Бедные, но гордые: что будет с Италией

Итальянский ультиматум, как ожидается, будет сразу по нескольким пунктам:

1) списать с Италии €250 млрд долга перед Европейским центральным банком (ЕЦБ);

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2) отменить бюджетно-финансовые ограничения, которые были установлены Маастрихтским договором 1992 года и уже давно перестали соблюдаться и Италией, и рядом других стран ЕС. Эти ограничения касаются предельно допустимого дефицита бюджета, уровня государственного долга, ставок государственных облигаций и др. Так, например, даже Франция, претендующая сегодня на роль локомотива евроинтеграции, превысила допустимые 60% госдолга (от ВВП);

3) пересмотреть Дублинский регламент, обязывающий страну первого въезда заниматься оформлением беженцев и их обустройством, что влечет за собой существенные финансовые траты;

4) отменить санкции в отношении России, наносящие серьезный ущерб европейскому экспорториентированному бизнесу.

Страна «ограниченного суверенитета»

Брюсселю бессмысленно игнорировать данный ультиматум или пытаться изолировать новое итальянское правительство как радикальных популистов, не желающих отдавать долги и идущих на поводу у собственных избирателей исключительно ради укрепления собственных позиций.

Италия – не вновь вступившее в Европейский союз государство, еще не вполне усвоившее «правила цивилизованного поведения» внутри европейской семьи и потому позволяющее себе выходки неуравновешенного подростка, а одно из государств-основателей Европейского союза, вместе с Германией и Францией закладывавших основы европейской интеграции.

Кроме того, результаты прошедших 4 марта выборов наглядно подтвердили легитимность пришедших во власть людей и уровень общественной поддержки предлагаемых ими идей. Поэтому в этот раз есть все основания говорить о том, что действительно «накопилось», и избежать серьезной дискуссии не удастся.

По сути же, дискуссия должна вестись, ни много ни мало, вокруг самой глубинной проблемы евроинтеграции – проблемы суверенитета,

потому что и финансово-экономическая политика, и право на самостоятельное ведение внешней экономической деятельности, и безопасность границ – это те вопросы, которые напрямую затрагивают проблему баланса национального и наднационального.

Возрождение национального суверенитета, понимаемого как право следовать национальным интересам, стало основным лейтмотивом итальянских популистов. Наиболее емко об утрате Италией суверенитета выразился секретарь «Лиги» Маттео Сальвини, когда президент республики отказался утвердить состав кабинета, предложенный Джузеппе Конте:

«Я убежден, что мы несвободная страна и наш суверенитет ограничен…

У нас есть принцип, который является первоосновой – за итальянцев должны решать прежде всего итальянцы – не немцы, не португальцы, не люксембуржцы, но итальянцы. В первую очередь – итальянцы, их право на труд, безопасность и счастье. Мы работали много недель, день и ночь, чтобы создать то правительство, которое способно защитить интересы итальянцев. Но кто-то (под чьим-то давлением?) говорит нам: «Нет».

Мы больше не будем никому прислуживать. Италия – это не колония… Вам должны вернуть ваш голос!»

Итальянцы за самостоятельность внутри и вовне

За данной идеологией «возрождения суверенитета» стоит довольно солидный набор общественных опасений и ожиданий, которые отражают результаты соцопросов и игнорировать которые равносильно политическому самоубийству. Так, по данным исследований, с 30% до 66% с 2013-го по 2017 год возросла доля итальянцев, которые определяют в качестве главного национального интереса обеспечение безопасности национальных границ и контроля над миграционными потоками.

Большинство итальянцев не одобряют миграционную политику, которую вело предыдущее правительство, видят прямую связь между нелегальной миграцией и терроризмом и требуют более решительных действий властей по сдерживанию потока мигрантов.

В Брюсселе же не понимают, что в условиях исторически рекордного государственного долга и лидерства Италии в ЕС по количеству безработной молодежи прием нескончаемого потока беженцев для Италии – это вопрос, имеющий экзистенциальное значение.

На 24 июня в Европейской комиссии назначена встреча глав государств ЕС, для которых миграционная повестка вышла на первый план: это Франция и Германия в качестве ключевых «пожарных» евроинтеграции, Австрия и Болгария, председательствующие в этом году в ЕС, 4 средиземноморских государства, принимающих «первый удар» — Италия, Испания, Греция и Мальта, а также Голландия и Бельгия как наиболее популярные страны «вторичного перемещения», куда перемещаются беженцы уже из государств прибытия.

