Инвестиционная привлекательность Узбектстана: реальность или миф

Не так давно в Центральном Китае Узбекистан провёл саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «На фоне трансформации мировой экономической структуры, вызванной подъемом Азии как нового центра развития, ШОС стала надежной платформой, помогающей региону стать одним из мировых центров экономического развития», - сказал генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

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Проанализировавшее китайские СМИ издание EU Reporter отмечает, что они не были столь едины в своих взглядах касательно больших перспектив Узбекистана как центра экономического развития и инвестиционно-привлекательного региона.

Так, одно из ведущих СМИ в регионе, iFeng, отметило, что некоторые из энергетических проектов страны чуть ли не вынудили инвесторов со всего мира списывать огромные вложения денег в рамках годовой отчётности, потому что они, по словам СМИ, не приносят прибыли. А узбекская государственная нефтегазовая компания «Узбекнефтегаз», сообщает издание, задолжала China Petroleum более 16 миллионов долларов США по оплате услуг и расходов на поставку оборудования в 2019 году.

Нынешний же министр энергетики Узбекистана и бывший председатель совета директоров компании Алишер Султанов в ответ потребовал китайскую компанию доказать наличие долга в суде. Кроме того, узбекское совместное предприятие по производству газа и химии Uz-Kor Gas Chemical по информации китайского СМИ оказалось должно своим южнокорейским инвесторам - Samsung и Lotte - более 300 миллионов долларов.

У «Узбекнефтегаза», судя по публикациям в местных СМИ, немало финансовых проблем. Например, в начале года компания сообщила, что в 2020 году ей удалось увеличить чистую прибыль в 3,6 раза. Однако при этом выросли и долги. А на нефтебазах регулярно выявляются незаконные платежи и другие необоснованные траты.

В 2019 году на сайте vesti.uz появилась публикация, в которой вообще говорилось, что «Узбекнефтегаз» практически банкрот. По сообщению местных СМИ, корпорацию тянут вниз проценты по кредиту Фонда реконструкции и развития Узбекистана в размере двух миллиардов долларов.

Но даже на первый взгляд ситуация гораздо серьезнее. На всех международных площадках и массовых мероприятиях Узбекистан активно информирует иностранных инвесторов о привлекательности республики.

Однако, вот одно из недавних событий прошлого года - к Шавкату Мирзиёеву обратился глава канадской SkyPower Global Керри Адлер, которая намерена вложить 1,3 миллиарда долларов в солнечную энергетику в Узбекистане. По словам Адлера, через два года после заключения контракта власти до сих пор не предоставили гарантий на покупку энергии. Компания просит Узбекистан выполнить взятые на себя обязательства, даже если появились более привлекательные предложения.

Основатель и генеральный директор SkyPower Global также отметил, что Минфин Узбекистана, несмотря на поручение президента в 2018 году, все еще не предоставил гарантию по выполнению обязательств в части оплаты за поставленную электроэнергию, которая должна была составить 6 центов за 1 кВт/ч.

Керри Адлер также предупредил, что SkyPower может обратиться в суд: «Если примем меры, то соглашение может стоить 1,8 млрд долларов. Узбекистан — член Энергетической хартии. Мы можем подать жалобу в суд в Гааге. Будет несложно доказать, что условия соглашения не выполняются», - отметил топ-менеджер. Публично с 2020 года дальнейшего развития ситуации не наблюдалось.

А вот компания British American Tobacco, которая предоставила в кредит 6 308 000 фунтов стерлингов местному совместному предприятию Uzbat AO, списывает всю сумму, ссылаясь на «изменения в местном законодательстве», согласно своему годовому отчету за 2019 год.

По данным Государственного департамента США, в 2014 году в отношении СП Coca-Cola Muzimpex было возбуждено уголовное дело и ликвидировано узбекскими властями.

Ключевой проблемой является то, что договоренности с Узбекистаном не выполняются. Часть долгов взыскивается на уровне президента. В 2019 году президент Узбекистана в статье Forbes отмечал лично, что половина энергетических проектов в стране за последние 20 лет была основана на коррупции.

Согласно Индексу восприятия коррупции, Узбекистан занимает 146-е место из 180 стран. Несмотря на то, что ему удалось подняться на несколько позиций (+9 с 2012 года), ситуация по-прежнему вызывает тревогу у любого иностранного инвестора.

У страны есть планы привлечь более 7,5 млрд долларов в качестве инвестиций в 2021 году, но реальность может быть гораздо печальнее. Администрация Шавката Мирзиёева активно заявляет миру, что ситуация с коррупцией и слабым государственным регулированием в стране меняется на противоположную. Но большинство случаев, упомянутых выше, произошли во времена текущей администрации, что ставит главный вопрос: действительно ли исчезли коррупция и слабое государственное регулирование в стране или нет.