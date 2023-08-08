Цифровая зараза: откуда берется лживый и деструктивный контент в сети

Интернет таит в себе различные опасности для человека — это мошенники, вирусы, лживый и деструктивный контент. Последнего в сети, по мнению первого заместителя председателя Комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александра Малькевича, с каждым днем становится все больше. О том, как в России ведут борьбу с распространением в Интернете подобного контента, эксперт рассказал «Газете.Ru».

На проблему уже неоднократно обращали внимание представители некоммерческих организаций и власти. Так, в конце июля этого года глава комиссии Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что нарастает активность по распространению деструктивного контента со стороны иностранных агентов, нежелательных и экстремистских организаций.

Фейковый контент в изобилии встречается на западных платформах, например на YouTube.

Эту площадку можно смело назвать одним из лидеров по содержанию подобных роликов. Об этом неоднократно говорили общественники и представители власти. При этом часто невозможно понять, почему модераторы YouTube удаляют безобидный контент, а лживый и деструктивный оставляют. Более того, такие ролики «не оседают на дне» платформы: рекомендательные алгоритмы видеохостинга их активно предлагают к просмотру взрослым и детям.

Проблема распространения в Интернете подобного контента носит серьезный характер. И у нас в стране делают все, чтобы ее решить.

Так, в конце июля этого года президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий ответственность владельцев социальных сетей. В частности, речь идет о штрафах за отказ владельца проводить мониторинг платформы и неисполнение им мер по ограничению доступа к противоправной информации. Согласно документу, юридическое лицо может быть оштрафовано от 800 тыс. до 4 млн рублей. При повторном нарушении размер штрафа может достигнуть 8 млн рублей.

Кроме того, этим летом Владимир Путин подписал закон о регулировании рекомендательных алгоритмов. Его цель – сделать механизмы рекомендаций прозрачными и не допускать их применения с нарушением российского законодательства. Закон вступит в силу уже с 1 октября 2023 года.

Также Госдума планирует в осеннюю сессию определить критерии деструктивного контента, которые помогут эффективно бороться с его распространением.

Что касается лживой информации, у нас уже действует закон об уголовном наказании за фейки о государственных органах РФ и Вооруженных силах страны.

Также в прошлом году АНО «Диалог» запустил фактчекинговый сервис «Лапша» для борьбы с фейками в сети. Благодаря ему пользователь может отправить какую-либо информацию на проверку ее правдивости и ознакомиться с образовательным контентом по цифровой грамотности.

Все эти инициативы особенно актуальны, когда против нашей страны коллективный Запад ведет информационную войну.

Он использует для этого популярные онлайн-площадки, в том числе YouTube. И в этой ситуации гражданам, кто хочет огородить себя от лживого и деструктивного контента, стоит обратить внимание на отечественные аналоги западных онлайн-платформ. Наши соцсети и видеохостинги ответственно подходят к вопросу модерации и, в отличие от западных ИТ-компаний, соблюдают российское законодательство.

Автор — первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич.