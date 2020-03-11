Михельсон, Босов, Фридман: самые яркие проекты 2019 года

Леонид Михельсон

В 2019 году Forbes признал Леонида Михельсона самым удачным бизнесменом десятилетия – с 2010 года состояние крупнейшего акционера «Новатэк» (24,76%) и «Сибура» (48,48%) выросло c $4 млрд до $27 млрд.

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Стратегия Михельсона – системно расширять свою промышленную империю. В 2019 году он запустил сразу несколько крупных проектов и создал задел для дальнейшего развития «Новатэк» и «Сибур».

В прошлом году после досрочного запуска в конце 2018 году третьей линии, в полную силу заработал завод «Ямал СПГ».

По итогам 2019 года он отгрузил 18,4 млн т СПГ, превысив проектную мощность на 11%, говорится в недавнем заявлении компании. По словам Леонида Михельсона, компания стала крупнейшим в России СПГ-заводом, заняв около 5% мирового рынка сжиженного газа.

Михельсон уже привлекает инвесторов для второго крупного СПГ-проекта – «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 млн т СПГ в год. В 2019 году «Новатэк» продал 40% акций проекта. По 10% купили французская Total, китайские CNPC и CNOOC, консорциум японских Mitsui и JOGMEC.

По данным «Коммерсанта», общая сумма сделки с ними составила $8,4 млрд. Запуск первой линии завода запланирован на 2023 г., второй и третьей линий – в 2024 и 2026 годах.

Другая компания Леонида Михельсона – «Сибур» – в прошлом году продолжила курс на создание производств более глубокой переработки. Было завершено строительство «Запсибнефтехима» (Тобольск). Через год, когда завод выйдет на проектную мощность – 1,5 млн т полиэтилена и 0,5 млн т полипропилена в год, — он станет крупнейшим в России нефтехимическим комплексом по объемам выпуска полимеров.

Дмитрий Босов

Завершив в конце 2018 года объединение своих угольных активов, Дмитрий Босов вывел в 2019 году на рынок новую угольную компанию – Группу «Сибантрацит».

«Сибантрацит» – не типичная для отрасли модель развития.

Все крупные компании образованы за счет объединения предприятий, созданных при СССР. Босов пошел по другому пути – создания угольных стартапов и их быстрого вывода на высокую динамику добычи.

Два года понадобилось на запуск «Разреза Кийзасский» (Кемеровская обл.) и год – на запуск «Разреза Восточный» (Новосибирская обл). Единственным давно действующим предприятием Группы является АО «Сибирский Антрацит» (Новосибирская обл.).

С 2014 по 2018 год объем добычи предприятий Группы вырос с 6 млн т до 24,1 млн т. По итогам 2018 года «Сибантрацит» занял пятую строчку в списке крупнейших угольных компаний. А по выручке (162,1 млрд руб.) стал вторым после лидера отрасли – СУЭК (521,2 млрд руб.)

В рейтинге Forbes «200 крупнейших частных компаний России» «Сибантрацит» занял 61 место. Значительный рост выручки (в 2017 г. – 66,6 млрд руб.) поставил «Сибантрацит» на третье место в пятерке самых бурно развивающихся компаний России.

Босов сделал ставку на марки углей, наиболее востребованные на рынке, менее прочих теряющие в стоимости в период циклического спада – высококачественный антрацит Ultra High Grade (широко используется иностранными сталелитейными компаниями) и металлургический уголь (PCI).

По данным сайта Группы, по объемам добычи и экспорта этого вида антрацита она является мировым лидером.

Из-за острой нехватки провозных возможностей РЖД главная проблема всех угольщиков – обеспечить провоз угля по ж/д до портов. Для решения этой проблемы Босов начал еще один стартап, ставший одной из самых обсуждаемых тем прошлого года.

Речь идет о строительстве второй очереди Северомуйского тоннеля на БАМе.

Еще в 2018 году предприниматель написал письмо президенту Владимиру Путину, в котором предложил построить новый тоннель без привлечения бюджетного финансирования и таким образом увеличить провозные мощности БАМа на 100 млн т в год. Инициатива была поддержана. Босов обещает построить тоннель за 5 лет и за 60 млрд руб. и рассчитывает получить право приоритетного провоза для своей компании.

В 2019 году, еще до подписания всех необходимых документов с правительством и РЖД, Группа «Сибантрацит» начала подготовку – заключила контракт с американской The Robbins Comnany на изготовление двух тоннелепроходческих щитов, начала создание рядом с местом будущего тоннеля необходимой инфраструктуры (завод по выпуску тоннельной обделки и т.п.).

Михаил Фридман

После продажи ТНК-BP Михаил Фридман сосредоточился на инвестициях в зарубежные активы. Крупнейшей сделкой российских предпринимателей на рынке M&A в 2019 г. стало слияние двух нефтегазовых компаний – немецкой Wintershall (входит в концерн BASF), и Dea Deutsche Erdoel, принадлежащей компании LetterOne Михаила Фридмана.

Образованная в результате слияния Wintershall Dea стала крупнейшей независимой нефтегазовой компанией в Европе. Доли в ней распределились так: 67% акций у BASF, 33% – у LetterOne.

LetterOne (управляет активами владельцев «Альфа-групп» во главе с Михаилом Фридманом) купила DEA в 2015 г. за 5,1 млрд евро. В июне 2018 года совладелец LetterOne Герман Хан оценивал стоимость Wintershall Dea в 20 млрд евро. По оценке британской The Daily Telegraph, стоимость компании может достигнуть $30 млрд.

Совокупная добыча Wintershall и DEA составила в 2018 году 215 млн баррелей, выручка – 5,7 млрд евро. Эксперты прогнозируют, что в будущем она вырастет до 20 млрд евро.

На момент сделки у DEA было 128 лицензий в восьми странах. «Мы видим достаточно хорошие возможности по развитию в Мексике, Бразилии, опять же в России, где Wintershall имеет хорошие позиции благодаря взаимодействию с «Газпромом», – говорил в интервью РБК Герман Хан.

Wintershall выступает партнером «Газпрома» по строительству «Северного потока-2». У компании есть доли в совместных с «Газпромом» проектах в России по разработке Уренгойского и Южно-Русского месторождений и др.

В заявлении Wintershall о сделке с DEA подчеркивалось, что Россия останется ключевым рынком для новой компании: «Сделка открывает новые возможности для расширения присутствия на ключевых рынках, в том числе в России, включая новые инвестиции, проекты и партнерства».

В ноябре 2019 года Wintershall Dea сообщила, что ее СП с «РИТЭК» («дочка» «Лукойла») выиграло аукцион на право пользования участком Северо-Белокаменное в Саратовской области. В феврале 2020 года СП Gazprom EP International и Wintershall Dea начало добычу газа на шельфе в южной части Северного моря. В том же месяце египетская EGAS и Wintershall Dea подписали соглашение о геологоразведке и добыче нефти и газа в дельте Нила.

Автор — научный директор Института проблем глобализации.