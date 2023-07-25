Попали в сети: как пользователям Сети предложили «выбор без выбора»

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосеева рассказала о том, почему популярные западные платформы, оказывающие широкое влияние на общественное мнение, априори не могут быть независимыми и самостоятельными.

Онлайн-платформы захватили множество сфер современного мира: развлекают, обучают, информируют, объединяют (впрочем, разделяют тоже). Превращение соцсетей в главный канал обмена новостями, мнениями и информацией неизбежно вызывает вопросы об их влиянии на политические процессы, что уже обсуждается даже лидерами стран.

Так, на фоне беспорядков во Франции президент страны Эммануэль Макрон сделал заявление о цензуре в соцсетях. Довольно провокационно для руководителя страны, подарившей США статую Свободы: «Нам нужно подумать о социальных сетях и о запретах, которые должны быть введены. И когда ситуация выйдет из-под контроля, возможно, нам придется их регулировать или закрывать».

Впрочем, ни для кого из тех, кто заглядывал «под ковер» провозглашаемой Западом демократии, цензурирование соцсетей не является сюрпризом — это практикуют не только страны Европы, но и США, родина основных техногигантов планеты.

Глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена)* Марк Цукерберг признавался, что соцсеть намеренно пессимизировала выдачу информации о сыне президента Джо Байдена Хантере, но даже сейчас юридический комитет Палаты представителей может привлечь его к ответственности «за неуважение» и отказ сотрудничать в рамках расследования цензуры, предоставив доступ к внутренней информации компании.

На масштаб политических манипуляций в американских соцсетях красноречиво указывает и тот факт, что федеральный судья из Луизианы запретил чиновникам администрации президента Джо Байдена контактировать с компаниями с целью модерации контента: он счел, что действия Белого дома по контролю за публикациями, вероятно, нарушают Первую поправку к Конституции США о свободе слова, печати, собраний и религии. «Вероятно», словом, highly likely. Но мы все поняли.

Так называемой «модерацией» активно занимается и «дочка» Google — видеохостинг YouTube, который является безоговорочным лидером в своей нише.

Политические модераторы, которые находятся «на правильной стороне истории», активно подминают реальную историю под себя: только за первый квартал 2023 года YouTube удалил свыше 900 российских каналов, которые озвучивали «неправильную» с точки зрения Запада позицию о специальной военной операции на Украине.

Более того, корпорации уже в открытую посягают на политическую власть в стране: топ-менеджеры Google на общем собрании компании после выборов президента США в 2016 году сделали публичные заявления о результатах выборов. Неправильные американцы избрали Трампа, а это «противоречит ценностям Google», его сторонников вовсе назвали «фашистами и экстремистами». Финдиректор корпорации Рут Порат тогда пообещала, что Google будет использовать «огромные силы и ресурсы, которыми мы располагаем, чтобы продолжать продвигать действительно важные ценности». И она сдержала слово: кампания по дискредитации активистов, поддерживающих Трампа (MAGA), не прекращается с тех пор ни на день, обрастая все новыми обвинениями и манипуляциями.

В эпоху глобального доступа к знаниям свобода в интернете оказывается мнимой, а пользователям предложили «выбор без выбора».

За витком объединения и сращивания логично последовала попытка конгломерата западной финансовой и политической элиты поставить гигантскую информационную систему под полный контроль: не для того ее десятилетиями выстраивали, чтобы какие-то свободолюбивые (подлинно свободолюбивые) активисты диктовали здесь свои правила и вносили смуту, приводя к власти ненужных любителей национального государства вроде Трампа, а не послушных тряпичных кукол наднационального капитала вроде Байдена.

Западные платформы, которые преобладают по количеству аудитории в мире, соответственно, обладают наибольшим влиянием, а с учетом аппетитов их хозяев, они априори не могут быть независимыми и самостоятельными. Илон Маск в этом смысле заслуживает уважения, ведь забравшись так высоко, он все-таки предпринимает попытку сохранять трезвый рассудок и противостоять капиталистическому неоколониальному тоталитаризму и его усилиям по построению культурно-информационной гегемонии без права выхода.

Многим из нас, разумеется, неприятно осознавать, что мнение по какому-либо вопросу было нам навязано, что нами манипулировали, опираясь на банальную биохимию нервной системы, силу авторитета или давление конструируемого в соцсетях большинства.

Но все-таки первый шаг к решению проблемы — признать ее существование. И заставить свой мозг двигаться к логической, а не эмоциональной реакции на информационные раздражители, к критическому осмыслению увиденного в сети, к умению устанавливать подлинные связи между публичными заявлениями и истинными интересами сторон.

Автор — заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосеева