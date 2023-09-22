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Русская трехлетка: задача — социальная помощь населению

Эксперт рассказал, на что будет ориентирован бюджет России в ближайшие три года

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Максим Блинов/РИА «Новости»
Сегодня правительство рассмотрело проект федерального бюджета на трехлетний период до 2026 года. Главной заботой кабмина стала социальная поддержка населения, особенно семей с детьми. В фокусе внимания властей также оказались обороноспособность, новые регионы, развитие технологий и инфраструктуры. Первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок (ЦСР) Борис Копейкин отмечает, что очевидная ориентация представленного на заседании правительства проекта бюджета на нужды сограждан читается не только в структуре расходов, но и в других решениях, принимаемых в рамках бюджетного процесса.

Министр финансов Антон Силуанов упомянул, что проект федерального бюджета на трехлетний период еще будет дорабатываться, но контуры документа уже наметились более или менее четко с точки зрения приоритетов государства.

Только на единое пособие, материнский капитал и поддержку с жильем будет выделено более 6,5 трлн. рублей в течение 3 лет.

Также деньги не пожалели на поддержку образования и поддержку программ здравоохранения. Конечно же, в фокусе внимания властей ожидаемо оказались обороноспособность и новые регионы. А в сфере экономики важнейшим направлением станет развитие технологий и инфраструктуры, в том числе дорожное строительство.

Очевидная ориентация представленного на заседании правительства проекта бюджета на нужды сограждан читается не только в структуре расходов, но и в других решениях, принимаемых в рамках бюджетного процесса.

Как известно, сегодня в мире случился очередной дефицит топлива, прежде всего его дизельной составляющей. На рынке стало меньше тяжелой нефти — и нашей, и саудовской. А в условиях жаркого лета производительность НПЗ в Европе и Америке оказалась ниже прогнозного, ведь часть заводов закрылась еще во время ковида. На фоне внешнего спроса начал быстро расти российский экспорт.

В результате на фоне курсовой динамики и роста цен на нефть ситуация начала пагубно сказываться на российском рынке — цены на заправках резко пошли вверх. В среднем с начала года более чем на 9% с соответствующими последствиями для инфляции и издержек во всех отраслях нашей экономики. Более всего пострадала такая важная часть отечественной экономики, как сельское хозяйство.

Следует отметить, что в похожих условиях многие страны все чаще отдают приоритет поддержке своего населения.

Индия, например, на фоне неурожая просто запретила экспорт риса и все. Потому, что властям важнее свои граждане и их расходы. Вот и в России наступил момент, когда правительству пришлось вмешаться в тревожную ситуацию с обеспечением внутреннего рынка бензином и дизельным топливом. Появились сведения, что кое-где на южных АЗС «горючки» просто физически нет. А в тех регионах вовсю продолжается уборочная страда.

Для справки, до вчерашнего дня, по данным Vortexa, Россия была крупнейшим в мире экспортером дизеля на морских маршрутах. Несмотря на все санкции, около 1 млн. баррелей в день поставлялось в основном в Турцию, Бразилию и даже Саудовскую Аравию. Понятно, что саудиты дизельное топливо покупали для перепродажи, учитывая дисконт на наше топливо. На мировом топливном рынке цены стали быстро расти.

А в России в это время, напротив, стоимость солярки стала снижаться. Ситуацией не преминули воспользоваться так называемые спекулянты, которые стали гнать топливо за кордон в особо крупных объемах. Ответный ход правительства не заставил себя долго ждать: запретительные пошлины на бензин и дизтопливо ввели на бессрочный период.

Но все понимают, что мера, тем не менее, временная, до приведения внутреннего рынка в чувство. Ведь топлива в России производится с большим избытком даже для нашего емкого рынка. Просто сейчас нужно подумать о своей стране — исходя из этого и действовало правительство, временно запретив экспорт горючего. Можно отметить, что от этого решения выигрывают не только граждане, но и российский бизнес, как крупнейший сегодня потребитель горючего.

На фоне курсовой динамики российского рубля и динамики инфляции правительство также вводит экспортные пошлины и на ряд других категорий товаров.

Кабмину нужно обеспечивать баланс интересов всех участников рынка – поэтому предлагается гибкий механизм, учитывающий текущий курс рубля.

Если в результате он укрепится до уровней, которые многие участники рынка считают справедливыми, то и платить никому ничего лишнего не придется. Если бы не решение Запада «заморозить», а по сути, украсть российские валютные резервы, можно было бы сглаживать волатильность курса и без всяких пошлин. Но сегодня такой возможности у государства нет. Поэтому на слишком резкие колебания топливных и других цен предлагаются озвученные тарифные меры.

В арсенале правительства есть и менее масштабные, тем не менее, важные меры поддержки отечественного потребителя. Так, правительство объявило о готовности продлить действие повышенного лимита в €1 тыс. для беспошлинного ввоза товаров, купленных на зарубежных маркетплейсах. С учетом их растущей популярности у россиян, нужно принимать этот шаг очень даже позитивно.

К сожалению, не все новости с заседания правительства обрадуют наших граждан. Хотя бы потому, что примерно на 10% вырастут тарифы естественных монополий для компаний и стоимость коммунальных услуг для населения.

Однако гражданам обещают сохранить меры поддержки. Если на оплату ЖКУ тратится более 22% от дохода семьи, то можно, как и раньше, получить субсидию.

В целом же, несмотря ни на какие санкции Кабмин прогнозирует рост реальных доходов граждан в предстоящем году. Вот такие новости от правительства.

Автор — первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок (ЦСР) Борис Копейкин.

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