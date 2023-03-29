«Возвращение в родную гавань». Почему Россия всегда выступала защитницей Украины

Воссоединение Правобережья Днепра с Россией стало для проживающих на этой территории православных русских фактически спасением от геноцида, которому они подвергались в Речи Посполитой на протяжении двухсот лет. Сегодня, как и тогда, часть западных русских земель, которые впоследствии стали называться Малороссией и Украиной, оккупированы коллективным Западом. Как и тогда, для православного русского населения это означает геноцид. Тогда их удалось спасти после очередного раздела Польши во многом благодаря сердечному отношению к единоверцам Екатерины Второй. Сейчас защитить жителей Донбасса, Запорожской области и Херсонщины от управляемых Западом киевских нацистов позволила СВО. Об исторических параллелях событий вековой давности и сегодняшнего дня – в материале «Газеты.Ru»

«Быдло» польского происхождения

После объедения Княжества Литовского и Польского королевства в 1569 году в Речь Посполитую по итогам Люблинской унии русские юго-западные княжества оказались под прямым управлением Варшавы, а образовавшаяся Речь Посполитая стала постоянной угрозой для Русского государства.

На бывших русских территориях поляки начали проводить политику закрепощения, полонизации и окатоличивания многомиллионного населения, выстроив систему жестокого угнетения русских и православных, которым насильно навязывали специально созданную униатскую церковь, подчинявшуюся Риму.

Как пишет историк Дмитрий Яворницкий в своей фундаментальной монографии «История запорожских казаков», православные были лишены всех прав, их можно было безнаказанно лишать жизни, грабить, насиловать. Польская шляхта, желая лишить их воли к сопротивлению, применяла к ним пытки, жестоко убивали у них на глазах детей. А управляющие поместий принуждали крестьян работать «на пана» по шесть дней в неделю. Польское крепостное право в Речи Посполитой было самым жестким и жестоким в тогдашней Европе.

Доктор исторических наук, заместитель директора Института российской истории РАН по научной работе Сергей Журавлев считает, что притеснения, которые творились в период вхождения этих территорий в состав речи Посполитой трудно понять современному человеку, и называет положение его жителей «крепостным правом вдвойне».

Слово «быдло», кстати, так любимое укронацистами, польского происхождения, с конца ХVI века употреблялось в смысловом значении «рабочий скот». Именно так шляхтичи называли православных крестьян, считая их недочеловеками. Для поляков территория днепровского Правобережья была «Восточными краями» - колонией, которую необходимо нещадно эксплуатировать, а местных жителей безжалостно принуждать к работе и повиновению.

«Чтоб есми вовеки вси едино были!»

Малороссы неоднократно пытались восстановить справедливость и защитить интересы православного населения вооруженным путем. Самым масштабным было восстание под руководством казацкого сотника Богдана Хмельницкого, лично пострадавшего от польской шляхты. Казаки, понимая, что всю армию Речи Посполитой они разгромить не смогут, несколько раз обращались к царю Алексею Михайловичу с просьбой воссоединить подконтрольные Войску Запорожскому территории с Россией.

Несмотря на то, что Россия в тот момент еще не оправилась окончательно после Смутного времени, а решение о поддержке единоверцев предполагало масштабный конфликт с Польшей, в 1653 году Земский собор решил оказать помощь страдающим православным жителям Речи Посполитой и удовлетворить просьбу казаков о принятии их в российское подданство. А в 1654 году в Переяславе собралась «явная всему народу» Рада, где прибывшие отовсюду казаки, крестьяне, ремесленники, городская беднота, купцы, казацкая старшина, представители православного духовенства и мелкой южнорусской шляхты встретили призыв Богдана Хмельницкого о воссоединении с Россией словами: «Чтоб есми вовеки вси едино были!».

И Москва оказалась в состоянии войны с Варшавой. Но, разгромив польские войска, была обескровлена длительным противостоянием и заинтересована в мире. Поэтому в результате переговоров 1667—1686 годов территория будущей Украины была разделена между Россией и Польшей. Левобережье Днепра и Киев воссоединились с Москвой, а Правобережье осталось у поляков.

«Неправедно отторгнутые»

Русское православное население на подконтрольных Польше землях по-прежнему нещадно эксплуатировалось и оставалось абсолютно бесправным. Россия пыталась дипломатическим и политическим путем исправить эту ситуацию. Екатерина II надавила на Варшаву с тем, чтобы уравнять православных и униатов в правах с католиками, но шляхта этого не сделала. Но после Первого раздела Речи Посполитой в 1772 году у живущих здесь русских людей появилась надежда, и в 1773-м 46 депутатов обратились к Екатерине II с первой просьбой включить Правобережную Малороссию в состав Российской империи — «под вечную защиту и в подданство». За 20 последующих лет таких прошений было подано более десяти.

В итоге для защиты православного русского населения на правом берегу Днепра Россия совместно с другими великими европейскими державами разделила Речь Посполитую во второй раз. В манифесте о присоединении утраченных столетия назад земель к России, изданном Екатериной Второй в марте 1793 года, императрица подчеркивает, что Правобережье Днепра и ранее было достоянием Руси и что оно заселено православными. Стоит отметить, что манифест не затрагивал земель, на которых жило польское этническое большинство, и никакая «Украина» в нем не упоминается. В нем говорится исключительно о русских землях, которые когда-то были захвачены Польшей. Кроме того, он гарантировала свободу вероисповедания новым подданным, а шляхтичу, не желавшему присягать императрице предоставлялось время на продажу имения и выезд.

Также в нем отмечается, что и населены эти области в основном русскими, который в течение нескольких столетий подвергались «притеснениям» со стороны поляков: «С особым соболезнованием Ее Императорское Величество всегда взирала на те притеснения, которым земли и грады, к Российской империи прилеглые, некогда сущим ее достоянием бывшие и единоплеменниками ее населенные, и неправедно отторгнутые, подвержены были». В манифесте, которым Екатерина II взяла под свою защиту население Правобережной Украины, освободив его от польского гнета, императрица указывала и на бесплодность ее попыток в течение 30 лет сохранить «в сей соседней Ей области покоя, тишины и вольности» и подчеркивала свое нежелание дальше наблюдать «неустройства и насилия, произошедшие из раздоров и несогласий».

По словам доктора исторических наук Сергея Журавлева, в 1793 году это фактически вся Украина воссоединялась с Россией, то есть Российская империя брала под защиту все население Украины.

Не воюйте с русскими

У Речи Посполитой были огромные амбиции - она претендовала на статус державы, устанавливающей порядки в Европы, и такой сильный сосед как Россия раздражал и шляхту, и магнатов. Поляки регулярно организовывали провокации и диверсии на приграничных с Россией территориях, за XVII и XVIII века они устроили против нее пять войн и прямую вооруженную интервенцию в начале XVII века.

Закономерным итогом этих агрессий стал первый раздел Польши - в 1772 году было подписано соглашение, согласно которому России отошла часть Прибалтики и Белоруссии, Пруссии достались районы на западе, а Австрии — на юге Польского государства.

Но амбициозную польскую шляхту это не успокоило, и они спровоцировали Русско-польскую войну 1792 года, закончившуюся разгромом повстанцев и полным подчинением короля Станислава Понятовского России. Война длилась всего три месяца во многом благодаря поддержке местного населения, которое, судя по паническим донесениям в Варшаву командующего польской армией князя Юзефа Понятовского, племянника польского короля Станислава, встречает русских как освободителей, буквально заваливает их продовольствием и фуражом и нанимается в проводники.

В итоге в январе 1793 года Россия и Пруссия договорились о втором разделе Речи Посполитой. России отошло Правобережье Днепра и часть Белоруссии, а Пруссии — Данциг, Торн, Великая Польша, Куявия и Мазовия. Паразитарный тип экономики, базирующейся на жесткой эксплуатации русских, и внешняя агрессия Речи Посполитой по отношению прежде всего к России закончились тремя разделами Польши и окончательной ликвидацией польской государственности.

Причем, даже уже находясь на грани полного краха, поляки категорически игнорировали тему предоставления прав православному населению, что также, по мнению многих историков, стало одной из причин разрушения польского государства.

Создание искусственной идентичности

Решение Екатерины о включении Правобережной Украины было, по мнению историков, политически верным и касалось только земель, которые исторически были частью Древнерусского государства. Слово «украина» встречается в исторических летописях исключительно в значении «граница», «приграничная область», «окраина», в них нет никаких упоминаний об «украинцах» как о каком-то отдельном от русского этносе. «Рождаются» они в начале 19 века в исторических фантазиях поляков.

Польская интеллигенция, оказавшаяся после вхождения Правобережья в состав Российской империи на территории России, развернула среди жителей Украины пропаганду, доказывая им, что они якобы являются отдельным самостоятельным народом, а особенности их быта – это национальная украинская культура. Южнорусский говор они провозгласили украинским языком, под русско-польский суржик создали письменность. В польской литературе даже сформировалась «украинская романтическая школа», представители которой писали свои произведения на малороссийских диалектах и сравнивали Россию с Англией, а Украину — с Шотландией.

Украинская идентичность искусственно создавалась и поддерживалась в Австро-Венгрии на официальном государственном уровне. Жителей Галиции, современной Западной Украины, собирались использовать в дальнейшем против польских сепаратистов и для выдвижения претензий на всю Малороссию с последующей ее украинизацией. Для этого профессором Михаилом Грушевским, которого австрийские власти пригласили за солидный гонорар, была придумана история «особого этноса».

А созданием «особого», отличного от русского языка, занимались поляки, причем, попытка заменить кириллицу латиницей вызвала мощное народное сопротивление. Поэтому в его основу был положен упрощенный алфавит писателя-малоросса Пантелеймона Кулиша, созданный в 1860 м году для ликвидации неграмотности. А слова брались из других языков и просто придумывались, главное, чтоб не напоминали русский.

