Как оградить себя от дезинформации про коронавирус

Количество недостоверной информации в интернете за последние пару лет сильно увеличилось, особенно в связи с пандемией Covid-19. В условиях страха и паники, охвативших население Земли, люди верят самым нелепым слухам и, что не менее страшно, пересылают их дальше. Для некоторых пользователей такие псевдоновости и советы оказываются по-настоящему губительны. Например, из-за фейков о природе вируса, его профилактике и лечении многие заразились или даже получили серьезные увечья. Почему так происходит?

Люди распространяют фейки по разным причинам. Это может быть желание получить эмоциональную отдачу, почувствовать поддержку от других людей, разделить с ними страх. А может быть жажда признания: распространив «взрывную» новость – а фейкньюс чаще всего сенсационные, провокационные – пользователь чувствует свой авторитет.

Верят люди фейкам тоже в силу разных факторов, но в случае с пандемией – из-за пугающей ситуации, паники, столкновения с новой опасностью.

А раз она новая, то, по мнению многих людей, еще никакие институты (ни профильные организации, ни правительство) не могут быть экспертами, поэтому кредит доверия отдается знакомым или знакомым знакомых. Именно поэтому основными каналами распространения фейков становятся мессенджеры и UGC-площадки, такие как WhatsApp, YouTube, TikTok и Instagram. К сожалению, из-за избытка информации, часть из которой заведомо ложная, людям трудно найти надежные источники, когда это наиболее необходимо, особенно в вопросах сохранения здоровья и необходимости вакцинации, что приводит к трагическим последствиям.



В России еще в начале пандемии ужесточили наказание за распространение фейковой информации, которая может повлечь за собой ущерб здоровью или смерть: теперь за подобное правонарушение грозит не только административная, но и уголовная ответственность. Также с недостоверной информацией активно продолжает бороться Роскомнадзор. Только с 1 сентября 2021 года РКН ограничил доступ к почти трем тысячам фейковых материалов, в том числе о COVID-19.



Однако несмотря на принятые меры, опасные фейки все равно создаются, распространяются и наносят непоправимый ущерб тем, кто в них поверил. Показательный жуткий пример: недавно жительница Москвы попросила подругу, которая бессимптомно переносила COVID-19, заразить себя и ее семью, чтобы также переболеть в легкой форме — но скончалась от осложнений.



Как защитить себя и близких в условиях инфодемии?

На первый план выходит старое, но безотказно действующее правило: «предупрежден — значит вооружен». Каждому из нас критически необходимо повышать уровень цифровой грамотности. Особенно это важно для защиты наиболее уязвимой к фейкам категории граждан – пожилых людей: психологи из Гарвардского университета выяснили, что пользователи старше 65 лет в семь раз чаще остальных делятся на своих страницах в соцсетях подобными псевдоновостями. На необходимость ограждения пожилых людей от фейков обращает внимание и ВОЗ: «Пожилым людям также нужна адаптированная и точная информация о том, как оставаться здоровым во время пандемии, как защитить себя и что делать в случае заболевания», — подчеркнула представитель организации в России Мелита Вуйнович.



Часто оказаться передатчиком фейка можно невольно, по незнанию, поэтому каждому стоит изучить простые правила фактчекинга и пользоваться ими как можно чаще:

1. Ищите первоисточник или подтверждение информации из нескольких независимых источников. Источник – это человек или организация, от которого исходит первоначальное высказывание или действие.

2. Изучите альтернативное мнение. В любой ситуации, как минимум, есть две точки зрения.

3. Проверяйте написание имён, профессий и званий упомянутых людей, сверяйте даты, названия, адреса и прочее.

4. Проверяйте аккаунты в социальных сетях, с которых поступила информация. Для этого нужно узнать, когда была создана пользовательская страничка в социальной сети, изучить активность пользователя (на кого он подписан/с кем дружит, кто подписан на него) и его аккаунты в других соцсетях. Проверьте изображение, прикрепленное к сообщению: с помощью «поиска по картинке» в Google или Яндекс вы увидите, появлялось ли уже данное изображение в интернете и в каком контексте.



Если вы продолжаете сомневаться в правдивости новости, то самым надежным решением будет позвонить на горячую онлайн-линию «АнтиФейкКовид». Она была создана Общественной палатой РФ этой осенью специально для борьбы с фейками про коронавирус и вакцины. Всего за 2 первые недели работы сервиса туда поступило более 200 тысяч обращений.



Как и в случае с пандемией, победить инфодемию поможет слаженная работа, основанная на ответственном подходе каждого из нас. Важно не забывать о социальной ответственности, ведь у всех есть дорогие нам люди, которые могут обмануться, прочитав фейковую новость. Потратив всего несколько минут на проверку фактов, мы сможем не допустить трагических последствий и помочь в очищении онлайн-пространства от лжи, которая его наводнила.

Автор – генеральный директор телекомпании «Санкт-Петербург»; член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет».