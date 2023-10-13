Манифестация здравомыслия

8 декабря 1991 года с политической карты мира исчезло огромное государство — СССР. С этого момента начался процесс постепенного разрушения архитектуры Ялтинско-Потсдамского мира, сложившегося по итогам Второй мировой войны. Поражение СССР в холодной войне открыло двери для ничем несдерживаемой международной экспансии США. Фактически были развернуты вспять антиколониальные процессы, набиравшие силу после Первой мировой войны, поскольку глобализация, под лозунгами которой строился новый миропорядок, оказалась ничем иным, как гегемонистскими притязаниями Вашингтона. Теперь уже не только военными, территориальными и экономическими, но доктринальными и даже морально-нравственными. Пресловутое киплинговское «бремя белого человека» означало лишь одно — диктат. Вы должны нам подчиниться во всем, или мы вас уничтожим.

Вопреки прогнозам и теоретическим умозаключениям западных идеологов, «конец истории» не состоялся. Как и прежде, на пути катка западной колониальной экспансии встала Россия. На фоне столкновения двух колоссов мир застыл в ожидании ответа на вопрос — как мы будем жить дальше?

Контуры будущего мира

Свой ответ 5 октября дал президент России Владимир Путин, выступивший на XX юбилейном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Традиционно от Путина ждут громких заявлений, однако в вопросах международной политики он не склонен бить башмаком по трибуне. В своем выступлении Путин обозначил для внутренней и внешней аудитории контуры того мира, в котором хотела бы жить Россия и который готова строить на принципах равноправия.

Россия не хочет возвращения к блоковой системе мироустройства. По словам Путина, приверженность блоковым подходам, стремление загнать мир в ситуацию постоянного противостояния «мы – они» — это «порочное наследие XX века», продукт западной политической культуры в ее наиболее агрессивных проявлениях.

«Блоковый подход, назовем вещи своими именами, — это ограничение прав и свобод государств на собственное развитие, попытка загнать их в определенную клетку обязательств. Это в известной степени — и это очевидная вещь — отъем части суверенитета, а затем — и очень часто — навязывание решений в других сферах помимо сферы безопасности, и прежде всего в сфере экономики».

Блоковое замыкание стран на самих себя и постоянный поиск внешнего врага для оправдания экспансии — причина глобальных войн. При наличии нынешних запасов ядерного оружия такая международная конструкция более нежизнеспособна, так как грозит уничтожением человечества.

Путин видит выход из сложившегося тупика в цивилизационном подходе. Это отнюдь не навязанный идеологами Pax Britannica и позднее — Pax Americana, ложный стереотип о «цивилизованном Западе» и «развивающихся странах», обязанных присягнуть вашингтонскому сюзерену. Путин в своих рассуждениях, скорее, ближе к идеям русского философа и культуролога Николая Данилевского, одного из основателей цивилизационного подхода к истории. Именно Данилевский еще в XIX веке считал ошибочным полагать западную цивилизационную модель в качестве высшей, кульминационной стадии развития. Современный мировой кризис и культурная деградация человечества только подтверждают его позицию. Слепое следование в фарватере западной гуманистической модели привело человечество на грань исчезновения.

По Путину, цивилизационный подход признает самобытность и самодостаточность цивилизаций. Они — цивилизации — не хорошие и не плохие, они — данность, продукт исторического процесса. Цивилизационный подход признает право цивилизаций на суверенность и национальные различия, на отстаивание своих интересов в рамках международного правового поля, а не в волюнтаристской системе навязанных «правил». Он стратегичен, нацелен на перспективу долгосрочного сотрудничества и не имеет ничего общего со сложившейся сегодня хищнической конъюнктурой сиюминутной выгоды, оставляющей за скобками все многообразие международных отношений.

Логика Путина — в первую очередь, логика государственника. Она противоположна логике наемного корпоративного менеджера, чья цель — максимизация прибыли и минимизация издержек ради красивого отчета перед собранием акционеров. Он видит мир как палитру культур и цивилизационных общностей, а не как набор активов и столбцы в финансовой отчетности.

Исходя из этих предпосылок Путин очерчивает контуры будущего мироустройства: мир должен быть открыт, взаимосвязан и не ограничен искусственными политическими барьерами; мир должен быть разнообразен, а не подчинен универсальной глобалистской модели; мир будущего — мир коллективных решений, который не признает чьего-либо диктата; мир должен быть безопасен, что достигается только за счет уважения интересов всех стран вне зависимости от их военной или экономической мощи; мир должен быть справедлив и не должен строиться на принципах эксплуатации слабого сильным; мир должен строиться на принципах равноправия, что не допускает чьей-либо «исключительности».

Путин настаивает на том, что именно эти принципы естественны для мирового сообщества, это «квинтэссенция всего исторического опыта человечества».

Полюс традиции и здравомыслия

Цивилизационные интенции Путина — это не только взгляд на международную политику, но и попытка объяснить миру, что такое современная Россия, какая она и как понимает саму себя. Ссылаясь на Концепцию внешней политики, принятую в этом году, Путин видит Россию как самобытное государство-цивилизацию. Многообразие и самодостаточность — это основные компоненты, характеризующие цивилизационную уникальность России.

«Россия на протяжении столетий формировалась как страна разных культур, религий, национальностей. Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но ее нельзя и разделить, потому что она существует только в своей целостности, в духовном и культурном богатстве».

Контуры цивилизационных особенностей России попытались очертить в рамках концепции пентабазиса участники проекта «ДНК России», инициированного Обществом «Знание». В рамках этой концепции авторы выделили такие константы, как человек, семья, общество, страна и государство. Исходя из заданной модели, на основе многочисленных фокус-групп, социологических и культурологических исследований удалось вычленить ключевые характеристики каждой из констант.

По мнению авторов концепции, человек – это созидатель и патриот, ответственная высокоразвитая личность и активный гражданин. Семья — та самая «первичная» и, что немаловажно, многодетная «ячейка общества», пространство любви и развития на основе традиции. Общество — «семья семей», объединенная высокими моральными принципами и нацеленная на преодоление имущественного неравенства. Характеристики страны — комфорт, справедливость, возможности и историческое величие. Наконец, государство — это, в первую очередь, суверен, предоставляющий как социальные гарантии своим гражданам, так и возможности для развития и реализации талантов.

Очевидно, что в этих характеристиках нет места набившим оскомину «гендерному разнообразию», кибер-эскапизму и трансгуманизму, пропаганде половых извращений и апологии исключительности. В первую очередь, это модель здорового общества, состоящего из нравственно и физически здоровых людей, чья цель — сохранение и развитие цивилизации русского мира на основе исторической традиции и набора духовно-нравственных императивов, сложившихся за тысячу лет российской истории. В этом смысле Россию смело можно рассматривать как ковчег спасения человеческой нормальности.

Современный мир разобран и напоминает разбросанные по полу детали детского конструктора. Собрать из этих деталей новое — нетривиальная задача, поэтому и простых рецептов, которых кто-то ждал от Путина, попросту нет. И все же президент довольно однозначно обозначил контуры будущего, за которое Россия продолжит бороться.

«Россия была, есть и будет одной из основ мировой системы, готовой к конструктивному взаимодействию со всеми, кто стремится к миру и процветанию, готовой к жесткому противодействию тем, кто исповедует принципы диктата и насилия. Мы уверены, что прагматизм и здравый смысл восторжествуют, а многополярный мир утвердится».