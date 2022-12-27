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Вызовы-2022: с чем мы столкнулись в этом году и как действовать дальше

В ОП рассказали о трендах развития российского ИТ-сектора

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Уходящий год был богат на разные события, однако некоторые «сенсации» стали логичным продолжением уже давно и стабильно ведущейся политики. Тут я, конечно, имею ввиду западных ИТ-гигантов. Зарубежные платформы давно показывали свою политическую ангажированность, халатное модерирование контента и отношение к пользователю как к мешку с деньгами, который, в принципе, все стерпит. Весной этого года они окончательно подтвердили эти тезисы, хотя ещё в недавнем прошлом многие к такой вероятности развития событий относились скептически.

Ещё год назад иностранные платформы всячески завлекали к себе пользователей, но после окончательной смены направления западных политических ветров одним кликом были разрушены многие рабочие процессы. Особо в своём рвении отличился  YouTube, отключивший монетизацию и приостановивший всякое сотрудничество с российскими блогерами, но отметились и другие, например признанная экстремисткой на территории РФ Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и вовсе разрешила на своих платформах призывы к агрессии и насилию в адрес российских военных.
 
«Отменялкины» наверняка рассчитывали спровоцировать такими действиями недовольство и протесты, но сообщество блогеров и авторов контента восприняло возникшие трудности достойно. Были найдены новые решения и площадки. Например, в качестве альтернативы YouTube активно используется площадка RuTube, на которой доступен контент любого жанра, есть возможность проводить стримы и функция монетизации.

Функционал полноценного видеохостинга поддерживает сервис «VK Видео» и платформа для коротких видео «VK Клипы».
 
Нельзя не отметить причины, которые привели к блокировкам и рестрикциям в отношении западных платформ. Волна фейков, деструктивного контента и подобных нечистот, направленных на дезинформацию наших граждан. На что только не шли фейкометы и дезинформаторы, особо разошедшиеся к концу года, и паразитирующие на двух основных инфоповодах: специальной военной операции и указе президента РФ о частичной мобилизации.
 
Только за последнюю неделю сентября по данным Лиги безопасного интернета было выявлено более 7,2 млн фейков о частичной мобилизации, а к началу ноября их число достигало уже 22 млн. Что уж говорить о дезинформации о самой СВО. Всё это выливалось на наших граждан с территории Украины, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. В ход шло все: старые фотографии, свидетельства сомнительных очевидцев, фейковые документы и вырванные из контекста видео.
 
Выводы из этой истории сделаны, а все примеры дезинформации анализируются и разбираются, например, коллегами из проекта «Лапша Медиа», они ведут активную просветительскую деятельность, образовывая и предупреждая наших граждан об угрозах подобного рода.
 
Чему научил нас этот год?

Я бы выделил две основные вещи: нет безвыходных ситуаций, альтернатива если не сразу, то в перспективе начнёт просматриваться. Это доказала обстановка, сложившаяся после ухода западных ИТ-компаний и платформ, которых успешно заместили отечественные бизнес-структуры.
 
Второй вывод – держаться надо вместе и не поддаваться панике. Когда на нас лились потоки различной информационной грязи, я заметил одну очень интересную вещь. Практически все мы состоим в каких-то чатах: дома, школы, посёлка и так далее. Я много раз видел, когда в эти чаты кто-то из участников пересылал какое-либо новостное сообщение сомнительной достоверности, его обязательно просили проверять информацию, или же, предоставляя доказательства её фейковости, просили удалить сообщение. Причём было это не в формате «Что за чушь!», а корректно и аргументированно. Да, безусловно, это частный случай. Но это пример всем нам.

Нельзя поддаваться панике, надо развивать критическое мышление, проверять факты, и заниматься самообразованием, а также терпеливо разъяснять подобные вещи родственникам (в особенности, пожилым), друзьям и знакомым.
 
Что же нас ждёт в следующем году?

Убежден, что технологии так называемых дипфейков, когда используется видеоизображение, будут становиться популярнее, и ещё больше будут применяться различными интернет-мерзавцами. Но, спешу успокоить, помимо критического мышления и внимательности, в борьбе с подобного рода явлениями уже скоро помогут технологии, способные вычислять такие подделки. Тем не менее, бдительность терять не надо, вызовов и новых задач как для пользователей, так и для представителей интернет-индустрии будет предостаточно.

Уверен, мы с ними справимся!

Автор – руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет».

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