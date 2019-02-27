Из области фантастики: как исполнять указы президента

Во времена всеобщего «затягивания поясов», когда самая частая фраза, которую можно услышать от чиновников, сводится к ставшей уже мемом «денег нет, но вы держитесь», людям уже хочется услышать что-то куда более конкретное. И понятное. Да и у экспертов сейчас очень много вопросов именно к экономическому блоку правительства. Но получить ответы от них – задача весьма нетривиальная. Отдуваться за министров и прочих чиновников приходится самому президенту. Должен же кто-то в стране на запрос общества отвечать.

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Владимир Путин во время своего послания отметил относительно финансов страны следующий момент: «Могу вас проинформировать, это приятная, хорошая информация. Впервые в истории наши резервы полностью покрывают внешний долг как государства, он у нас очень небольшой, так и коммерческого сектора». Госдолг у нас действительно небольшой: $47,68 млрд. Теперь впервые запасы вообще весь внешний долг покрывают. С ним и так проблем не было, но на всякий случай обеспечение не повредит.

Далее: «И эти деньги работают, в том числе в полном объеме поступают в российский бюджет доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния. Поэтому я обращаюсь к тем коллегам, которые постоянно критиковали правительство, финансовый, экономический блок: где деньги, куда мы их вкладываем».

Оказывается, Минфин не зря работает и со своей задачей справился: эти деньги не лежат мертвым грузом и приносят деньги в бюджет на текущие нужды. 70,5 млрд рублей в прошлом году поступило в федеральный бюджет. Пока критиковали, Силуанов просто продолжал гнуть свою линию: создавать подушку безопасности без ущерба для бюджета. Что ж, стоит признать, что ему удалось в итоге и то, и другое.

Президент оценил.

Но идем дальше и смотрим, как обстоят дела с остальным.

Примерно столько же денег правительство выделило регионам на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения. «У нас есть задача – дорастить до определённого уровня и потом потихоньку, потихоньку использовать это, не раскачивая макроэкономическую ситуацию». Вот и дальнейшие планы по расходованию средств есть. Только не прямо сейчас, и аккуратно, чтобы случайно инфляцию не разогнать, а то опять придётся ЦБ ключевую ставку повышать.

В общем, была поставлена задача создавать резервы и пополнять бюджет – задача выполнена. Теперь пришло время «собирать камни». То есть решать, что делать дальше с запасами. И это самое главное.

Но к другим словам президента часто прислушиваются не так внимательно. Заявления о том, что надо ослаблять уголовное преследование предпринимателей, что из-за бездумной работы силовиков страдают простые люди (на 1 предпринимателя, потерявшего бизнес, приходится 130 его сотрудников, потерявших работу) уже стали хрестоматийными. Они звучат с завидной регулярностью. Но уже сам факт их повторения говорит о том, что воз и ныне там. Вся система надзора и управления построена так, что лучше угробить бизнес, чем оставить его в покое.

Бумажные отчеты о «продуктивной работе» оказываются важнее любой поддержки бизнеса и развития.

И этот тезис придётся повторять каждый раз до тех пор, пока не будет пересмотрен весь подход к работе надзорных органов.

А одним из самых важных заявлений на данном этапе развития государства стал тезис о необходимости усиливать и развивать регионы. Выстраивание вертикали власти в начале 2000-х годов и чрезмерная централизация доходов, начатая ещё Алексеем Кудриным, привели к перекосам: у нас есть Москва, еще несколько крупных городов, где есть жизнь и можно работать, а вся остальная территория просто вымирает. Нужны срочные меры по повышению собственных доходов регионов, которые позволят им развиваться, привлекать бизнес и людей. И, в первую очередь, это пересмотр межбюджетных отношений. Регионам очень помогла бы часть средств от сборов НДС, которые сейчас уходят в федеральный бюджет.

Указы в послании президента звучат не только (и не столько) тогда, когда он прямо говорит «надо», а завуалированы во всей речи.

Осталось лишь проявить политическую волю к принуждению чиновников выполнять эти указы, раз уж институты законодательной и исполнительной власти сами не работают, хоть это и возможно. Силуанов наглядно показывает, что никакой фантастики в этом нет.

Автор — директор Института актуальной экономики.