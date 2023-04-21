Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Эксперты дали оценку экспроприации активов «Роснефти» в Германии

Российские эксперты прокомментировали конфискацию активов «Роснефти»

close
100%
Zamir Usmanov/Global Look Press
Немецкий бундестаг поддержал поправки в закон об энергетической безопасности (Ensig), которые позволят правительству страны продать акции «Роснефти» в нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Шведте (федеральная земля Бранденбург) без национализации активов этой компании. За соответствующий законопроект проголосовали в четверг, 20 апреля, 382 депутата, против — 272, воздержавшихся не было.

Западные страны фактически начали конфисковать российские активы без повода, заявил эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов.

«Западные страны фактически начали конфисковывать российские активы без всякого на то повода. К примеру, ущерб только двух крупнейших российских компаний – «Роснефти» и «Газпрома» – от подобных изъятий составит не менее $22 млрд», — отметил Валерий Андрианов.

По мнению экспертов, экспроприация активов «Роснефти» в Германии происходит в интересах Варшавы.

«Из-за санкций поставки нефти на НПЗ в Шведте возможны только через порт Гданьск, но Польша настаивает на исключении «Роснефти» из структуры владения заводом и подталкивает польскую компанию Orlen к приобретению доли», — пишет немецкая Die Zeit.

«Утрата субъектности — характерная черта современной Германии, — отмечает эксперт Института Фридмана Алессандро Бертольди. — Мир привык видеть в ФРГ экономического лидера ЕС, который является локомотивом для других членов Союза. Сейчас образ рушится, когда Берлин с бессилием взирает на то, как мировой гегемон устраивает взрывы «Северных потоков» и развязывает войну, чтобы навязать немцам свой СПГ, в шесть раз превосходящий по цене российский трубопроводный газ. Но одно дело — отказаться от субъектности в пользу гегемона, и совсем другое — когда свою волю немцам навязывает восточноевропейское государство, на которое они традиционно привыкли смотреть свысока.

Более того, Польша, которая через всю свою историю пронесла комплекс униженной и насильно разделенной нации, вдруг с легкой руки Вашингтона устраивает настоящий реванш и примеряет на себя роль наместника США в континентальной Европе. Варшава беззастенчиво отсекает Германию от реальных поставок нефти. Самое унизительное, что нынешнее малокомпетентное руководство Германии даже не отдает себе отчет в том, что происходит, и радостно дарит ключи от своего рынка Польше. Дело не только в растущей логистической зависимости от портовых мощностей этой страны. Дело также в возросших аппетитах польского нефтегаза. Стремительно монополизирующегося польского нефтегаза».

Руководитель центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов также считает, что Германия изъяла НПЗ под давлением Польши.

«Берлин изъял НПЗ под давлением Польши, которая заявила, что не будет гарантировать поставку в Шведт нефти из терминала в Гданьске. Законность этого изъятия формальна, действия Берлина противоправны», — заявил эксперт.

По словам Валерия Андрианова, «Роснефть» всегда выступала в качестве надежного партнера и добросовестного участника немецкого рынка.

«В самые сложные годы «Роснефть» старалась выстраивать цивилизованные отношения на немецком рынке, вкладывая деньги в активы, модернизируя их. Инвестиции не прекращались и в период кризисов. «Роснефть» никогда не настаивала на переработке только своей нефти, легко переключаясь на сырье других производителей, если того требовали обстоятельства», — сказал он.

Как отмечает доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков, с момента введения внешнего управления в отношении активов «Роснефти» в Германии ситуация на немецком рынке резко ухудшилась.

«Стране приходится биться в поисках альтернативных поставщиков нефти и выстраивать новую логистику. У правительства ФРГ это получается заметно хуже, чем могло бы получиться у профессиональной компании, которая давно и очень плодотворно работала на рынке Восточной Германии», — сказал он.

По словам заместителя председателя комитета по экономической политике Михаила Делягина, пока Россия дает сдержанный ответ на экономическую агрессию Запада.

«Подлинный погром российских активов странами «коллективного Запада» в прямое нарушение всех норм международного права встретил со стороны России крайне ограниченный ответ, заключающийся в том числе в создании своего рода «гарантийного фонда» активов корпораций из «недружественных» государств, прекративших работу в нашей стране», — отметил эксперт.

Он добавил, что «отказ от ограничения бегства капитала из России привел к тому, что чистый вывод капитала составил 217 млрд. долл., почти в полтора раза превысив рекорд 2014 года (152 млрд. долл.)».

«Отсутствие ответных мер России со времен «дела Магницкого» поощряет агрессию Запада, уже создающего нормативную базу конфискации российских активов, — отмечает Михаил Делягин. — Думаю, в случае с активами «Роснефти» необходимо вводить ответные меры, чтобы защитить российские инвестиции».

«Как Россия реагировала до сих пор на, мягко говоря, недружественные шаги, которые ведут к изъятию активов? — задается вопросом Валерий Андрианов. — Безусловно, определенные действия предпринимаются – 5 августа 2022 года был подписал Указ Президента РФ №520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. Однако вопреки духу президентского указа правительственная комиссия достаточно щедро раздает разрешения на покупку российскими компаниями иностранного бизнеса с последующим выводом денег из страны».

