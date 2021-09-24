Арбитраж перенес рассмотрение апелляции Google на решение по иску «Царьграда»

После этого представители Google сделали скандальное заявление: если компанию обяжут выплатить неустойку по делу о блокировке YouTube-канала, модераторы перестанут удалять из поисковой выдачи запрещенный в России контент. Это является прямым нарушением ФЗ № 149, обязывающего удалять из поисковой выдачи подобные материалы. Таким образом, ИТ-гигант решил прибегнуть к настоящему шантажу. Попробуем разобраться, сколько должна будет выплатить технологическая компания и является ли эта сумма критичной для одной из крупнейших цифровых корпорации в мире.



Согласно судебному постановлению, в случае неисполнения ИТ-гигантом решения суда после его вступления в законную силу с Google будет взиматься судебная неустойка в размере 100 тыс. рублей в день, с условием еженедельного увеличения суммы ежедневно начисляемой судебной неустойки в два раза. На настоящий момент зарубежная ИТ-компания уже обязана выплатить НАО «Царьград Медиа» судебную неустойку в размере 45 млрд рублей. Это порядка 630 млн долларов США. Google называет судебную санкцию «несоразмерной» своим деяниям. Напомню, что в Евросоюзе компанию в 2017 года оштрафовали на 2,9 млрд долларов, в 2018 году – на 5 млрд долларов, в 2019 – без малого на 1,5 млрд долларов. И настолько ли она несоразмерна, чтобы можно было не соблюдать закон? Кстати, в 2020 году ИТ-гигант только на российском рынке заработал порядка 85,46 млрд рублей.



Разумеется, все понимают, что у Google есть деньги, но никто не собирается их забирать просто так.

Если иностранные цифровые площадки хотят и дальше зарабатывать миллиарды на российском рынке, то, будьте добры, уважать законы страны, в которой вы работаете. Российские власти регулярно заявляют о том, что не ставят перед собой цель блокировать иностранные онлайн-ресурсы, считая блокировку крайней мерой. Никто не препятствует деятельности иностранного ИТ-бизнеса, но, повторюсь, все участники рынка обязаны соблюдать наше законодательство, и никак иначе.



На деле ситуация выглядит удручающей. Когда в московский офис Google пришли судебные приставы (кроме прочего, техгигант должен выплатить штраф в размере 32,5 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию), сотрудники офиса заявили, что их ООО «Гугл» не имеет никакого отношения к той Google, которая расположена в США, и нарушает законы нашей страны. В самой корпорации от комментариев конечно же отказались.



Эту проблему должен решить подписанный президентом России в июле этого года закон «о приземлении».

Правовая инициатива обязывает иностранные цифровые ресурсы с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей открыть в РФ свои официальные представительства. Как ожидается, это требование позволит решить сразу несколько проблем, связанных с обеспечением равных условий ведения бизнеса для отечественных и зарубежных компаний, соблюдения требований российского законодательства и обеспечения цифровых прав россиян.



Кроме того, в сентябре Роскомнадзор заявил, что готов применить оборотные штрафы против ИТ-гигантов. Уточняется, что решения будут приниматься в отношении тех, кто систематически нарушает требования ведомства, а именно – Google, Facebook и Twitter. Отсюда появляется логичный вопрос к зарубежным технологическим компаниям: так может лучше все же соблюдать законы, а не коллекционировать штрафы?

Автор — член Общественной палаты.