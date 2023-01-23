Сложный четвертый год правительства

В конце января 2020 года приступило к работе Правительство РФ под руководством Михаила Мишустина. Трехлетний итог деятельности, суд по соцопросам, получил вполне убедительный зачет от граждан. О хорошей работе правительства говорят 50,5% респондентов ВЦИОМ, 51% опрошенных Фондом «Общественное мнение». У премьера эти доли еще выше – 53,2% и 56%.

Кабмин образца 2020 года формировался для перехода к устойчивому росту выше его потенциала в 1,5-2,0%, однако пандемия COVID-19, преодоление ее экономических последствий, СВО и беспрецедентное санкционное давление существенно скорректировали замысел.

Регулятивные инструменты из правительственного арсенала пришлось и обновлять, и ускоренно адаптировать к кризисной реальности.

Об эффективности действий можно судить, сравнивая первоначальные прогнозы по ВВП и итоговые результаты. В 2020 году спад на 2,7% оказался лучше прогнозов в среднем на 1-1,5 п.п., в 2021-ом рост на 5,6% опять-таки сильнее ожиданий минимум на 1,5 п.п. Итоги-2022 еще предстоит подвести. Текущие оценки потерь располагаются в интервале 2,5-3,0% – как минимум вчетверо (!) меньше прошлогодних весенних предположений.

В ходе антикризисной поддержки бизнеса и граждан не были задвинуты в «долгий ящик» перспективные цели. В 2019 году расходы на национальные проекты были исполнены на 91,45%, в 2020-ом – уже на 97,4%, в 2021-ом – на 97,8%, в 2022 году – на 98,7%. О том, что РФ остается на гребне волны мировых технологических трендов, говорит ее прочное место в ТОП-20 стран по вкладу в развитие «цифры» в 2021-2022 годах. Критики могут попенять, что 14-я позиция в рейтинге, конечно, неплохо, но составлял то его Ростелеком. Между тем есть сухая статистика, с которой трудно спорить. В 2022 году все показатели национальной программы «Цифровая экономика» были перевыполнены: уровень цифровой зрелости населения достиг 65,8% при плане в 56,2%, доля массовых социально значимых услуг онлайн – 99,97% при заданных к достижению 65%, инвестиции в отечественные IT-решения выросли против планового объема на 157,4%, составив более 0,5 трлн рублей.

Конечно, трудности возникают и на этом направлении, вспомним хотя бы массовый отъезд специалистов по IT в минувшем году.

Но все же «цифра» становится привычной составляющей экономической реальности – в текущем году будет завершен перевод получения компаниями разрешительных документов на портал госуслуг. Да и каждый гражданин может ощутить эффект внедрения цифровых услуг: подать заявление на выплату, зарегистрироваться для поиска работы, наконец, просто записаться на прием ко врачу в удобное время.

Несмотря на череду санкционных пакетов, РФ осталась глубоко интегрированной в глобальное хозяйство, перенаправляя при этом экспортно-импортные потоки в дружественные страны.

Профициты счета текущих операций и внешней торговли за минувший год увеличились в 1,9 и 1,7 раза. Реальный эффективный курс рубля вырос с января по декабрь на 25%. Нелишне добавить, что в 2022 году внешний долг РФ снизился на 20,8%.

Текущий год обещает быть много труднее ушедшего. Мировой рост замедляется. Эксперты взвешивают вероятности либо глобальной рецессии, либо ее локальных эпизодов в нескольких крупнейших экономиках при умеренных темпах в Китае. Сохраняется риск сжатия внешнего спроса и снижения нефтегазовых доходов, что добавит напряженности исполнению бюджета.

При незыблемости социальных обязательств и продолжении курса последних трех лет на укрепление целевого характера и адресности соответствующих гострат, включая поддержку семей с детьми, индексацию зарплат бюджетников, формирование длинных пенсионных накоплений граждан и т.п., риск превышения дефицитом бюджета планируемых 2% ВВП требует значимого повышения эффективности всей госрасходной политики.

Ситуация в глобальном хозяйстве остается неопределенной, от ее перемен во многом будет зависеть и глубина спада-2023 в экономике РФ, и скорость ее закрепления на траектории устойчивого роста в 2024-2025 годах. Еще более значимы внутренние регулятивные условия, способные обеспечить выход из кризиса по маршруту, ведущему к новой модели развития. Отсюда и непростая задача совмещения антикризисной политики и материально-финансового обеспечения СВО с мерами здесь-и-сейчас по стимулированию макродинамики на перспективу.

Для устойчивого развития принципиально «золотое макроэкономическое сечение»: для темпов ВВП от 3% и выше инвестиции и производительность труда должны прибавлять по 5-6% в год.

Возможно ли? Вполне, но только на основе трансформации экономической структуры РФ с включением в нее восстанавливаемых хозяйственных комплексов новых регионов.

Процессы эти уже ушли со старта. Но им требуется расширение внутрироссийского конкурентного пространства и системная структурно-политическая господдержка. Именно об этом стимулирование инвестиций; политика занятости, ориентированная на адаптацию рынка труда к последствиям структурной перестройки, когда уже в скором времени ежегодно переподготовка и дополнительное профобразование будут требоваться не менее 1 млн человек в год; перебалансирование регулятивных практик в сторону снижения доли «ручного управления».

Об этих потребностях убедительно свидетельствуют результаты опросов бизнеса.

Не менее очевидны и озабоченности населения: 58% респондентов ВЦИОМ уже в текущем году рекомендуют правительству сделать больший упор на проблемы здравоохранения, 41% – на вопросы системы образования. Все более актуализируется запрос людей на рост социальной отдачи от структурных трансформаций. Ближайший рубеж здесь – возвращение годовой динамики реальных зарплат и реальных располагаемых доходов в область положительных значений.

В последующем стоило бы таргетировать их на уровне средних темпов ВВП на предстоящем трехлетнем треке, стабилизируя в структуре доходов долю заработной платы, снижая – социальных трансфертов, и увеличивая удельный вес поступлений от собственности граждан, вложений в финансовые инструменты и предпринимательской деятельности.

Возможно, вокруг этих идей в текущем году возникнет результативная коммуникация кабинета министров и экспертного сообщества.

Текущий год будет сложным, с явной перегруженностью рисками. В то же время они стали более предсказуемыми, а, стало быть, и управляемыми. Надежду на это дают опыт, накопленный Правительством РФ, и его деловой стиль с растущей дисциплиной исполнения принимаемых решений и выраженной заинтересованностью в достижении намеченных целей.

Автор — экономист, ведущий эксперт

Центра политических технологий.