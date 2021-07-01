Калькулятор фермера: как агрохолдинги жонглируют цифрами и причем здесь минеральные удобрения

Как отмечают эксперты The Economist Intelligence Unit, в 2020 году рейтинг продовольственной безопасности России поднялся сразу на 18 позиций — до 24-го места среди 113 стран. Одной из причин такого роста стала полная обеспеченность сельхозпроизводителей минеральными удобрениями российского производства. По данным Минсельхоза, два года назад, когда произошёл обвал мирового рынка цен, в России в средневзвешенной цене на пшеницу – главный экспортный продукт российского АПК – доля стоимости минудобрений не превышала 13,5%. А уже в 2021 году, когда цены, наоборот, начали расти во всем мире, эта доля в РФ не превышает 12%. Это ценовое преимущество до настоящего времени помогало расти экспорту зерна: в 2020 году из более $30 млрд. на него пришлось около трети.

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Эксперты консалтинговой компании EY отмечают, что затраты на минеральные удобрения в цене реализации социально значимых продуктов питания на сегодняшний день также не превышают 1-2%. Это связано с применением отечественными производителями удобрений методики ценообразования ФАС и совместной работой с Минсельхозом. За счет этого российские аграрии находятся в более выгодных условиях, чем иностранные фермеры.

При этом внутренние цены на минеральные удобрения в ряде крупных аграрных стран (США, Китай, Бразилия) даже выше мировых.

«С учетом того, что доля удобрений в цене социально значимых продуктов питания не превышает 1-2%, денежный поток, который есть сегодня у российских сельхозтоваропроизводителей, позволяет вдоволь покупать удобрения и инвестировать в будущий урожай», - уверены в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

По оценкам РАПУ, в зависимости от почв, климата и правильности применения, минеральные удобрения могут повысить урожай зерновых на 30−150%, подсолнечника - на 30−50%, картофеля и гречки – в 2−3 раза, сообщает «Российская газета».

В прошлом году, на фоне отрицательного ВВП, российский АПК увеличил производство продукции на 5,3%, до 6,1 трлн руб., причем, более половины этой суммы приходится на растениеводство. По расчетам Россельхозбанка, рентабельность растениеводства в прошлом году достигла 29%. Отдельные агрохолдинги – лидеры рынка – демонстрировали даже более впечатляющие показатели на уровне 45-55%.

По объему экспортной выручки аграрии также поставили новый рекорд – $30,4 млрд. Из них треть приходится на зерновые и более 15% – на масложировую продукцию. Рост экспортных цен на отдельные виды сельхозкультур только за минувший год превысил 80%.

Цены на внутреннем рынке также растут, несмотря на то, что себестоимость производства сельхозпродукции в прошлом году практически не менялась. Так, цена на подсолнечник в апреле выросла в 2,7 раза, на кукурузу и сою – на 41% и 75% соответственно.

При этом аграрии до сих пор находятся на льготном налоговом режиме и получают государственные субсидии. Наряду с этим, в условиях сложившейся ценовой конъюнктуры сельхозтоваропроизводители формируют устойчивый спрос на минеральные удобрения, отмечают в Минсельхозе России.

Объем потребления удобрений аграриями растет ежегодно - «в среднем в последние 10 лет – от 10 до 15%», отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По информации РАПУ, потребление минеральных удобрений за последние 5 лет выросло в полтора раза до 4 млн тонн (в пересчете на 100% питательного вещества). По данным Минсельхоза, аграрии с начала года увеличили закупки минеральных удобрений на 20%. В целом ряде регионов в среднем накопленный объем удобрений достиг 135%. Первенство у Липецкой области, где этот показатель составляет 144%.

Как обещал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев Владимиру Путину в начале апреля, в дальнейшем внесение будет увеличиваться. «Это даст нам возможность увеличить рентабельность сельхозорганизаций, ну и, конечно, нарастить товарную массу продукции», – подчеркнул Патрушев.

Производители поставили 100% минеральных удобрений, и таким образом потребности аграриев в весеннюю посевную были полностью обеспечены, отмечается в пресс-релизе РАПУ.

«Более 3,15 млн тонн минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательного вещества в действующем веществе) приобрели российские аграрии на начало июня этого года», - говорится в пресс-релизе.

