждой цивилизации, необходимости учета мнения всех в сложном процессе строительства нового мира. Попытки навязать одну, единственно верную модель развития сопряжены с огромным риском.

Немало примеров последних десятилетий, которые, будучи декларированы как многосторонние операции по «продвижению демократии» или «избавлению от авторитарных режимов» приводили к разрушению государства, разрастанию конфликтов, многотысячным жертвам. Сложно не увидеть в этом неуважения к цивилизационной специфике, социокультурной традиции народов, высокомерия и пренебрежения чужой историей, памятью и культурой тех, кто активно формирует, поддерживает и продвигает такой курс.

Президент Владимир Путин заявил, что мы хотим жить в открытом мире, без искусственных барьеров на пути общения людей. Нам дорого многообразие мира как основа для развития, навязывание чужих установок и подходов, определяющих жизнь в обществе недопустимо. Также невозможно исключать или не допускать к решению вопросов управления тех, кого эти вопросы непосредственно касаются – необходимы многосторонние форматы и стремление учесть интересы большинства. Особенно важны в этой связи подходы и решения в сфере безопасности.

Нельзя допустить возрождения блокового подхода, возвращения к практикам неоколониализма и холодной войны, отрицания принципа неделимой безопасности. Справедливость как понимание того, что оптимальным для современного мира было бы развитие без ограничения доступа к благам, без унизительной эксплуатации и при равноправном учете мнения разных стран. Наконец, президент заявил, что позиция России в том, что она была, есть и будет оставаться одной из основ мировой системы, готовой к конструктивному взаимодействию со всеми, кто стремится к миру и процветанию, готовой к жесткому противодействию тем, кто исповедует принципы диктата и насилия.

Таким образом, цивилизационный выбор России: оставаться собой, четко следуя курсу национальных интересов и не прерывая диалога со всеми заинтересованными в выстраивании более безопасного и справедливого мира. При этом, укрепление суверенитета страны – наш стратегический приоритет. Учитывая опыт окончания Холодной войны, стремление России к открытому и безопасному сотрудничеству с всем миром, которые во многом обернулись односторонним использованием ситуации в собственных интересах Запада, мы должны четко понимать - надежды на взаимность и ответственность партнеров имеют право на существование только в совокупности с твердыми гарантиями. А о них мы должны позаботиться сами. Это касается и развития нашей экономики с возможностями освоения новых рынков и выстраивания новых производственных цепочек, и поддержания на достойном уровне системы безопасности и обороны, и, конечно, сохранения и воспроизводства нашего ценностного, духовного и культурного фундамента – традиций отечественного образования, науки и культуры.

Понимание особенностей исторического момента у нашего лидера точно есть. В ответе на вопрос внука генерала Де Голля наш президент отметил, что идеологическое противостояние в мире не закончится долго, а это значит, что российское общество готовится к новым вызовам и будет стремиться достигать своих задач даже в этой непростой ситуации.

Юбилейный, 20-й «Валдайский» форум оставил яркое впечатление не только набором высказанных идей и подходов. Трехчасовой диалог Владимира Путина с ведущими экспертами продемонстрировал готовность российского руководства к обсуждению самых сложных вопросов на глубоком уровне при уважении и стремлении выйти на взаимное понимание и поиск решений.