Опасно и глупо: как дети получают травмы из-за челленджей на YouTube

Член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина объяснила, чем челленджи на YouTube могут быть опасны не только для детей, но и для взрослых.

О челленджах на YouTube так или иначе слышали многие. Ради хайпа в них принимают участие самые разные люди: взрослые, подростки, дети и медийные личности. В попытках выделиться и привлечь внимание на площадке регулярно запускаются новые челленджи, как откровенно глупые, так и опасные для жизни.

Те, кто особенно не следит за этой темой, наверняка вспомнят лишь Ice Bucket Challenge, который был на пике популярности в 2014 году. Суть проста – окатить себя ледяной водой из ведра, пожертвовать 10 долларов в благотворительные фонды, исследующие боковой амиотрофический склероз, и бросить вызов еще трем участникам. Тогда в инициативе приняло участие огромное количество людей, в том числе и звезды мирового масштаба, такие как Марк Цукерберг, Билл Гейтс, Бейонсе, Дэвид Линч, Криштиану Роналду и многие другие. Проходил этот челлендж и в России, но уже в пользу местных благотворительных фондов.

Во многих случаях требуемые в челленджах действия не только не несут смысла, но и опасны для жизни и имущества. К примеру, челлендж Saltandice предлагает посоревноваться в том, кто дольше удержит на руке посыпанный солью лед, который значительно более холодный обычного. Результат – своя «минута славы» в обмен на повреждение тканей, сравнимое с ожогом второй степени.

Примерно в то же время на платформе распространялся челлендж с участием диаметрально противоположной стихии – участнику предлагалось облить себя горючей жидкостью, поджечь и как можно быстрее успеть потушить огонь. Закономерное последствие этой забавы – сгоревшие волосы и ожоги разной степени тяжести, которые некоторые участники успели получить.

Еще один схожий по глупости челлендж на YouTube связан с поеданием таблеток со стиральным порошком Tide Pod Challenge. Всего за 20 дней яркие, похожие на конфеты капсулы стали причиной 86 отравлений. Ради справедливости стоит отметить, что в этот раз YouTube отреагировал на буквально «токсичный» контент и начал блокировать такие ролики. Тем не менее, этот объем усилий – капля в море опасных челленджей, которые распространялись беспрепятственно.

К сожалению, в таких случаях без трагедий обойтись получается редко. Известно, что несколько человек погибли от удушья при попытке выполнить челлендж Chubby Bunny. Суть – класть в рот маршмеллоу, каждый раз после этого произнося «Chubby bunny». Среди погибших от, казалось бы, безобидного челленджа оказались 12-летняя девочка и 32-летняя женщина.

Наличие подобных челленджей на YouTube и регулярное появление новых наглядно демонстрирует, что площадка либо не может, либо не хочет уделять более пристальное внимание модерации контента. Еще один фактор – находясь в США, видеохостинг более-менее активно реагирует только на претензии со стороны местных контрольных органов. Если же речь идет про другие юрисдикции, такие как РФ, то YouTube вполне может не отреагировать даже на смерть человека в прямом эфире, как это уже случалось во время треш-стримов. И если вы родитель ребенка, который уже способен пользоваться интернетом, задайте себе вопрос – будет ли иностранной корпорации до него дело, если с ним что-то случится?

Автор — Член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета.