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Дилемма для Цукерберга

В ОП рассказали, смогла ли Meta* научиться на своих ошибках

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Global Look Press
В марте прошлого года московский суд признал компанию Meta* экстремистской организацией. Деятельность корпорации на территории России была запрещена, а компания лишилась возможности открывать представительства и вести коммерческую деятельность в нашей стране. Для такого крупного ИТ-гиганта потеря огромного рынка – серьезный, как репутационный, так и финансовый удар. Даже если компания не согласна с решением суда, по логике, она должна делать в публичном поле все, чтобы защитить свое честное имя. Однако с самого начала Meta* выбрала иной путь.

Напомню, что в середине марта прошлого года американская компания временно разрешила призывы к насилию в своих соцсетях Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в отношении россиян в свете специальной военной операции России на Украине. Изменения в политике компании распространялись на ряд стран таких как: Грузия, Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина и других. Компания также заявила, что временно не будет удалять в Польше, России и Украине призывы к смерти в адрес президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Позже, встретив явное негодование со стороны общественности, компания уточнила, что такая политика распространяется только на российских военных и желать им смерти можно будет только на территории Украины.

Через несколько дней Meta (признана в России экстремистской и запрещена) опять поменяла позицию – все же запретив публиковать в Facebook и Instagram призывы к убийству глав государств, и уверив, что корпорация выступает против русофобии.

Однако усидеть на двух стульях, и Западу угодить и российский рынок не потерять, у корпорации так и не получилось.

Постоянные «переобувания» выглядели крайне сомнительно, а Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело в связи с антироссийской политикой Meta*. Как итог, в марте прошлого Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и запретил деятельность социальных сетей Facebook* и Instagram*, принадлежащих компании Meta*, признав их экстремистскими. С этого момента прошло уже чуть больше года и что же мы видим по прошествии времени?

Во-первых, среднесуточная аудитория соцсетей Instagram* и Facebook* по данным на февраль этого года уменьшилась в 5 и в 3,5 раза соответственно по сравнению с февралем 2022. Аудитория же российских соцсетей выросла, это, на мой взгляд, показывает, что наши граждане оказались не готовы терпеть двойные стандарты со стороны западных платформ, а отечественные площадки очень быстро смогли создать комфортные условия для пользователей и онлайн-бизнеса.

А как же себя чувствует сама компания?

Может быть, она поменяла свою позицию? Поняла допущенные ошибки? Похоже, что нет. 27 января этого года Meta* исключила «Азов» (организация запрещена в России)* из своего списка опасных организаций. Участники военного формирования, признанного в России террористической организацией, спокойно могут заводить аккаунты в соцсетях принадлежащих ИТ-гиганту.

Непростые времена наступили для корпорации и в родных США. В конце марта несколько пенсионных и инвестиционных фондов-акционеров подали в суд на Meta* и ее топ-менеджеров. Истцы утверждают, что компания не борется с преступной деятельностью в своих социальных сетях, игнорируя торговлю людьми и пропаганду педофилии на площадках, из-за чего страдают интересы акционеров. В иске также отмечается, что правление не смогло донести инвесторам свой подход к решению проблемы.

Представляется, что подобный стиль ведения бизнеса, а именно: игнорирование интересов пользователей в угоду целям определенных политических сил, и уверенный курс на получение прибыли, несмотря ни на что, стали визитной карточкой компании.

Площадки ИТ-гиганта давно стали местом распространения недостоверной информации, и инкубаторами для взращивания межнациональной розни и ненависти. Руководство Meta* забыло о принципах нейтральности и свободы слова, которые активно в свое время продвигало.

Время показало истинное лицо ИТ-гиганта. За целый год Meta* так и не удосужилась проделать работу над ошибками, а напротив, еще более закопала себя в скандалах и судебных процессах.

Автор — руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет»

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