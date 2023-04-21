Эксперты дали оценку экспроприации активов «Роснефти» в Германии

Немецкий бундестаг поддержал поправки в закон об энергетической безопасности (Ensig), которые позволят правительству страны продать акции «Роснефти» в нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Шведте (федеральная земля Бранденбург) без национализации активов этой компании. За соответствующий законопроект проголосовали в четверг, 20 апреля, 382 депутата, против — 272, воздержавшихся не было.

Западные страны фактически начали конфисковать российские активы без повода, заявил эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов.

«Западные страны фактически начали конфисковывать российские активы без всякого на то повода. К примеру, ущерб только двух крупнейших российских компаний – «Роснефти» и «Газпрома» – от подобных изъятий составит не менее $22 млрд», — отметил Валерий Андрианов.

По мнению экспертов, экспроприация активов «Роснефти» в Германии происходит в интересах Варшавы.

«Из-за санкций поставки нефти на НПЗ в Шведте возможны только через порт Гданьск, но Польша настаивает на исключении «Роснефти» из структуры владения заводом и подталкивает польскую компанию Orlen к приобретению доли», — пишет немецкая Die Zeit.

«Утрата субъектности — характерная черта современной Германии, — отмечает эксперт Института Фридмана Алессандро Бертольди. — Мир привык видеть в ФРГ экономического лидера ЕС, который является локомотивом для других членов Союза. Сейчас образ рушится, когда Берлин с бессилием взирает на то, как мировой гегемон устраивает взрывы «Северных потоков» и развязывает войну, чтобы навязать немцам свой СПГ, в шесть раз превосходящий по цене российский трубопроводный газ. Но одно дело — отказаться от субъектности в пользу гегемона, и совсем другое — когда свою волю немцам навязывает восточноевропейское государство, на которое они традиционно привыкли смотреть свысока.

Более того, Польша, которая через всю свою историю пронесла комплекс униженной и насильно разделенной нации, вдруг с легкой руки Вашингтона устраивает настоящий реванш и примеряет на себя роль наместника США в континентальной Европе. Варшава беззастенчиво отсекает Германию от реальных поставок нефти. Самое унизительное, что нынешнее малокомпетентное руководство Германии даже не отдает себе отчет в том, что происходит, и радостно дарит ключи от своего рынка Польше. Дело не только в растущей логистической зависимости от портовых мощностей этой страны. Дело также в возросших аппетитах польского нефтегаза. Стремительно монополизирующегося польского нефтегаза».

Руководитель центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов также считает, что Германия изъяла НПЗ под давлением Польши.

«Берлин изъял НПЗ под давлением Польши, которая заявила, что не будет гарантировать поставку в Шведт нефти из терминала в Гданьске. Законность этого изъятия формальна, действия Берлина противоправны», — заявил эксперт.

По словам Валерия Андрианова, «Роснефть» всегда выступала в качестве надежного партнера и добросовестного участника немецкого рынка.

«В самые сложные годы «Роснефть» старалась выстраивать цивилизованные отношения на немецком рынке, вкладывая деньги в активы, модернизируя их. Инвестиции не прекращались и в период кризисов. «Роснефть» никогда не настаивала на переработке только своей нефти, легко переключаясь на сырье других производителей, если того требовали обстоятельства», — сказал он.

Как отмечает доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков, с момента введения внешнего управления в отношении активов «Роснефти» в Германии ситуация на немецком рынке резко ухудшилась.

«Стране приходится биться в поисках альтернативных поставщиков нефти и выстраивать новую логистику. У правительства ФРГ это получается заметно хуже, чем могло бы получиться у профессиональной компании, которая давно и очень плодотворно работала на рынке Восточной Германии», — сказал он.

По словам заместителя председателя комитета по экономической политике Михаила Делягина, пока Россия дает сдержанный ответ на экономическую агрессию Запада.

«Подлинный погром российских активов странами «коллективного Запада» в прямое нарушение всех норм международного права встретил со стороны России крайне ограниченный ответ, заключающийся в том числе в создании своего рода «гарантийного фонда» активов корпораций из «недружественных» государств, прекративших работу в нашей стране», — отметил эксперт.

Он добавил, что «отказ от ограничения бегства капитала из России привел к тому, что чистый вывод капитала составил 217 млрд. долл., почти в полтора раза превысив рекорд 2014 года (152 млрд. долл.)».

«Отсутствие ответных мер России со времен «дела Магницкого» поощряет агрессию Запада, уже создающего нормативную базу конфискации российских активов, — отмечает Михаил Делягин. — Думаю, в случае с активами «Роснефти» необходимо вводить ответные меры, чтобы защитить российские инвестиции».

«Как Россия реагировала до сих пор на, мягко говоря, недружественные шаги, которые ведут к изъятию активов? — задается вопросом Валерий Андрианов. — Безусловно, определенные действия предпринимаются – 5 августа 2022 года был подписал Указ Президента РФ №520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. Однако вопреки духу президентского указа правительственная комиссия достаточно щедро раздает разрешения на покупку российскими компаниями иностранного бизнеса с последующим выводом денег из страны».

«Так, было достигнуто соглашение по выкупу активов германской компании Henkel. Shell получила разрешение продать долю в проекте «Сахалин-2» и вывести деньги. Судя по всему, этот процесс будет продолжаться», – отмечают в связи с этим аналитики Сбера.

По оценкам экспертов, сейчас на рассмотрении правительственной комиссии находятся сделки суммарным объемом свыше $20 млрд.