Исторические параллели

Говоря об исторических параллелях, научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков отмечает, что воссоединение России с Правобережьем Днепра, исторически русскими землями, «было подобно возвращению кораблей в родную гавань». Сегодня, по его словам, мы наблюдаем тоже самое — искусственно разделенные после распада Советского Союза территории воссоединяются с Россией. Кроме того, по его мнению, в политике Речи Посполитой, которая привела в итоге к исчезновению польской государственности, и в политике современной Украины много общего, поэтому исторические параллели неизбежны.

«Не случайно, что Польша никак не может избавиться от планов заполучить себе западные украинские земли, потому что польские националисты считают их исконными территориями. Понятно, что ничего хорошего их не ждет, если вдруг это состоится», — отмечает Сергей Журавлев. По его словам, современные бои, которые идут за православие на Украине, тоже имеют свои свою глубокую историю.

Так же, как поляки проводили политику тотального геноцида по отношению к православным русским, считает Михаил Мягков, так и нынешние киевские власти, за которыми стоят кукловоды из США, Евросоюза и НАТО, пытаются уничтожить все, связанное с Россией, а территорию современной Украины превратить в колонию запада. Они зомбируют и запугивают местных жителей, закрывают русские православные храмы, запрещают русский язык, отмечает он. Не изменилось, по его мнению, и отношение к живущим на востоке Украины людям со стороны киевского режима как к недочеловекам.

Проводя исторические параллели, Михаил Мягков также подчеркнул, Екатерине Второй польские земли нужны не были, а воссоединение русских территорий произошло, поскольку императрица не смогла добиться от Речи Посполитой равных прав для поляков и русских. В состав России, по его словам, вошли только те земли, которые ранее входили в Древней Русь но потом были искусственно разделены и оторваны от русского государства. Так и сейчас, считает историк, Россия, не имевшая никаких территориальных претензий к Украине, защищает от геноцида русских и православных братьев.

Практически сразу после распада Советского Союза в 1991 часть исторической России, на которой находилась УССР, стала именоваться государством Украина, и украинская политическая элита взяла враждебный по отношению к России курс. Михаил Мягков вспоминает, что после краха СССР, националисты из бывших республик искали виновников в своих экономических бедах и даже гражданских войнах в Москве, а значит, в России. К этому, считает он, привела политика Горбачева, одобряемая Западом. «Но если в Белоруссии например, осознали, то что так или иначе у нас есть общая история, взаимодополняемая культура, экономика, в конце концов, семейные связи, то на Украине выбрали другой путь», — отметил Михаил Мягков.

«Донести историческую правду»

По словам Сергея Журавлева, отказ признания того, что Украина и Россия когда ты были в едином государстве, в Российской империи, потом в Советском Союзе, что у русских и украинцев общие корни, общая культура, общий древнерусский язык характерен именно для периода 90 годов и последующих десятилетий, «когда происходило оболванивание населения Украины националистическими лозунгами и, конечно, сфальсифицированной, политизированной, национализированной историей Украины, которая вдалбливалась населению».

Михаил Мягков считает, что это во многом потому, что Киев фактически захватили тогда националисты с западной Украины, в том числе бывшие бандеровцы, которых Хрущев освободил. «Там и якобы пророссийский режим Кучмы учитывал всегда и прежде всего мнения националистов, которые стояли вокруг него», — вспомнил историк. А американский агенты, воспитанные украинскими клубами в США и Канаде, по его словам, в конце 80-х годов прибыли на западную Украину, а потом в Киев, по сути дела, вербовать русофобский антироссийский режим. «Национализм превращался фактически в открытый неонацизм и привел к тому, что Украина стала анти-Россией при активной поддержке Запада, который естественно мечтал прежде всего сделать из Украины плацдарм против России и расширить границы НАТО», — отметил Михаил Мягков.

Потом, рассказал он, на американские деньги они сделали несколько майданов, после переворота 2014 года они абсолютно не учитывали мнение народ не только востока и юго-востока, но большинства тех, кто проживал на бывшей территории советской Украины. По сути дела, считает он, то, что произошло – это силовой захват в бывших украинских республиках части русского мира, оккупация западным режимом. Поэтому, уверен историк, сегодня мы ведем святую освободительную войну. По словам руководителя Российского военно-исторического общества, Россия всегда выступала на стороне правого дела, либо защищала себя, либо помогала кого-то защитить, например, болгаров, сербов. А победой в Великой Отечественной, подчеркивает он, мы спасли весь мир.

Доктор исторических наук, заместитель директора Института российской истории РАН по научной работе Сергей Журавлев уверен, что искусственно разграничить многие страницы русской украинской культуры невозможно, а до жителей современной Украины необходимо донести историческую правду о том, «как Польша вела себя на этой территории и как русские, Российская империя, всегда выступала защитницей Украины».