Очевидно, что цель встречи – потушить искру, дабы не разгорелся пожар на саммите 28-29 июня, то есть уговорить средиземноморские государства принять новый план снижения потока беженцев в обмен на отказ этих государств добиваться отмены Дублинского соглашения. По данным итальянских СМИ, план предполагает усиление контроля на внешнем контуре ЕС и «усовершенствование» обустройства мигрантов на территориях за пределами ЕС (в Ливии и др.).

Вместо этого итальянцы должны будут гарантировать усиление контроля над перемещением беженцев за пределы страны, то есть предотвращение их переезда в другие страны ЕС. Деталей данного плана мы пока не знаем, но думается, что итальянцы уже не очень-то верят в способность ЕС контролировать внешний контур и навести порядок в Ливии. Итальянский премьер твердо намерен ехать в Брюссель со своим собственным планом.

Итальянцы чувствуют, что решения принимаются за них и без них. 82% итальянцев считают, что Италия не оказывает никакого влияния на международные отношения и европейскую политику. И это несмотря на то, что еще в 1990-х годах в ту пору министр иностранных дел Джованни де Микелис объявил, что Италия должна стать «мировым протагонистом» и проводить более самостоятельную внешнюю политику.

Усиливающийся франко-германский тандем, выступающий за углубление евроинтеграции и ратующий за радушный прием беженцев (хотя Франция и не торопится принимать из Италии тех, кого обещала), возросшая с приходом Дональда Трампа неопределенность во внешней политике США и показное игнорирование Вашингтоном мнения европейских государств в решении мировых проблем, подливают воду на мельницу комплекса «ограниченного суверенитета», прочно укоренившегося в итальянском сознании.

С 35 до 62% (с 2012 по 2017 год) возросло число тех, кто считает, что Италии и государствам ЕС необходимо вырабатывать более самостоятельную и независимую внешнюю политику и политику безопасности, оставаясь при этом в рамках НАТО. Все больше раздражает итальянцев и стремление формирующегося тандема Германии и Франции говорить от имени всего ЕС, будь то вопросы миграции, финансовой дисциплины внутри ЕС или отношений с США и Россией.

Не поддерживает новое итальянское правительство и политику санкций в отношении России. Джузеппе Конте неоднократно подтверждал стремление начать более активные действия по нормализации отношений с Москвой. Однако Италия официально не выступила против санкций в отношении Крыма, продленных на прошлой неделе, и это дает повод думать, что не выступит и против остального пакета санкций, а скорее всего будет использовать его в качестве разменной монеты по другим пунктам ультиматума, имеющим для Италии куда большее значение, чем увеличение товарооборота с Россией.

В конце концов работа по схеме «сделано с Россией» неплохо налажена и уже позволила восстановить половину товарооборота от 2013 года, а вот угроза дефолта и риск остаться один на один с кораблями из Африки вполне реальны.

Суверенный, но безработный и голодный, итальянский народ вряд ли будет в первую очередь думать об антироссийских санкциях.

Что это значит для России?

Для России это означает, прежде всего, что не надо кричать о конфликте Италии и ЕС громче, чем это делают сами итальянцы. Соблазн «поддержать» дружественно настроенную страну в ее порыве бороться за суверенные «национальные интересы» весьма понятен, если принять во внимание роль концепции суверенитета в российском политическом дискурсе. Равно как и желание сообщить всему миру, что одно из государств-основателей ЕС активно продвигает идею отмены антироссийских санкций.

Однако если цель России все же налаживание отношений с ЕС, и, в частности, с Германией и Францией, то стоит принимать во внимание важность европейской солидарности для Парижа и Берлина и отказаться от ставки на раскол ЕС. Тем более что пока Италии есть на что «обменять» свой голос против антироссийских санкций, а Париж и Берлин, спасая европейскую солидарность, могут попытаться сделать Риму предложение, от которого тот не сможет отказаться.

Автор — менеджер по аналитической работе Российского совета по международным делам, научный сотрудник МГИМО МИД России.