Потребность в минеральных удобрениях на 2021 год, заявленная Минсельхозом РФ, составляет 4,52 млн тонн в действующем веществе, что практически на четверть больше по сравнению с 2020 годом. Из них для проведения весенних полевых работ, которые должны завершиться к 1 июля, предназначены 3,1 млн тонн в действующем веществе. Добавляется, что за последние 10 лет применение минеральных удобрений практически удвоилось.

Как отмечают в РАПУ, после значительного снижения цен на ключевые виды минудобрений в 2019-2020 годах на 40%, сейчас в России – как и во всем мире – наблюдается восстановительная тенденция. В значительной степени росту спроса на удобрения за пределами РФ способствует и повышение цен на продовольствие: этой весной индекс цен на с/х продукты, измеряемый ФАО, достиг очередного пикового уровня с 2011 года.

Стоит отметить, что производители удобрений продолжают сдерживать цены для АПК даже после резкого подорожания сырья. Цена на аммиак – основной ингредиент производства азотных удобрений – за последние полгода выросла практически вдвое, а цена на серу – более чем в 2,5 раза. Мазут, используемый в качестве технологического топлива для переработки фосфорсодержащей руды, подорожал в 1,5 раза. Помимо этого, в прошлом году в 3,5 раза был повышен НДПИ. Это означает увеличение себестоимости производства только в 2021 году на 6 млрд руб. для производителей калия и фосфора.

ФАС России, в соответствии с обращениями сельхозтоваропроизводителей, проводила расследования по фактам роста цен на минеральные удобрения в отдельных регионах, при этом не было установлено наличия необоснованного роста цен. «В настоящее время мы не видим оснований для введения заморозки цен или иных мер жесткого регулирования», - отметили в Минпромторге. Как отмечают в ведомстве, рост цен на удобрения не превышает установленных в соглашениях между производителями удобрений и аграриями 5%.

По данным Росстата, удобрения стоят даже дешевле, чем в 2015 году. Инфляция же в России за это время превысила 35%.

Как известно, годовая потребность российских аграриев на следующий год была озвучена Минсельхозом РФ. Так, предприятия отрасли в 2021-2022 годах планируют инвестировать еще около 500 млрд руб. в развитие и модернизацию производственных мощностей по выпуску минеральных удобрений.

Таким образом, факты определённо говорят нам о том, что ситуация с ценами на минеральные удобрения контролируется правительством и существующими соглашениями между производителями удобрений и аграриями. Стоимость минеральных удобрений вряд ли серьезно может отразиться на конечной цене продукта. Вопрос в другом – кто и зачем пытается представить ситуацию в ином свете, как непомерно тяжёлую для сельхозпроизводителя.

Ведущие экономисты сходятся во мнении, что текущие проблемы компаний стоит отличать от проблем принципиальных.

Принципиальным является то, что нельзя перекладывать собственные расходы на других участников рынка – любое межотраслевое соглашение лучше административного вмешательства. Функционирование существующего механизма увязки интересов агрохимиков и аграриев через соглашение их представительных организаций под эгидой соответствующих министерств и при мониторинге и контроле ФАС является эффективным. Благодаря этому соглашению, среднегодовой рост цен на минудобрения удерживается практически на уровне общей инфляции, что позволяет аграриям прогнозировать агрохимические издержки, а агрохимикам – балансировать предложение удобрений и реальный внутренний спрос на них с учетом мировой конъюнктуры. Любое административное вмешательство не только нарушает общие правила игры, но ведет к разбалансировке спроса и предложения, неопределенности и ненужным колебаниям на отечественном рынке сельхозпродукции, в результате которых именно покупатель оплачивает из своего кармана рост цен на продукты питания.

Российским агрохолдингам стоит пересмотреть свое отношение к практике внесения удобрений. Минеральные удобрения во всем мире рассматриваются не как инвестиции, а как важнейшая часть ключевых операционных расходов компании – таких как ГСМ, энерготарифы и зарплатная нагрузка. Наши агрохолдинги, как правило, оставляют закупку удобрений на последний момент, тем самым, значительно увеличивая спрос и, соответственно, стоимость продукции. Отечественным аграриям стоит напомнить русскую пословицу: «Готовь сани летом, а телегу зимой».