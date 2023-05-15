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Почему аборигены съели Фортум?

Экономист Андрианов заявил, что зарубежные «цивилизаторы» не успели вывести из РФ все нажитое непосильным трудом

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»
Финская компания Fortum демонстративно и с плохо скрываемой обидой в голосе объявила о списании своих российских активов на сумму $1,7 млрд. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о введении внешнего управления активами на территории РФ, принадлежащими этому финскому энергохолдингу, а также германской Unipro. Эксперт ИнфоТЭК, доцент Финансового университета при правительстве РФ подчеркнул, что речь идет именно о временном внешнем управлении, а не о конфискации, подобной той, которой подверглись, к примеру, активы «Роснефти» в той же Германии. Он объяснил, почему зарубежные инвесторы, да и некоторые российские обозреватели поспешили давить «на жалость» и призывать к справедливости.

Стеклянные бусы по рыночной цене

Напомним, финский Fortum зашел в российскую электроэнергетику в 2008 году, когда купил за сумму, эквивалентную примерно $2 млрд, бывшую ТГК-10. В то же время Unipro стала владельцем ОГК-4. Приобретение компанией Fortum генерирующих активов в России, как водится, сопровождалось шумной PR-кампанией. Практически все деловые издания не преминули отметить, что эта сделка крайне выгодна для России, так как задает принципиально новые ценовые ориентиры и «поднимает оценку других энергокомпаний». Возможно, с формальной точки зрения именно так и было – Fortum заплатила за акции на 18% больше их тогдашней рыночной стоимости. Но вот только насколько уместно использование в данном случае подобных либерально-рыночных категорий? В конце концов, аборигены меняли золото на стеклянные бусы тоже по вполне рыночному курсу, отражавшему спрос и предложение. И исходные ценовые ожидания туземцев, то есть, простите, российской стороны были достаточно умело сформированы авторами реформы российской электроэнергетики.

Команда эффективных реформаторов во главе с незабвенным Анатолием Чубайсом действительно продемонстрировала чудеса менеджмента. Как выжать максимум из куска доставшейся в управление государственной собственности? Рецепт прост. Надо сначала привести его в такое состояние, чтобы без жалости нельзя было глянуть. Все мы помним, как в свое время по России прокатилась волна веерных отключений электричества, якобы ставшая символом глубокого кризиса в отечественной энергетике. На этой волне в общество упорно внедрялась мысль: мол, доставшееся нам советское наследие никуда не годится и без умного управления и зарубежных инвестиций нам не выкарабкаться. Сегодня, по прошествии лет, у многих наблюдателей закрадываются сомнения – действительно ли те отключения были вынужденными или ими все-таки умело руководила невидимая рука Чубайса?

Второй шаг – вынудить государство создать систему льгот и механизмов поддержки, для того чтобы сделать сектор инвестиционно-привлекательным, или говоря не рыночным, а простым языком – превратить его в лакомый кусок для будущих покупателей. И действительно, властями были разработаны соответствующие механизмы. Наконец, третий и заключительный акт пьесы – найти своих или иностранных покупателей, которые отсыплют нужное количество «ракушек» за актив, номинальная ценность которого была искусственно занижена, зато потенциальная – умело раздута.

Эффективный рост или надувшийся пузырь?

Таким образом, что уж тут винить зарубежных колонизаторов в том, что они щедро платят «рыночную» цену за сознательно обесцененные активы. Тут, как видим, и собственные туземные вожди постарались. Впрочем, с вождями постепенно начинают разбираться – можно составить уже достаточно внушительный список бывших топ-менеджеров РАО ЕЭС, которые либо попали в поле зрение правоохранительных органов, либо уже даже срок мотают… А вот с колонизаторами дело обстоит гораздо сложнее.

Та же компания Fortum достаточно активно занималась модернизацией своих российских активов. А почему бы и нет, если механизм ДПМ (то есть фактически – государственные преференции) делали это выгодным. Так, компенсации финской компании в рамках ДПМ составили с 2008 года 197 млрд рублей, что более чем в два раза превысило стоимость покупки активов.

Конечно, тут можно возразить – мол, ДМП нужен не «колонизаторам», а «туземцам», поскольку помогает обеспечить электроэнергией российскую экономику. Но позвольте, а есть ли у нас ее дефицит? Сам Чубайс в одной из своих статей признавал: в стране наблюдается большой профицит мощностей (максимум нагрузки – 151 ГВт при установленной мощности 243 ГВт). Но объяснял он это тем, что, мол, рассчитывали на мощный экономический рост, а тут кризис за кризисом… Или же дело совсем в другом – в сознательном надувании пузыря с целью увеличения прибылей инвесторов, в том числе и самой Fortum? То есть государство де-факто неэффективно использовало льготные механизмы, в то время как «эффективные» российские и зарубежные менеджеры действовали по принципу «слушает да ест».

«А нас-то за что»

Ну и, наконец, профессиональным навыком любого «рыночного конкистадора» должно быть умение быстро отступать на заранее подготовленные позиции. Такой маневр пыталась проделать и Fortum, которая, согласно имеющейся информации, планировала продать свой бизнес в России за $8 млрд. Неплохая такая сделка получается: купить за 2 млрд, в течение 15 лет получать прибыль, в том числе за счет ДПМ, а потом продать за $8 млрд. Но тут случилось непредвиденное – эти нецивилизованные и не либеральные аборигены взяли, да и съели Фортум. То есть «посмели» ответить на бесцеремонные и наглые конфискационные меры «истинных цивилизаторов» и прибегли к ответным шагам.

Напомним, что перевод активов Fortum под внешнее управление призван заложить основу компенсационного фонда, который, в соответствии еще с августовским указом президента РФ, должен покрывать убытки российских компаний, потерявших свои активы в недружественных странах в результате прямых конфискаций. Разумеется, тут сразу начались заявления в стиле «а нас то за что». Хотя с колонизаторов какой спрос, логика их действий остается неизменной со времен Кортеса и капитана Кука, и обмен бус на золото они считают своим законным бизнесом. Но вот стоит ли отечественным экспертам присоединяться к хору сожалеющих о «съеденном» «Фортуме»? Или все же надо задуматься о том, как нам, наконец, окончательно избавиться от наследия Чубайса (не материального, а именно ментального) и все-таки начать выстраивать свою экономику, в том числе электроэнергетический комплекс, в интересах собственного государства, а не ради прибылей доблестных зарубежных инвесторов.

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