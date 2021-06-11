«Приверженность принципам ESG будет приобретать все большее значение»

Экономические и социальные изменения, вызванные цифровизацией, заметнее всего в ритейле, финансах и секторе обслуживания – то, с чем каждый из нас сталкивается ежедневно. Однако, такие же тектонические сдвиги происходят и во всех остальных отраслях, включая тяжелую промышленность, в значительной степени изменяя способы работы и, соответственно, требования к квалификации персонала. Например, в производственном секторе мы видим активное развитие предиктивных технологий. В частности, на предприятиях Arconic удалось заметно повысить результативность прогнозирования поломок и простоев за счет перехода на автоматизированный мониторинг подачи смазочных материалов в процессе проката алюминия. Частота утечек снизилась, а значит – сократились расходы, вероятность возникновения опасных ситуаций и, конечно, нагрузка на окружающую среду.

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Пандемия лишь ускорила проникновение технологий на всех этапах - от производства до бизнес-планирования и документооборота, что рано или поздно отразится на структуре занятости. Поэтому трансформация человеческого капитала, самого ценного для бизнеса и государства ресурса, уже сейчас приобретает первостепенное значение для обеспечения устойчивого роста в будущем. Безусловно, эта тема не могла не найти отражения в повестке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-21), пожалуйста, главного в этом году делового мероприятия, в котором я с большим удовольствием приняла участие в начале июня. В целом ПМЭФ-21 дал мне опыт глубокого и всестороннего погружения в дискурс современных глобальных вызовов и возможностей, позволив в непосредственном приближении изучить российскую перспективу на многие проблемы. Было невероятно интересно услышать спектр авторитетных мнений делегатов со всего мира и поделиться собственным видением некоторых острых социальных вопросов. Сегодня как никогда важно поддерживать глобальный диалог, поэтому дискуссионные площадки, такие как ПМЭФ, станут ключевым инструментом в поиске наиболее выгодных для всех решений.

Многие их них кроются в ESG-концепции, или экологическом, социальном и корпоративном управлении. Недаром эта тема стала центральной в дискуссии международных бизнес-лидеров, ведущих экспертов и СМИ, собравшихся на площадках форума. В своем выступлении на пленарном заседании Президент Владимир Путин подчеркнул, что России нужны новые качественные рабочие места во всех секторах экономики. Это верно и для других стран мира, и я убеждена, что наравне с повышением квалификации и переподготовкой кадров, большую роль в обеспечении этой потребности сыграет вовлеченность сотрудников. Приверженность принципам ESG, особенно в социальной сфере, будет приобретать все большее значение как инструмент создания и поддержания вовлеченности. А она в свою очередь будет способствовать инновациям и долгосрочным улучшениям.

Arconic – передовая компания: мы стремимся максимально соответствовать технологическим вызовам времени и нашей отрасли. Для нас роботизация – это в том числе и возможность избавить сотрудников от выполнения физически тяжелых или опасных операций, но в то же время она меняет требования к их квалификации. Даже самое «умное» и надежное оборудование требует наличия грамотного оператора, который знает, как управлять им, программировать, проводить техническое обслуживание или «обучать» вспомогательные устройства выполнять определенные задачи. В Arconic мы развиваем вовлеченность сотрудников с помощью нашей бизнес-системы, ориентированной на непрерывное совершенствование всех процессов и сокращение потерь. В ее основе – концепция бережливого производства, некогда разработанная компанией Toyota. Например, любой сотрудник нашего завода «Арконик СМЗ» в Самаре может выступить с предложением усовершенствовать тот или иной процесс, подать любою полезную идею. За это выплачивается материальное вознаграждение, но главный стимул – видеть, что к тебе прислушиваются вне зависимости от должности, что именно от тебя зависит успех компании, а в итоге - общее благополучие. В том числе благодаря такому подходу нам удалось в разы снизить аварийность и повысить эффективность многих производственных процессов. Инвестиции в природоохранные технологии и системы безопасности, конечно, очень важны, но человеческий фактор по-прежнему играет огромное значение.

Вовлеченные сотрудники эмоционально и психологически более привержены своей работе; они более открыты к приобретению новых знаний и навыков, а значит – будут лучше подготовлены к трансформации рынка труда. Образовательные инициативы – неотъемлемая часть нашей работы и магистральное направление деятельности Фонда Arconic. Так мы развиваем «социальный» компонент ESG-концепции. Arconic - промышленная компания; логично, что акцент мы делаем на развитии знаний в сфере технических наук. У нас есть множество собственных обучающих программ; несколько лет реализуем совместную программу с Мичиганским технологическим университетом в США, которая доступна и сотрудникам из России. По всему миру, где работают наши предприятия, мы сотрудничаем с ведущими профильными учебными заведениями. Например, в России – это Самарский национальный исследовательский университет и Самарский металлургический колледж. В первую очередь, мы стремимся популяризировать точные науки и повышать престиж инженерных специальностей, развивая интерес у молодежи, в том числе со школьной скамьи. Это и классы робототехники, и конструирование, и профориентационные сессии для детей, родителей и учителей, спонсируемые Фондом Arconic. Ведущие международные эксперты Arconic рассказывают, какие специальности актуальны сегодня, а какие будут востребованы в будущем, сотрудники делятся вдохновляющим опытом. Хоть наши программы и охватывают несколько аудиторий, их объединяет одна цель – подготовить к новым вызовам времени в условиях стремительно меняющегося рынка труда.



Все это актуально не только для России, ведь развитие глобальной экономики сегодня целиком зависит от технологических инноваций. Наша задача - не просто заинтересовать, обучить, но еще и удержать специалистов в профессии, которые обеспечат технологическое развитие в будущем. Для этого у нас, например, действуют стипендиальные программы. Но сегодня акцент не просто на «рабочие руки», а на новые компетенции и конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. В частности, в Самаре эти программы уже охватили сотни талантливых студентов и молодых преподавателей - 80% из них заявили о намерении продолжать карьеру в области науки и технологий.

Таким образом, высокий уровень инноваций и стремление к дальнейшей автоматизации и цифровизации стоит рассматривать не как угрозу, а как возможность для развития рынка труда. В то же время бизнесу необходимо признать ответственность за подготовку сотрудников и сообществ к грядущим вызовам, чтобы никто «не отстал», не остался не у дел.



Автор — президент и член совета директоров Фонда Arconic, исполнительный вице-президент Arconic Corporation