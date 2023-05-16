Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Опасно и глупо: как дети получают травмы из-за челленджей на YouTube

В ОП заявили, что YouTube не уделяет должного внимания модерации контента

close
100%
Global Look Press
Член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина объяснила, чем челленджи на YouTube могут быть опасны не только для детей, но и для взрослых.

О челленджах на YouTube так или иначе слышали многие. Ради хайпа в них принимают участие самые разные люди: взрослые, подростки, дети и медийные личности. В попытках выделиться и привлечь внимание на площадке регулярно запускаются новые челленджи, как откровенно глупые, так и опасные для жизни.

Те, кто особенно не следит за этой темой, наверняка вспомнят лишь Ice Bucket Challenge, который был на пике популярности в 2014 году. Суть проста – окатить себя ледяной водой из ведра, пожертвовать 10 долларов в благотворительные фонды, исследующие боковой амиотрофический склероз, и бросить вызов еще трем участникам. Тогда в инициативе приняло участие огромное количество людей, в том числе и звезды мирового масштаба, такие как Марк Цукерберг, Билл Гейтс, Бейонсе, Дэвид Линч, Криштиану Роналду и многие другие. Проходил этот челлендж и в России, но уже в пользу местных благотворительных фондов.

Во многих случаях требуемые в челленджах действия не только не несут смысла, но и опасны для жизни и имущества. К примеру, челлендж Saltandice предлагает посоревноваться в том, кто дольше удержит на руке посыпанный солью лед, который значительно более холодный обычного. Результат – своя «минута славы» в обмен на повреждение тканей, сравнимое с ожогом второй степени.

Примерно в то же время на платформе распространялся челлендж с участием диаметрально противоположной стихии – участнику предлагалось облить себя горючей жидкостью, поджечь и как можно быстрее успеть потушить огонь. Закономерное последствие этой забавы – сгоревшие волосы и ожоги разной степени тяжести, которые некоторые участники успели получить.

Еще один схожий по глупости челлендж на YouTube связан с поеданием таблеток со стиральным порошком Tide Pod Challenge. Всего за 20 дней яркие, похожие на конфеты капсулы стали причиной 86 отравлений. Ради справедливости стоит отметить, что в этот раз YouTube отреагировал на буквально «токсичный» контент и начал блокировать такие ролики. Тем не менее, этот объем усилий – капля в море опасных челленджей, которые распространялись беспрепятственно.

К сожалению, в таких случаях без трагедий обойтись получается редко. Известно, что несколько человек погибли от удушья при попытке выполнить челлендж Chubby Bunny. Суть – класть в рот маршмеллоу, каждый раз после этого произнося «Chubby bunny». Среди погибших от, казалось бы, безобидного челленджа оказались 12-летняя девочка и 32-летняя женщина.

Наличие подобных челленджей на YouTube и регулярное появление новых наглядно демонстрирует, что площадка либо не может, либо не хочет уделять более пристальное внимание модерации контента. Еще один фактор – находясь в США, видеохостинг более-менее активно реагирует только на претензии со стороны местных контрольных органов. Если же речь идет про другие юрисдикции, такие как РФ, то YouTube вполне может не отреагировать даже на смерть человека в прямом эфире, как это уже случалось во время треш-стримов. И если вы родитель ребенка, который уже способен пользоваться интернетом, задайте себе вопрос – будет ли иностранной корпорации до него дело, если с ним что-то случится?

Автор — Член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета.

Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 447-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 447-й день
«Отзанимаются и вернутся в семьи». Призванных на военные сборы не отправят на Украину
Депутат Картаполов заявил, что призванные на военные сборы резервисты не попадут в зону СВО
«Нужна совместная инструкция от ФСБ и Минобрнауки». В Госдуме отреагировали на арест ученого
Ученый-физик Валерий Звегинцев находится под домашним арестом по обвинению в госизмене
Глава ЮАР заявил, что поговорил с Путиным и Зеленским от лица стран Африки
В Евросоюзе выразили сожаление, что власти Грузии решили возобновить авиасообщение с РФ
МО РФ: российская ракета «Кинжал» поразила американский ЗРК Patriot в Киеве
В Кремле отреагировали на обстрел Белгородской области запрещенными боеприпасами
Новости и материалы
Марк Эйдельштейн сыграет знаменитого российского математика Григория Перельмана в новом фильме
Суд взыскал с Центра Хруничева 32 млн рублей по иску Минобороны России
Полина Гагарина появилась на публике в мини-платье с корсетом
Губерниев ответил Гогниеву: на зеркало неча пенять, коли рожа крива
Лолита рассказала, что меняет род деятельности для восстановления после работы
При покупке колец большинство россиян предпочитают белое золото и бриллианты
В Калининградской области военный изнасиловал школьницу и жестоко избил ее камнем
Казахстан, Россия и КНР предварительно определили маршрут будущего газопровода
112: в результате взрыва на газопроводе в ХМАО погиб один человек
Солистка Little Big выступила с «Би-2» в США
В Ростове-на-Дону приговорили к 12 годам сторонника ИГ*, планировавшего теракт в Ставрополе
Жителю Екатеринбурга дали 17 лет колонии за многолетнее насилие над падчерицами
Площадь пожара в ангаре на юго-востоке Москвы увеличилась до 1,8 тысячи «квадратов»
Издательство «Inspiria» выпустит в России новую трилогию детективных романов Майка Омера
«Меня обесточили»: жена Евгения Петросяна рассказала о плохом самочувствии
Ученые установили полезное свойство токсоплазмоза для людей
В Петербурге раскрыли банду, продавшую больше 3 тыс. поддельных полисов ОСАГО
Пакет с кокаином выпал перед полицейскими из фальшивого беременного живота американки
Все новости
«Никто не говорил, что это невозможно». Украина ждет истребители F-16 и тренирует пилотов
Politico узнала о желании Украины получить от западных союзников до 50 истребителей F-16
«Не хотят брать на себя риски». Страны Центральной Азии могут поддержать санкции против России
Замглавы МИД Галузин сообщил о возможном присоединении стран Центральной Азии к санкциям против РФ
Пережил смерть жены и дочери, отрекся от сына: что известно о личной жизни Пирса Броснана
Как сложилась семейная жизнь 70-летнего Пирса Броснана
Тест: продолжите известную цитату из советского мультфильма
Попробуйте закончить крылатую фразу из мультфильма СССР
«Это наши красные линии». Пашинян заявил, что Армения не поможет России обходить санкции
Премьер Армении Пашинян заявил, что Ереван опасается санкций из-за сотрудничества с Россией
«Это сущие копейки!» Кадыров выкупил через СБУ свою похищенную лошадь за $18 тысяч
Глава Чечни Рамзан Кадыров выкупил своего коня, похищенного в Чехии, у украинских спецслужб
Агент 007, офицер ордена Британской империи. Пирсу Броснану — 70
Лукашенко после шести дней отсутствия появился на публике с перебинтованной рукой
Лукашенко сообщил, что войска РБ в режиме повышенной готовности после крушения судов под Брянском
На главу МВД ЛНР совершено покушение в барбершопе «The Brothers». Погиб прохожий
Врио министра внутренних дел ЛНР Корнет ранен при взрыве в центре Луганска
«Этому приему уже полсотни лет»: кто сбил самолеты в Брянской области
Александр Лукашенко подтвердил информацию о четырех сбитых военных бортах в Брянской области
Галкин решил оспорить статус иноагента в суде
Шоумен Максим Галкин подал иск в суд Москвы с требованием снять с него статус иноагента
«Очередной щедрый вклад»: Лондон пообещал Киеву ударные дроны с действием до 200 км
Премьер Британии Сунак объявит о передаче армии Киеву ЗРК и дронов дальнего радиуса
Гид по выставке «#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым» в Музее Москвы: темы и картины
На выставке в Музее Москвы показывают малоизвестные работы Петрова-Водкина и его ученицы Ломакиной
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях