Льготы, безопасность, блокировка и ответственность: яркие события в ИТ за неделю

Каждую неделю в российской ИТ-отрасли происходят яркие события. Многие из них мы воспринимаем просто как интересный или провокационный инфоповод. Но, если задуматься, некоторые сигнализируют о гораздо более важных тенденциях. Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов рассказывает о наиболее важных и показательных событиях в области за прошедшую неделю.

Так, в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ расширяет возможности для ИТ-компаний получить льготные кредиты на реализацию новых проектов с максимальной ставкой 3% годовых. Теперь их смогут оформить аккредитованные предприятия, которые не пользовались налоговыми преференциями, предусмотренными для ИТ-бизнеса. Кредитные средства можно будет направлять на стимулирующие выплаты специалистам, возмещение прошлых расходов. Такой шаг со стороны властей очень показателен и, на мой взгляд, свидетельствует о постоянной работе с господдержкой ИТ-отрасли. Принятие преференций только первый шаг. Важно эти меры поддерживать, корректировать и совершенствовать. И мы видим, что такой контроль ведется.

Отличились и иностранные ИТ-гиганты, а именно принадлежащий Google YouTube. Блокировка и удаление каналов и отдельных материалов российских СМИ, госучреждений и блогеров последнее время стала довольно частым явлением. Несколько дней назад стало известно, что список подвергшихся цензуре пополнил канал радио «Комсомольская правда». При этом радиостанция в своем в Telegram-канале сообщила, что никогда не нарушала правила YouTube. Это еще раз показывает то, что информационная антироссийская кампания и ограничения наших медиа, к сожалению, продолжаются. И все чаще становятся вовсе абсурдными и совершенно необоснованными.

Тем не менее, за такую политику модерации западные ИТ-гиганты привлекаются к ответственности. Уже неоднократно отечественные организации обращались в суд с требованием к YouTube разблокировать аккаунты их каналов. И наши суды справедливо решали, что видеохостингу нужно это сделать. На этой неделе произошел еще один такой кейс. Стало известно, что Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Москвы по иску ООО «Акцепт» (телеканал РЕН ТВ), который в феврале этого года обязал Google восстановить доступ для пользователей к просмотру девяти каналов истца на YouTube. Если ИТ-гигант откажется это сделать, он обязан будет платить неустойку в размере 100 тыс. рублей в день, сумма будет удваиваться каждую неделю. Полностью согласен с этим решением, поскольку предвзятую модерацию нельзя оставлять безнаказанно.

Еще одним показательным событием недели, на мой взгляд стало то, что Центробанк призвал ужесточить ответственность за незаконные инвестиционные советы. В частности, это касается блогеров и телеграм-каналов, которые вообще не являются участниками какой-либо саморегулируемой организации на финансовом рынке и не входят в реестр инвестиционных советников. При этом такие блогеры и телеграм-каналы призывают пользователей вкладывать деньги в нерегулируемые компании. В итоге человек, поверив им, теряет деньги.

Инвестиции – это серьезная сфера, в которой по незнанию можно лишиться крупной суммы денег. В этом деле следует доверять только профессионалам из организаций, которые входят в реестр инвестиционных советников. Но, в целом, тема гораздо шире и заставляет нас задуматься не только о сфере финансов. Сегодня блогером может стать едва ли не каждый человек, у которого есть гаджет и желание делиться с широкой общественностью той или иной информацией. Однако, насколько полезен, а главное достоверен такой контент – вопрос открытый. Конечно, давать свободу творчеству крайне важно. Но еще важнее не навредить своему зрителю субъективным и непрофессиональным мнением в вопросах, к примеру, здоровья. Поэтому тема социальной ответственности блогеров, на мой взгляд, вопрос злободневный.

Другая интересная и важная новость на этой неделе связана с тем, что президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении стратегии комплексной безопасности детей в стране. Этот документ вступил в силу 17 мая и будет действовать до 2030 года. В течение ближайших шести месяцев правительству России необходимо будет сформировать «план мероприятий, направленных на реализацию утвержденного документа». Среди одной из главных угроз обозначено распространение информации, представляющей опасность для детей, в том числе через интернет. Такое решение, на мой взгляд, очень важно, ведь сегодня угрозы в информационном пространстве только продолжают расти. Глупо думать, что они не затронут несовершеннолетних пользователей, поэтому принятие превентивных и защитных мер – необходимая мера.

Автор — руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ.