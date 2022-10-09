«Освобождение от колониальных соглашений». Как закончился экономический саботаж на Сахалине

Экономист Крутаков объяснил, как создание нового оператора проекта «Сахалин-1» помогло защитить российские активы

close
100%
Владимир Сергеев/РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин 7 октября подписал указ о создании нового (российского) оператора проекта «Сахалин-1». Доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков рассказал, как благодаря этому закончилась эпопея с масштабным экономическим саботажем. Им занимался оператор, действовавший до выхода указа, – Exxon Neftegas Limited.

Начиная с июня добыча нефти на «Сахалине-1» не превышала 10 тыс. б/с при 220 плановых (падение в 22 раза). Причиной – не техногенная катастрофа или теракт. Оператор в одностороннем порядке объявила форс-мажор по всем контрактам в рамках проекта. Де-факто Exxon Neftegas Limited прекратила выполнять свои функции, заблокировав добычу.

Результатом действий «американских товарищей» стали не просто финансовые потери (строка в бюджете) участников «Сахалин-1», а физическая недопоставка ресурса, критически значимого для стран-участниц. Помимо ExxonMobil (30%) в проект входят японская Sodeco (30%), индийская ONGC (20%) и «Роснефть» (20%).

Действовали «американские товарищи» на фоне глобального энергетического кризиса. Самыми пострадавшими оказались Япония и Индия, жители приморья России остались без газа. Ситуация выглядела фантастически: запасы на месте, оборудование на месте, транспортная инфраструктура на месте, а поставок нет. То есть газ и нефть есть, но их как бы нет. Собственно, так сегодня ситуация выглядит во всей энергетике.

Exxon Neftegas Limited причиной своих действий по замораживанию «Сахалин-1» называет августовский указ Владимира Путина «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах». Указ наложил запрет сделки с акциями и долями российских стратегических компаний инвесторов из недружественных стран (США входит).

Смысл указа президента понятен и очевиден: не позволить иностранным инвесторам обналичить свои акции по рыночной цене, размыв тем самым стратегическое партнерство (каковыми задумывались все проекты в рамках СРП) до уровня обычной коммерции. Каковым для России было это партнерство, вопрос отдельный и довольно оскорбительный.

Счетная Палата России посчитала, что с момента запуска «Сахалин-1» его общая выручка составила 160 млрд долларов, а в бюджеты всех уровней поступило 47 млрд долларов. В стандартных (законных) налоговых условиях эта сумма должна была превысить 70 млрд долларов. Если говорить конкретно про выручку ExxonMobil, то она составила около 25 млрд долларов, в 2,5 раза превысив затраты (10 млрд долларов).

С затратами тоже отдельная (не менее оскорбительная) история. По условиям СРП, инвестор оплачивал издержки проекта в соответствии с долей своего участия, расходы инвестора компенсировались продукцией за счет доли держателя соглашения – России. Снижался и объем продукции государства, и налогооблагаемая база. Принцип простой: чем больше тратишь, тем меньше отдаешь.

В возмещаемые затрат включались расходы, не связанные с реализацией проекта: кооперативы, празднование Рождества и Хэллоуина, покупка подарков и сувениров, аренда элитного жилья для иностранных топ-менеджеров в Москве. Только в 2014 году расходы на аренду жилья по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2» составили 11,8 млн долларов. Общая сумма нецелевых, по данным Счетной палаты, затрат в 2012-2016 годах по этим СРП составила 113,4 млн долларов. Банкет оплачивали Россия, жители Приморья в том числе.

По расчетам Goldman Sachs (не Счетной палаты), внутренняя норма доходности (IRR) участников проекта «Сахалин-1» превышала 20%. Показатель в 3,2 раза выше доходности инвестиций ExxonMobil в казахстанский Кашаган и в 4,4 раза – в австралийский СПГ-проект Горгон. Это не значит, что Кашаган и Горгон тяжелее условия добычи. Это значит, что в Казахстане и Австралии ExxonMobil несет большую, чем в России, налоговую нагрузку.

Соглашения о разделе продукции были фактическим грабежом страны. В свое время Владимир Путин назвал их «колониальными» договорами. Тогда президент заявил: «Россия в течение длительного периода времени позволяла эксплуатировать свои природные ресурсы и ничего не получала взамен. Просто практически ноль».

Тем не менее Россия (что было, на мой взгляд, ошибкой) все это время продолжала соблюдать СРП. По старой русской поговорке, в роли счастья выступило несчастье. Антироссийская санкционная война и появление в ответ статуса «недружественных государств». Экономические (гибридные) войны в международном правовом пространстве не кодифицированы, поэтому на политические ограничения со стороны США Россия вынуждена была отвечать своими политическими ограничениями.

Августовский указ президента не ограничивал права участников «Сахалин-1». Не было экспроприации активов подобно тому, как это было проделано с активами российских компаний в Европе. Не было ограничений на получение акционерами прибыли. Указ ограничил использование прибыли от проектов внутри России для ее ослабления извне России. Указ стал страховым полисом, создал систему гарантий от экспроприации российских зарубежных активов.

Это отнюдь не все, что необходимо знать о действия ExxonMobil в России. Саботаж оператора «Сахалин-1» носил характер экономической диверсии, так как пострадавшими стали государства-партнеры России по другим проектам. Саботировать работу проекта Exxon Neftegas Limited начала в июне, а указ президента, на который она ссылается вышел 5 августа.

Мотивы действий «американских товарищей» в условиях полноформатных боевых (включая, экономические и политические) действий против России, очевидны как три рубля. Это, конечно, еще не полное освобождение от «колониальных соглашений», но серьезный шаг в данном направлении.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция России на Украине. День 228-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 228-й день
Дальнобойщик и гиды. Кто погиб при взрыве на Крымском мосту
Стало известно о заказчике и водителе взорвавшейся на Крымском мосту фуры
Украина получит от США ракеты GMLRS. Что это изменит для российских военных
Что войдет в новый пакет военной помощи ВСУ от США
Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом
Baza: груз для взрыва на Крымском мосту мог прибыть из Грузии 4 октября
Глава погранкомитета Белоруссии: Украина взорвала мосты и заминировала дороги на границе
Бастрыкин: теракт на Крымском мосту помогали готовить граждане России и других стран
Новости и материалы
В Кремле ответили на вопрос о применении ядерной доктрины после теракта на Крымском мосту
Словакия передала Украине еще две самоходных гаубицы Zuzana 2
Гол Кокорина не спас «Арис» от проигрыша АЕКу
Песков: в Кремле не знают об инициативе Турции о переговорах РФ со странами Запада по Украине
В Санкт-Петербурге таксист ударил пешехода в грудь ногой
Глава СК Бастрыкин рассказал о маршруте взорванной на Крымском мосту фуры
Автор «Хранителей» Алан Мур заявил, что «инфантильная любовь» к супергероям может привести к фашизму
Пентагон пояснил, что разведчик ВМС США планово летал над местом ЧП с «Северными потоками»
РИА «Новости»: военные ВСУ используют Starlink для координации действий
Создатели сериала «Велма» объяснили, почему в шоу не будет Скуби-Ду
В Великобритании родилась девочка с необычной прической, которой нет объяснения
«Ростов» отыгрался с 0:2 и победил «Краснодар» в матче 12-го тура РПЛ
Кадыров: 500 чеченских медработников готовы выехать в зону спецоперации
Бывший тренер «Спартака» Каррера допустил чемпионство красно-белых в этом сезоне
Офицер Донато: зимой у НАТО будут проблемы с поставками оружия на Украину
39-летний нападающий «Торпедо» Лебеденко признался, что продолжает пить и курить
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал фото в браслете со свастикой
В трейлере сериала Тима Бертона «Уэнсдей» по «Семейке Аддамс» показали героиню Кристины Риччи
Все новости
Крысы, шум и горы мусора: почему нью-йоркцы выступают против веранд ресторанов
В Нью-Йорке отказались закрыть веранды ресторанов, несмотря на требования жителей
Как происходит транспортное сообщение после взрыва на Крымском мосту
Песков: президент Путин проведет оперативное совещание с Совбезом РФ 10 октября
«Еды и выпивки на столах не будет». Интервью с Валдисом Пельшем о шоу «Поем на кухне всей страной»
Валдис Пельш рассказал о самых необычных участниках шоу «Поем на кухне всей страной»
«Клуб полуночников» — сериал, где подростки из хосписа пугают друг друга в ожидании смерти
Рецензия на сериал «Клуб полуночников» от автора «Призраков дома на холме» Майка Флэнагана
«Красные линии обозначены». В МИДе назвали границы, которые нельзя переступать Украине и Западу
В МИДе заявили, что поставки дальнобойных вооружений Украине станут «красной линией» для РФ
«Нерушимое братство» отменено: Киргизия отказалась проводить учения ОДКБ
В Минобороны Киргизии сообщили, что учения «Нерушимое братство» в рамках ОДКБ отменены
Лучшие фотографии недели
«Носферату, симфонии ужаса» — 100 лет. 5 фактов о первом вампирском фильме в истории
Вдова автора «Дракулы» пыталась уничтожить все копии картины, но не преуспела
«Риторика США была глупой». Трамп рассказал, что повлияло на решение Путина начать спецоперацию
Экс-президент США Трамп призвал Россию и Украину незамедлительно начать мирные переговоры
«Переправа стабильно работает». Что сейчас с Крымским мостом
The New York Times: взрыв на Крымском мосту организовали спецслужбы Украины
«Не отпущу мужа на встречу класса, если туда придет его первая любовь»
Бухгалтер из Воронежа – о сохранении семьи
«Получить доступ к камере или микрофону»: зачем мошенники создают клоны WhatsApp в российском App Store
Аналитик Матусевич допустил появление в App Store клонов WhatsApp с доступом к камере
«Турция планирует усадить за один стол с Россией четыре западные страны»
Milliyet: Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть