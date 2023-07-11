В час по штрафу: сколько и за что платят мировые ИТ-гиганты

В российских и зарубежных СМИ регулярно появляются новости об очередном штрафе в адрес одного из исполинов ИТ-рынка. «Газета.Ru» постаралась выяснить, какие суммы и за какие нарушения платят ИТ-гиганты.

Случается это настолько часто, что почти невозможно запомнить, кому, за что и сколько на этот раз должен заплатить Google или Amazon. Тем более что суммы, фигурирующие в таких новостях, далеки от наших жизней как космос: мы здесь, а они где-то там, на Луне в районе Озера Превосходства.

Но все же интересно понять, за что с незавидной регулярностью расплачиваются сильные мира сего. Ведь эта международная тенденция — один из немногих сдерживающих факторов на пути ультимативной экспансии бигтеха. А сами штрафы, что они такое: соразмерные санкции за реальные нарушения или чрезмерно жестокое наказание? Давайте разберемся.

Для анализа возьмем статистику по крупнейшим штрафам, назначенным ИТ-гигантам в разных странах в период с 2019 года по сегодняшний день. В целом, можно увидеть два основных направления претензий в их сторону: антимонопольная политика и нарушения в обращении с персональными данными.

Итак, Microsoft — можно сказать, самая порядочная компания Большой пятерки. К настоящему моменту ей пришлось заплатить не так много. Трижды крупные штрафы в адрес детища Билла Гейтса были назначены в США, и дважды — в связи с политическими нарушениями.

В июле 2019 года Microsoft согласилась выплатить около 25,3 млн долларов, включая уголовный штраф. Тогда Минюст США обвинил корпорацию в коррупционной деятельности за рубежом: в Венгрии, Турции, Саудовской Аравии и Таиланде.

В апреле 2023 года Microsoft должна выплатить штраф 3,3 млн долларов за нарушение американских санкций в ряде стран, среди которых есть и Россия.

А в июне 2023 года Федеральная торговая комиссия (FTC) назначила Microsoft штраф в 20 млн долларов за нарушение конфиденциальности несовершеннолетних пользователей. По утверждению агентства, игровой сервис Xbox Live без согласия родителей собирал часть персональных данных детей в ходе регистрации.

Дальше больше. Совсем недавно появились сведения, что корпорации грозит очень нелегкое разбирательство. Евросоюз подумывает начать полноценное антимонопольное расследование по жалобе Slack, которую мессенджер подал еще в 2020 году. Долгая игра в таких случаях — норма. Следим за развитием событий.

Amazon

Бог торговли ИТ-пантеона получил всего два внушительных штрафа — зато каких.

В декабре 2021 года антимонопольные регуляторы Италии оштрафовали Amazon на 1,13 млрд евро. Причина — злоупотребление доминирующим положением на рынке, нанесшее существенный ущерб конкурирующим логистическим компаниям в е-commerce.

В июле 2021 года снова ЕС и снова огромная сумма. Amazon оштрафован на 746 млн евро за нарушения в области конфиденциальности. В Евросоюзе убеждены: релевантная реклама незаконно использует данные пользователей, а ИТ-гигант явно темнит.

В июне этого года решили подключиться и Соединенные Штаты. FTC подала в суд на Amazon, обвинив корпорацию в обмане пользователей. Дизайн интерфейса, посчитали в регуляторе, разработан так, чтобы манипуляцией заставить подписаться на Prime.

«Яблоко» в основном провинилось в области антимонопольного законодательства. Неодобрение действиям Apple на рынке, для убедительности подкрепленное немаленькими штрафами, выказывают в первую очередь в ЕС и России.

В марте 2020 года Apple оштрафован на 1,1 млрд евро Французским антимонопольным управлением за договоренность о неконкуренции с другими компаниями.

В апреле 2021 года ФАС РФ штрафует компанию на 906,3 млн рублей за несправедливое преимущество, которое App Store дает Apple в экономике цифровых приложений. Штраф был выплачен не так давно, в феврале 2023 года.

В январе 2022 года антимонопольный орган Нидерландов назначил Apple штраф в 5 млн евро за отсутствие сторонних платежных систем в приложении для знакомств. На этой сумме история не закончилась: в дальнейшем штраф все рос и рос.

А в декабре 2022 года Парижский суд признал, что App Store предъявляет оскорбительные коммерческие условия французским разработчикам и оштрафовал Apple на 1 млн евро.

Meta (признана в России экстремистской и запрещена)

Смотря на судебную историю корпорации Марка Цукерберга, кажется, что у Meta* сложились очень непростые отношения с властями одной конкретной страны — Ирландии. Все самые крупные штрафы назначены ИТ-гиганту этим государством и все — за недобросовестное обращение с личными данными.

В сентябре 2022 года Комиссия по защите данных Ирландии усомнилась в законности обработки персональных данных детей в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)* и оштрафовала Meta* на 405 млн евро.

В ноябре 2022 года корпорации прилетело еще 265 млн евро штрафа из Ирландии за утечку данных, которая затронула до 533 млн пользователей.

Уже в январе 2023 года снова Ирландия, теперь уже 390 млн евро. Причина: Meta* попыталась оперативно изменить условия обслуживания пользователей прямо перед вступлением в силу нового регламента ЕС по защите данных. Суд не оценил такой ход и посчитал, что компания вынудила людей дать согласие на определенный способ обращения с их персональной информацией.

В мае 2023 года Meta* получила рекордный штраф от ирландского надзорного органа — €1,2 млрд. И обвинение грандиозное: компания передавала данные пользователей Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)* в США. Корпорация, разумеется, планирует обжаловать решение суда, что, скорее всего, обернется долгой и не слишком захватывающей судебной тяжбой.

В России также назначались внушительные штрафы в адрес ИТ-гиганта, но уже на других основаниях. История российских взаимоотношений с Meta* достаточно специфична. Самые большие выплаты, которые суды РФ назначали корпорации, связаны с систематическим несоблюдением законодательства в области запрещенного контента.

В декабре 2021 года корпорация оштрафована на 2 млрд рублей за неудаление запрещенной информации. Этот случай — один из первых оборотных штрафов, реализованных у нас в стране в отношении бигтеха.

В апреле 2022 года Meta* получает штраф в 4 млн рублей. Снова за нежелание удалять противоправный контент.

Google

Случай этого ИТ-гиганта можно описать выражением «в штрафах как в шелках». Действительно, число крупных штрафов в отношении Google настолько велико, что можно смело составлять таблицу. Поэтому, с позволения читателя, систематизируем все прегрешения корпорации в кратком виде.

В первую очередь рядового пользователя, конечно, интересует второй столбик таблицы. Обвинения в недобросовестном использовании персональных данных, летящие в сторону ИТ-исполина с разных частей света и континентов, единодушны и разнообразны одновременно. Если обобщить их все, мы получим примерно такую картину: Google старается мутно и пространно описать условия использования личной информации, берет данные пользователей для рекламы без их согласия (включая данные детей), собирает даже те сведения, возможность сбора которых отключена в настройках, следит за юзерами, нарушая их конфиденциальность. Естественно, такая политика не устраивает органы, следящие за соблюдением прав граждан.

В целом, применение инструмента штрафов — ожидаемая реакция со стороны власти. Терпеть произвол ИТ-гигантов не хотят ни за рубежом, ни у нас в стране. Особенно когда речь идет об открытом попирании законов. Как и в случае с Meta*, претензии к Google в России связаны с нежеланием корпорации следовать законодательству страны в вопросе запрещенного контента. Очевидно, Google явно не настроен помогать государственникам и общественным организациям воплощать в жизнь идею благополучного интернет-пространства. За что и расплачиваются.

Корпорация стала рекордсменом по санкциям и в нашей стране. Перечислять случаи, когда суд обязывал компанию выплатить несколько миллионов рублей, можно долго, поэтому распишем подробнее только самые внушительные суммы. Однако стоит отметить, что почти все из примерно двух десятков штрафов Google связаны все с той же наболевшей темой — нарушением требований российского законодательства в сфере запрещенного контента.

В декабре 2021 года на Google наложили штраф в 7,2 млрд рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Платить первый крупный штраф, прилетевший от властей РФ, корпорация не спешила, поэтому позже средства взыскали принудительным образом.

В июле 2022 года сумма очередного оборотного штрафа составила 21 млрд рублей. Причина все та же – неудаление запрещенной информации.

Также в июле 2022 года почти одновременно Google назначили штраф в 2 млрд рублей за нарушение антимонопольного законодательства. Суд одобрил претензию ФАС, обвинившей корпорацию в неадекватном обращении с контентом пользователей на YouTube и необъективных решениях по блокировке аккаунтов. Совсем недавно, в июне 2023 года, штраф, который Google так и не удосужился погасить, был увеличен. Теперь, помимо 2 млрд, компания должна дополнительно заплатить 4 млрд (этот штраф в удвоенном размере).

Итак, мы изучили самые кричащие примеры конфликта «Большой пятерки» ИТ-мира с законодательством, установленным в разных странах. Пренебрежение коммерчески невыгодными нормами со стороны бигтеха теперь выглядит как простой факт. Законы открыто или скрыто нарушаются, и это происходит систематически. Реальность, созданная ИТ-гигантами, организуется в их интересах и по их правилам. И эти правила стоят миллиарды.