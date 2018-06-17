Долой Меркель: «Я больше не могу работать с этой женщиной»

Противоречия внутри правящей коалиции Германии нарастают. После срыва обсуждения стратегии по преодолению миграционной проблемы (Masterplan Migration), которую разрабатывал глава МВД страны Хорст Зеехофер, он заявил, что «больше не может работать» с канцлером страны Ангелой Меркель.

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«Я больше не могу работать с этой женщиной», — цитирует Die Welt министра внутренних дел и по совместительству председателя баварского Христианско-социального союза (ХСС), входящего в правящую коалицию с «Христианско-демократическим союзом» (ХДС) — партией, возглавляемой Меркель.

Более того,

Зеехофер планирует выдвинуть Меркель ультиматум по вопросу противодействия нелегальным мигрантам, пишет Bild.

Die Welt при этом указывает, что резкая фраза была сказана политиком еще 14 июня — через два дня после того, как была сорвана презентация Masterplan Migration. 12 июня глава МВД Германии должен был представить свою стратегию, однако не пришел на обсуждение — причиной тому противоречия между ним и Меркель.

Правда, в тот же день — 12 июня — Зеехофер все же встретился с канцлером, чтобы обсудить проблему, однако два с половиной часа переговоров результатов не принесли. Компромисса по вопросу нет, Меркель попросила дождаться 28 июня — в этот день должен пройти саммит Евросоюза, где германский лидер обещала достичь общеевропейского соглашения по данному вопросу.

Вместе с тем до сих пор непонятно, вокруг каких именно положений документа не могут договориться Зеехофер и Меркель, поскольку сам Masterpal Migration пока не опубликован.

Немецкие СМИ указывают, что стратегия главы МВД ФРГ предусматривает возможность отказать во въезде на территорию страны беженцев, которые не имеют при себе документа, удостоверяющего личность, а также тех, кому ранее в Германии уже отказали в предоставлении убежища на своей территории.

Также в стратегии есть пункт об отказе в предоставлении убежища тем беженцам, которые ранее уже были зарегистрированы в других странах Евросоюза. Против этого положения выступает Ангела Меркель, поскольку данное нововведение приведет к изменению процедуры приема мигрантов и — более масштабно — к пересмотру миграционной политики Меркель в целом.

Главной проблемой становится требование баварских депутатов немедленно приступить к применению новых правил, минуя обсуждение нового подхода с другими странами ЕС.

Меркель продолжает настаивать на недопустимости односторонних решений в данном вопросе, поскольку национальное законодательство ФРГ не должно противоречить соглашениям, достигнутым с другими участниками Евросоюза.

Если разногласия по вопросу миграционных процедур не будут преодолены, это может обернуться полномасштабным политическим кризисом, когда ХСС выйдет из правящей коалиции с ХДС, что в конечном итоге чревато отставкой канцлера и досрочными выборами.

Потенциальный конфликт между Зеехофером и Меркель назревал уже достаточно давно, полагает директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Он напоминает, что начиная с 2015 года, когда Берлин провозгласил политику открытых дверей по отношению к мигрантам, Зеехофер, будучи премьер-министром Баварии, выражал несогласие с политикой федеральных властей. Дело в том, что именно через Баварию — одну из самых комфортных и зажиточных земель Германии — проходил основной поток беженцев.

«Уже тогда возникли первые ноты критики в адрес федерального канцлера, но на тот момент Зеехофер был главой регионального правительства и не располагал серьезными полномочиями, чтобы заблокировать миграционный поток», — подчеркнул Топорнин в беседе с «Газетой.Ru».

Позиция главы МВД Германии в настоящий момент основывается на том, что Берлин должен задействовать Дублинский протокол — известный регламент ЕС, в котором оговаривается порядок приема мигрантов и определенных юридических действий, связанных с их оформлением в качестве беженцев. Смысл документа прост — страна, в которую беженцы прибыли впервые, и должна заниматься дальнейшей судьбой мигрантов.

«По этой логике получается, что основной поток на себя принимают Греция и Италия. То есть они и должны дальше заниматься мигрантами. Но понятно, что

ни Греция, ни Италия не были готовы к такому количеству беженцев — ведь речь идет не о сотнях и не о тысячах, а о сотнях тысяч человек.

В Европе всем понятно, что у этих стран просто нет соответствующей инфраструктуры, чтобы принять такое количество просящих убежища. Поэтому неудивительно, что Дублинский протокол, по сути, работает только на бумаге», — говорит Топорнин.

Фактически Европа столкнулась с тем, что часть членов ЕС — в том числе Польша, Венгрия, Словакия, Австрия, страны Балтии — оказывают политическое сопротивление приему беженцев. Зеехофер же предлагает подключать механизмы внутреннего регулирования через национальное законодательство.

Меркель, в свою очередь, объясняет, что Дублинский протокол не нужно воспринимать буквально. «Канцлер Германии со своими сторонниками заявляет, что в рамках Дублинского процесса есть исключения, обусловленные гуманитарными вопросами», — рассказал в беседе с «Газетой.Ru» руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов.

С 2014 года до настоящего времени в Европу прибыли более 1,8 млн мигрантов, Италия сейчас принимает порядка 170 тыс. беженцев в год — это только те, которые официально встают на учет. Еще около 500 тыс. в год прибывают в Италию нелегально. Пиком кризиса для Германии как раз стал 2015 год, когда на территорию этой страны прибыли более миллиона человек.

Будут ли новые выборы в Германии

Оценить политические последствия нынешнего расхождения позиций между ХДС и ХСС достаточно сложно. Они входят в правящую коалицию, и многие западные СМИ распространяют версию, что текущий кризис может завершиться ее распадом, который будет грозить Меркель новыми выборами. И тогда позиции канцлера будут весьма неочевидными.

«Отмахиваться от миграционной проблемы нельзя — она достаточно серьезно волнует жителей Германии.

В случае перевыборов свое положение могут значительно усилить праворадикальные партии. С учетом вполне конкретной угрозы с правополитического фланга комбинация, которая в настоящий момент складывается в Берлине, непростая», — отмечает Николай Топорнин.

При этом эксперт все же сомневается, что кризис уже носит столь серьезный характер, ведь у Меркель могут быть какие-то существенные аргументы в борьбе с Зеехофером, о которых широкой публике неизвестно. Также нельзя сбрасывать со счетов, что, вероятно, у нее есть определенные рычаги влияния на ситуацию.

Понимают это и в ХСС, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «У меня такое впечатление, что ХСС попытается выжать максимум из этой ситуации, но прямо выходить на досрочные выборы не станет. Хотя разногласия в целом продолжатся, и нынешнее правительство будет очень уязвимым, хрупким, и ему будет трудно принимать какие-то решения, потому что по большинству вопросов между всеми участниками коалиции существуют серьезные разногласия», — рассуждает эксперт.

В то же время выход из коалиции невыгоден ХСС, поэтому поиск некоего промежуточного компромиссного решения продолжится, считает Владислав Белов. «Зеехоферу сейчас важно сохранить жесткость позиции и потом уже пойти на компромисс. Я думаю, что он вполне может быть достигнут через пару недель после саммита ЕС», — полагает он.

В то же время сам

саммит, дождаться которого просит Меркель, вряд ли принесет какой-то конкретный и быстрый результат, ведь миграционная проблема стоит достаточно остро практически для всех членов Евросоюза, а не только для Германии.

«Берлин может поднять на ближайшем саммите вопрос о распределении мигрантов, однако сложно представить ситуацию, в которой участники блока смогут прийти к общему знаменателю. В конце концов, страны Восточной Европы даже обращались в Еврокомиссию, чтобы оспорить механизм обязательного распределения беженцев по квоте», — говорит Николай Топорнин.

Действительно, сейчас многие страны самостоятельно определяют политику в отношении беженцев, а Меркель достаточно серьезно проводит определенную политику в отношении мигрантов. Именно поэтому эксперты полагают, что нынешний конфликт внутри германского правительства — это «уравнение с несколькими неизвестными», а, значит, канцлеру ФРГ еще только предстоит найти выход из сложившейся ситуации, урегулировать разногласия и преодолеть назревающий кризис.