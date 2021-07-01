«Путин задал повестку всей избирательной кампании»

30 июня Президент РФ Владимир Путин в формате «прямой линии» ответил на вопросы россиян. Ожидаемо ключевыми стали социальные темы, борьба с коронавирусом и вопрос об обязательности вакцинации. Но и без политики не обошлось. В контексте работы по принятию необходимых для страны мер Президент обозначил свою позицию по поводу эффективности работы партий в рамках седьмого созыва Госдумы. А также обозначил свои партийные предпочтения на предстоящих парламентских выборах в сентябре.

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На вопрос, вводить ли обязательную вакцинацию, Владимир Путин однозначно ответил «Нет». «Делать обязательной вакцинацию нецелесообразно. Люди сами должны понимать необходимость вакцинации и оценивать последствия отказа от нее», - заявил он.

Коснулся Президент РФ в разрезе пандемии и качества работы парламента.

Он считает, что в седьмом созыве Госдумы, который завершил свою работу, все фракции внесли существенный вклад в то, чтобы пандемия в стране проходила значительно легче. «Я считаю, что парламент седьмого созыва работал не просто удовлетворительно, а на должном уровне. Результаты работы соответствовали тем требованиям, которые предъявлялись ситуацией и страной к работе высшего представительного и законодательного органа в России. Благодаря работе всех фракций мы прошли острый этап пандемии значительно мягче», - сообщил Владимир Путин, добавив: несмотря на сложную эпидемическую обстановку в стране, депутаты продолжали выполнять свои обязанности.

А на счет партийных предпочтений заявил: «В силу того, что я был автором, что называется, создателем этой партии, я естественным образом ее поддерживаю, и так или иначе и сегодняшний наш разговор, и ответ на ваш вопрос говорит о том, что я намерен поддержать ее и в ходе избирательной кампании». Глава государства подчеркнул, что работа правящей партии «создаёт прочный фундамент российской государственности, имея гарантированность принятия необходимых для страны решений».

Эксперты считают, что выбор Президента в пользу правящей партии логичен.

«Владимир Путин в ходе прямой линии четко обозначил свою позицию как гражданина и избирателя: Президент намерен поддержать «Единую Россию», что, в общем, закономерно: глава государства связан с партией исторически. Он долгое время являлся председателем партии, в 2007 году возглавлял список партии на выборах в Госдуму, «Единая Россия» неизменно поддерживала Путина на президентских выборах, а в 2012 – его кандидатура была выдвинута именно ЕР. Было бы странно, если бы Владимир Путин не обозначил свою позицию по отношению к партии или поддержал какую-то другую силу», - считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Эксперт ЭИСИ Александр Рудаков полагает, что все темы, обозначенные Президентом так или иначе касались предстоящий избирательной кампании. «Президент не только обозначил свою позицию, ожидаемо выразив поддержку «Единой России». Своим выступлением он задал повестку всей избирательной кампании. В первую очередь, это вопросы, связанные с преодолением пандемии, это вопросы социальной поддержки населения – все, что касается выплат пенсий, пособий, льгот. Это вопросы, касающиеся нормализации экономической ситуации – снижения инфляции и безработицы. Наконец, это вопросы развития комфортной среды для повседневной жизни – вопросы работы сектора ЖКХ, дорожного строительства, доступности газификации частных домовладений, решение проблем с чистотой воздуха и воды. Это то, что на самом деле беспокоит людей в первую очередь. То, чему была посвящена большая часть вопросов прямой линии. Все это очень острые для избирателя темы», - уверен Александр Рудаков.

Профессор Финансового Университета при Правительстве России Олег Матвейчев также полагает, что поддержка Президента для ЕР – серьезный козырь, и такое заявление в значительной степени укрепит позиции «Единой России» на выборах. «Однако определенно оно не станет единственным фактором конкурентной борьбы – финальный результат выборов будет зависеть во многом от того, насколько убедительны будут сами кандидаты, насколько хорошо они смогут довести свою программу до избирателя, и как они будут реагировать на текущие вызовы кампании», - предупреждает Матвейчев.