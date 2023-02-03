На подстраховке: как предупредить онкологию

4 февраля — Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. В этот день важно вспомнить о правилах, которым может следовать каждый, чтобы снизить риски возникновения болезни. Ведете ли вы здоровый образ жизни? Обращаете ли внимание на плохое самочувствие? Проходите ли регулярно диспансеризацию? Знаете ли вы о мерах профилактики серьезных болезней? Осматриваете ли себя регулярно? Специалисты единогласно утверждают, что самый эффективный способ защиты от серьезных заболеваний — это именно профилактика и диагностика на ранних этапах.

В цифровой XXI век владение информацией — ключ к решению вопросов и успеху, а в случае с заболеваниями — спасению жизни. Правила для снижения рисков не сложны: это можно сделать, придерживаясь здорового образа жизни, а именно: отказавшись от курения и алкоголя, правильно питаясь, много двигаясь, а также, не запуская хронические заболевания.

Кроме того, важно «прислушиваться» к себе и при плохом самочувствии обращаться к специалистам. Самообследование, например, родинок, шишек, ранок, также стоит ввести в привычку. Однако не нужно ограничиваться только самодиагностикой: диспансеризация и скриннинговые программы способны оценить вероятность возникновения заболеваний или выявить их.

Первичная диагностика позволит узнать, есть ли повышенный риск заболеваний, а регулярная диспансеризация — следить за состоянием здоровья.

Часто онкологические заболевания долгое время себя никак не проявляют, и именно диспансеризация помогает выявить их на ранней стадии.

Кроме того, Минздрав обращает внимание, что смертность от онкологии в последние годы снижается благодаря все более частому выявлению болезни в начале ее развития. А еще специалисты Минздрава отмечают, что онкология, обнаруженная на ранней стадии, излечима в 90% случаев. Поэтому своевременная реакция крайне важна.

Чтобы начать лечение без промедления и не терять ни минуты, необходимо быстро найти информацию, что делать дальше и к кому обращаться за помощью.

Да и в целом — всесторонняя поддержка необходима заболевшему в этот момент. И в данной ситуации могут возникнуть определённые затруднения: растерянность пациента, загруженность сотрудников медучреждений, более длительное ожидание консультаций по ОМС, чем хотелось бы.

В такой момент страхование может оказать необходимую поддержку: полис увеличит шансы начать лечение вовремя, поможет сберечь время и решить необходимые вопросы.

Кроме того, лечение может потребовать денежных затрат. И оплата терапии страховой компанией позволит пациенту и его семье избежать финансовой нагрузки. Да и в целом страхование включает комплексную поддержку для клиента, в том числе психологическую помощь, а также ряд других опций. Например, программа СберСтрахования предоставляет возможность проверить диагноз и получить второе мнение уже во время лечения, что может быть необходимым для выбора правильного курса на восстановление.

Важно, что страхование может покрывать не только риски возникновения онкологии, но и другие серьезные болезни, требующие кардио- и нейрохирургических операций, например, к которым привели инсульт или инфаркт. Такие ситуации могут застать пациентов врасплох, а реабилитация — занять длительное время и потребовать значительных расходов.

Высокотехнологичную медицинскую помощь, необходимую для лечения онкологии, возможно получить от государства в рамках ОМС. Однако с 2022 года, согласно приказу Минздрава, лечение онкологии по этой системе возможно только в регионе постоянной регистрации пациента.

Это условие может усложнить процесс лечения и затянуть столь важные сроки, если медучреждения и специалисты региона загружены.

Мы наблюдаем, что отношение к страхованию от критических заболеваний меняется: все больше клиентов видят в нем инструмент, позволяющий поддержать в трудной ситуации, сберечь время, когда это критически необходимо, финансовые и психологические ресурсы. Об этом свидетельствует и статистика. Так, клиенты СберСтрахования в четвертом квартале 2022 года оформили в 7 раз больше полисов защиты от серьезных болезней, чем в первом квартале. Примечательно, что они покупали страховку не только для себя: в каждом четвертом полисе — два и более застрахованных человека. А еще клиенты, страхуясь, выбирают расширенное покрытие: более 65% оформили программу, в которой, помимо защиты от онкологии, включено проведение при необходимости кардио- и нейрохирургических операций, трансплантации костного мозга.

Работодатели тоже знакомятся с этим видом страхования: социально ответственные компании заинтересованы в защите своих сотрудников от опасных заболеваний, поэтому, помимо ДМС, для них выбирают и защиту от критических болезней.

Развивая продукты по защите от серьезных заболеваний, мы хотим изменить отношение россиян как к профилактике таких болезней, так и страхованию от них. Мы ожидаем, что культура онкострахования будет развиваться в России и вместе с другими мерами изменит к лучшему ситуацию с заболеваемостью раком в стране.

Автор — директор по медицинскому страхованию СберСтрахования Наталья Харина