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Новая реальность: какими будут «правила игры»

Экономист Кричевский высказался об изменениях в российском финансовом секторе в свете санкционный политики Запада

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Илья Питалев/РИА «Новости»
Новая санкционная реальность диктует необходимость не только смены внешнеполитической повестки, но и разработки собственных институтов или «правил игры в экономике и обществе» в трактовке нобелевского лауреата по экономике Рональда Коуза.

В последнее время много говорится о насущных изменениях в финансовом секторе. Мода на риторику – великая вещь, а потому, выбрав финансовую сферу за основу, разберем, как могут меняться «правила игры» в отдельно взятом денежном сегменте.

Финансы, денежное обращение и кредит выступают одновременно в двух ипостасях: как инфраструктура реального сектора и как самостоятельный вид бизнеса. В зависимости от того, о чем идет речь, следует выстраивать современные подходы к повышению управленческой и операционной эффективности.

Начнем с инфраструктуры.

Было бы неверным утверждать, что в Советском Союзе коммерческого банкинга не было. Внутри страны – действительно не было. Советская банковская система была именно что финансовой инфраструктурой, созданной для обеспечения слаженного функционирования реального производства.

Зато во внешнеэкономических отношениях коммерческий банкинг, несомненно, присутствовал. Взять те же клиринговые расчеты, институциональная «память» о которых сохранилась в крупнейших российских госбанках, ориентированных на внешнюю торговлю.

Клиринг простыми словами – это система безналичных расчетов между государствами, компаниями, фирмами, банками за поставленные друг другу товары, ценные бумаги и услуги, осуществляемая в форме взаимозачетов.

Да, клиринг можно назвать вчерашним днем международного банкинга, но сейчас, что называется, не до жиру.

Восстановление клиринговых расчетов, естественно, в современном, цифровом преломлении, зависит от двух факторов: защищенных электронных средств межбанковской (межгосударственной) коммуникации и кадрового потенциала. Каждая из представленных величин в России присутствует.

Однако клиринг – лишь одно из направлений переформатирования российской банковской системы на «суверенные рельсы».

Другим вектором, безальтернативность развития которого требует снижение долларовой зависимости в торговле commodities, могла бы стать разработка универсального денежного эквивалента.

Ясно, как день, что излишняя волатильность рубля негативно отражается как на продавцах и покупателях, так и на российском бюджете.

Первые лишаются значительной части прибыли, которую могли бы направить на инвестиции. Вторые несут дополнительные издержки, отчетливо проявляющиеся при переходе расчетов на рубли. Бюджет же вследствие уменьшения налоговой базы недополучает налоги и сборы, что в нынешнем апреле даже привело к дефициту казны.

Выход есть, и покоится он в пространстве креатива.

В конце XIX веке в России стараниями Николая Бунге, Ивана Вышнеградского, Сергея Витте был введен в обращение золотой рубль.

В первые годы Советской власти стараниями Григория Сокольникова, но главное, Николая Кутлера, начинавшего карьеру как раз при Витте, универсальной расчетной единицей стал виртуальный «золотой червонец», которого никто не видел, но зато он присутствовал во многих расчетах.

Нет, нет, я не призываю ввести в обращение «золотую» сотню или тысячу. Речь о том, что способ решения любой насущной финансовой проблемы, будь то инфляция, изолированность от мировой финансовой системы или волатильность, найдется всегда.

Опыт, знания, интуиция – такова связка ключей от временно закрытой финансовой двери.

Перейдем ко второму элементу – финансам как бизнесу. Здесь правила игры определяет Центробанк как регулятор. Не сказать, что ЦБ в должной мере осознал новую реальность, тем не менее, многие его действия последнего времени заслуживают положительного отклика.

Вместе с тем, у Банка России налицо немалые стратегические просчеты, надеюсь, что временные.

Во-первых, ЦБ так и не определился с тем, в какую «кубышку» класть нынешние сверхдоходы от экспорта нефти и газа, а это с начала года уже 98 млрд евро.

Во-вторых, ЦБ все еще противится расширению кредитования с использованием авалированных правительством корпоративных бондов. Хотя схема проста и понятна: она аналогична двухуровневой модели ипотечного кредитования.

В-третьих, ЦБ, на фоне девалютизации, отказа от услуг аудиторов Биг-4 и ставших ненужными глобальных рейтинговых агентств, пока не предложил адекватную прежним международным практикам систему национальных нормативов, финансовой отчетности и правил банковского бухучета.

Иначе говоря, банковское дело как бизнес тоже требует своих, пусть специфических, правил игры.

Решать эти и другие актуальные проблемы следует вне зависимости от того, как скоро с России снимут санкции и снимут ли вообще. Запад показал нам «красную карточку», за что больше ему спасибо.

В России всегда так: пока гром не грянет, мужик не перекрестится.

Автор — доктор экономических наук, профессор.

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