«Так, было достигнуто соглашение по выкупу активов германской компании Henkel. Shell получила разрешение продать долю в проекте «Сахалин-2» и вывести деньги. Судя по всему, этот процесс будет продолжаться», – отмечают в связи с этим аналитики Сбера.

По оценкам экспертов, сейчас на рассмотрении правительственной комиссии находятся сделки суммарным объемом свыше $20 млрд.

Картина дня
Военная операция на Украине. День 422-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 422-й день
«Оценки США были мрачными уже в январе». Вашингтон предупредил Украину о риске окружения в Бахмуте
WP: США предлагали Украине уйти из Артемовска из-за возможного окружения украинских войск
Ударил камнем и перерезал горло. Что известно о жестоком убийстве девочки в Карачаевске
По делу об убийстве 10-летней девочки в Карачаевске задержан ее 16-летний сосед
Песков заявил, что «в первый раз слышит» о раздаче повесток в вузах Москвы
Назначены новые командующие Тихоокеанским и Балтийским флотами
Вице-премьер Британии Рааб подал в отставку из-за обвинений в буллинге
Уголовное дело возбудили после пожара на российском судне в Южной Корее
Новости и материалы
Чехия впервые в первом годовом квартале отказалась от импорта российского газа
Масалитин: «МЮ» лихорадит, пока желания с возможностями у них расходятся
BVA: рейтинг Макрона снизился до рекордных 26%
В Кузбассе женщина отказалась дать сожителю деньги на алкоголь и погибла от ножевых ранений
США в ближайшие недели начнут обучение украинских военных на танках Abrams
МИД РФ: экстремистские заявления Киева подтверждают необходимость продолжения СВО
В Кремле отреагировали на обсуждение G7 антироссийских санкций
Экс-футболист ЦСКА Карвальо назвал российского игрока с запредельным уровнем таланта
В Кремле не исключили переход Усса на работу в Совет Федерации
Американка выиграла в лотерею $2 млн после того, как потратила все деньги на лечение дочери
Глава Пентагона Остин заявил, что поддержка Украины союзниками остается сильной
Бывший муж Бородиной Курбан Омаров заступился за возлюбленную, которую раскритиковали в соцсетях
Дерматолог Студеникина рассказала, какая косметика поможет сохранить упругость кожи 
Цукерберг анонсировал новую функцию WhatsApp
Mirror: британцы недовольны, что Камилла Паркер-Боулз получила титул королевы
Стоимость поставок газа из России в Китай выросла более чем в два раза с января по март
В Кремле оценили сообщение генсека НАТО о единодушии в вопросе принятия Украины в альянс
В Подмосковье у пенсионера образовался тромб в мозге после самостоятельной отмены лекарств
Все новости
Тест: как хорошо вы знаете столицы регионов России
Проверьте свои знания по географии родной страны
Огромная воронка, машина на крыше магазина: подробности взрыва в Белгороде
Минобороны сообщило, что взрыв в Белгороде был вызван нештатным сбросом авиабомбы
Конспиролог, наркоман, антиваксер: что известно о кандидате в президенты США из семьи Кеннеди
Кандидат в президенты США Кеннеди заявил, что его сын воевал под Харьковом
Суд арестовал экс-замглавы Минкульта РФ Ярилову до 16 июня
РЕН ТВ: бывшая заместитель министра культуры РФ обвиняется в хищении 125 млн рублей
Аренду прекратят, здание конфискуют: что происходит с посольством России на Украине
Кличко заявил, что мэрия Киева разорвала договор аренды земли с посольством России
Цифрорубль, инфляция и валютные интервенции. О чем говорила в Думе Набиуллина
Глава ЦБ Набиуллина: заставлять пользоваться цифровым рублем никого не будут
Повреждены дома, трое раненых: последствия взрыва в Белгороде
«Быстрая незапланированная разборка»: что нужно знать о взорвавшейся в полете Starship
Что особенного в ракете Starship Илона Маска, которая взорвалась на 4-й минуте испытаний
Актер Игорь Жижикин — о «Сергии против нечисти», работе в Голливуде, Спилберге и Джеки Чане
Актер Игорь Жижикин рассказал, чему научился у Тарантино и Спилберга
Крайняя мера: страны G7 могут остановить весь экспорт в Россию
Bloomberg: страны G7 обсуждают практически полный запрет экспорта в Россию
«Семья путает нас на фотографиях»: Макконахи не может решиться пройти ДНК-тест на родство с Харрельсоном
Вуди Харрельсон заявил, что Макконахи может быть его братом по отцу
СК и Росздравнадзор проверят сообщения Федермессер о гибели пациентов в петербургском интернате
СКР завел уголовное дело после сообщений о смертях пациентов интерната в Петербурге
«Больше исключений, чем мер». ЕС столкнулся со сложностями при разработке новых санкций
Financial Times: в Евросоюзе решили покончить с новыми санкциями против России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях