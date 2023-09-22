Закон и сети: что сделано и планируется сделать для защиты россиян в интернете

На законодательном уровне сделано многое, чтобы обезопасить россиян в сети. Однако количество угроз и вызовов растет, а схемы обхода закона становятся все хитроумнее. Председатель правления регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин считает, что в таких условиях необходимо держать руку на пульсе и постоянно совершенствовать законодательство.

Государство уделяет особое внимание защите граждан в интернете. Для этого регулярно разрабатываются законопроекты, проводится мониторинг интернет-пространства на наличие противоправного контента и прочих кейсов, противоречащих закону. Представители власти и регулирующих органов всегда настроены на конструктивный диалог с зарубежными ИТ-компаниями, даже когда последние нарушают законодательство РФ.

Однако, к сожалению, не все иностранные онлайн-площадки выполняют просьбы регулятора, поэтому дело порой доходит до штрафов. Но это, подчеркну, вынужденная мера.

Важно, чтобы иностранные платформы соблюдали российское законодательство, которое направлено на защиту безопасности наших граждан и их персональных данных в интернете. Например, если зарубежные ИТ-компании хотят вести бизнес на нашем рынке, они должны открыть свои уполномоченные представительства в России. То есть соблюдать закон «о приземлении», который направлен прежде всего на защиту прав и интересов россиян на иностранных площадках. Документ уже действует с начала прошлого года.

Также в прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон, который призван усилить защиту персональных данных россиян и ужесточить требования к операторам обработки такой информации.

Защита персональных данных граждан – это приоритетная цель государства.

Регуляторика по этому направлению постоянно совершенствуется в ответ на новые угрозы. Так, уже внесен на рассмотрение в правительство РФ законопроект об оборотных штрафах за утечки такого рода информации.

Важным шагом к безопасности в онлайн-пространстве также стал закон о самоконтроле социальных сетей, который вступил в силу 1 февраля 2021 года. Речь о том, чтобы соцсети оперативно удаляли социально опасный и противоправный контент, например со сценами насилия, унижения, пропагандой наркотиков или суицидальных наклонностей. Уже в этом году Владимир Путин подписал закон о штрафах владельцев соцсетей, если они откажутся проводить мониторинг своих площадок и блокировать запрещенный контент.

К сожалению, не все иностранные ИТ-компании блокируют запрещенные материалы, тем самым нарушая российское законодательство. Особенно в этом отличился Google, который неоднократно получал штрафы за отказ удалить деструктив и фейки на YouTube. За это ИТ-гигант уже заработал целых 2 оборотных штрафа — на 7,2 млрд рублей и 21,077 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации.

Другой немаловажный закон связан с маркировкой рекламы. Он призван упростить борьбу с мошенниками, а также вывести рынок интернет-рекламы из серой зоны. Закон начал действовать в прошлом году, а уже в этом — вступили в силу штрафы за нарушение правил маркировки.

Все это говорит о том, что на законодательном уровне сделано уже многое, чтобы обезопасить россиян в интернете. Однако количество угроз и вызовов растет, а схемы обхода закона становятся все хитроумнее.

В таких условиях необходимо всегда держать руку на пульсе и постоянно совершенствовать законодательство, руководствуясь вызовами сегодняшнего дня.

Какие нововведения ожидают россиян в ближайшее время?

С 1 октября этого года вступит в силу закон о рекомендательных алгоритмах в интернете. Он призван защитить граждан от противоправного контента в сети, который распространяется с целью манипулирования сознанием пользователей. Закон обяжет онлайн-площадки разглашать людям правила работы рекомендательных алгоритмов. А именно: владельцы таких платформ должны простым языком объяснять, какие сведения они собирают и используют, описывать механизмы рекомендаций.

Не стоит также забывать о сайтах с информацией о преимуществах использования VPN-сервисов. Подобная реклама — это, по сути, тоже манипулирование. В связи с этим Роскомнадзор уже разработал критерии для блокировки сайтов с информацией о способах получения доступа к запрещенным в России ресурсам. И с 1 марта 2024 года ведомство может начать их блокировать.

Подобные законопроекты направлены на защиту персональных данных россиян и их интересов в сети. Они также нацелены на то, чтобы уберечь людей от манипуляций, лживого и деструктивного контента. Иными словами, законопроекты созданы для того, чтобы люди комфортнее чувствовали себя в интернете. Это приоритетная цель для меня и других законотворцев, и ее реализация, несомненно, продолжится.

Автор — председатель правления РОЦИТ, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин.