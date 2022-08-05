Пятиминутный эксперимент: как я увяз в деструктиве на YouTube

В последнее время в информационном пространстве все чаще можно столкнуться с откровенно провокационным и разрушающим психику контентом. Особенно, если вы сидите на всем известном американском YouTube. Чтобы не быть голословным и предостеречь тех, кто лично с этим беспределом еще не сталкивался, но привык доверять фактам, я решил провести очень простой эксперимент. Я взял пять наиболее деструктивных запросов и посмотрел, сколько из них и как быстро я смогу найти на цифровой площадке.

Для эксперимента я выбрал следующие темы: коктейль Молотова, рецепт наркотиков, насилие, пытки, порно. Замечу, что я заходил на онлайн-платформу под неавторизованным аккаунтом. То есть, абсолютно любой человек любого возраста может сделать то же самое и увидеть весь тот ужас, который увидел я.

Подчеркну – даже несовершеннолетним открыт доступ к такому роду контента.

После ввода в поиске каждого из вышеперечисленных запросов, менее чем за тридцать секунд «многоуважаемый» YouTube выдал мне такое количество жести, что там не то, что детская психика не справится, там и взрослая пойдет по наклонной.

К примеру, по термину «коктейль Молотова» на видеохостинге колоссальный объем видеоинструкций с тем, как делать это оружие.

Причем сопровождается все это словами «для русских, против русских, подожжем русских» и прочее.

Это, безусловно, способствует русофобии и разжигает ненависть среди пользователей, влияя на их психику и способствуя агрессии даже среди детей.

Если же начать поиск, используя слово «насилие», то видеохостинг выдаст вам недвусмысленные ролики с неприкрытой демонстрацией разного рода жестоких актов.

Причем информация настолько наглядная и доступная, что даже у меня, взрослого мужчины, подступил ком к горлу от всего увиденного.

Не говоря уже о том, что и по всем остальным запросам картинка довольно яркая – ребенку ничего не помешает быстро вкусить все прелести взрослой жизни и девиантного поведения как такового. Особенно при поиске рецепта наркотических веществ, где рассказывается не только о том, как приготовить смесь, но и о том, где закупить ингредиенты и сколько денег на это потребуется.

При этом, на площадке напрочь отсутствует какая-либо маркировка 18+.

Хотя, на мой взгляд, даже это бы не сильно спасло ситуацию. В открытом доступе подобного контента быть не должно вовсе.

Проблемы с модерацией у видеохостинга начались далеко не вчера. В июле 2022 года головная компания Google была повторно оштрафована более чем на 21 млрд рублей за очередное неудаление запрещенной информации.

В прошлый раз оборотный штраф составил 7 млрд рублей, однако, как мы видим, это не особо помогло.

Возникает резонный вопрос – сколько еще штрафов надо выписать? И поможет ли это как-то изменить ситуацию?

По моему мнению, ждать от американского хостинга неравнодушного отношения к своим пользователям, особенно россиянам, явно не стоит. Прекрасно понимая, что деструктивный и фейковый контент пользуется популярностью и быстро распространяется, YouTube дает к нему доступ любому случайному зрителю, даже не пытаясь проверить его возраст.

На самом деле, чем моложе аудитория, тем лучше – выше вероятность того, что она бездумно разошлет откровенный фейк или деструктив, принеся площадке еще больше просмотров и, соответственно, денег.

Такое отношение к зрителям проецируется и на отношение к закону, которому площадка следовать не желает.

Разумеется, никогда нельзя рубить с плеча запретами и ограничениями, но сколько раз уже YouTube просили, уговаривали, предупреждали? Когда скальпель не справляется, нужно брать топор.

Платформа должна понимать – терпеть травлю россиян и попытки разложения нашей нации не собираются ни общественники, ни представители власти, ни родительские сообщества.

Автор – генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет».